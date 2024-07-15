Относительно ударов американским оружием вглубь РФ будет прогресс, - Жовква

Украина надеется как можно быстрее получить разрешение США бить вглубь Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

"Все знают, откуда идет опасность: ракеты запускают из конкретных мест. Все важные решения, которые США принимали раньше, делались очень тихо, и на этот раз будет так же", - говорит Жовква.

Не вдаваясь в подробности переговоров, чиновник рассказал, что между лидерами США и Украины есть понимание относительно того, почему Украине нужно это разрешение.

"Мы работаем с США на разных уровнях - с Министерством обороны, Советом нацбезопасности, Белым домом - мы движемся по этому пути и надеемся, что это решение примут в ближайшее время. Нам это нужно. Но давайте не будем спекулировать в прессе об этом очень важном решении. Украинское руководство работает над этим, и мы это сделаем. Все важные решения, которые США принимали раньше, - все делалось очень тихо, и на этот раз будет так же", - отметил Жовква.

При этом заместитель руководителя Офиса президента отметил, что все важные решения, которые США принимали ранее, принимались тихо, и на этот раз будет так же.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что не планирует позволять Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, отметив логику стратегического использования предоставленных средств.

