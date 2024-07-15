РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7300 посетителей онлайн
Новости
3 324 11

Относительно ударов американским оружием вглубь РФ будет прогресс, - Жовква

Ігор Жовква

Украина надеется как можно быстрее получить разрешение США бить вглубь Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

"Все знают, откуда идет опасность: ракеты запускают из конкретных мест. Все важные решения, которые США принимали раньше, делались очень тихо, и на этот раз будет так же", - говорит Жовква.

Не вдаваясь в подробности переговоров, чиновник рассказал, что между лидерами США и Украины есть понимание относительно того, почему Украине нужно это разрешение.

"Мы работаем с США на разных уровнях - с Министерством обороны, Советом нацбезопасности, Белым домом - мы движемся по этому пути и надеемся, что это решение примут в ближайшее время. Нам это нужно. Но давайте не будем спекулировать в прессе об этом очень важном решении. Украинское руководство работает над этим, и мы это сделаем. Все важные решения, которые США принимали раньше, - все делалось очень тихо, и на этот раз будет так же", - отметил Жовква.

При этом заместитель руководителя Офиса президента отметил, что все важные решения, которые США принимали ранее, принимались тихо, и на этот раз будет так же.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что не планирует позволять Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, отметив логику стратегического использования предоставленных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договаривается со Швецией о передаче истребителей Gripen, - Жовква

Автор: 

оружие (10442) россия (97399) США (27973) Жовква Игорь (153)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Треба дозвіл Єрмака отримати, США якісь наївні...
показать весь комментарий
15.07.2024 08:04 Ответить
+1
Прогрес - регрес - іде віина - і нас знищують - а Захід ше грає з рашкою в піддавки
показать весь комментарий
15.07.2024 07:40 Ответить
+1
...між лідерами...

жовква взагалі бахнувся? як це лідерами? в україні тільки один зе!лідор та його направляючий!
і ще 5-6.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прогрес - регрес - іде віина - і нас знищують - а Захід ше грає з рашкою в піддавки
показать весь комментарий
15.07.2024 07:40 Ответить
...між лідерами...

жовква взагалі бахнувся? як це лідерами? в україні тільки один зе!лідор та його направляючий!
і ще 5-6.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:42 Ответить
Треба дозвіл Єрмака отримати, США якісь наївні...
показать весь комментарий
15.07.2024 08:04 Ответить
..гу, если жовква сказал - точно будет..Спросите у стефанишиной..
показать весь комментарий
15.07.2024 08:14 Ответить
Послухала вперше за більше ніж два роки Арестовича у руських Плющев-Биков й тільки тому, що про замах на Трампа. Потім, як виявилося, Арестович у них вперше. та ще Плющева більш менш поважала колись як журналіста .
Наплів він там багато апокаліптичного й страшного . А вразила наприклад така відповідь на питаня , як Зеленський буде вживатися з Трампом президентом . Відповідь- а ніяк , Зеленський Трампа не переживе- растварітся...
Головна ідея співпадає з тим що каже Портніков та багато інших- ні Зеленський (УККРАЇНА) ні Путін не приймуть план закінчення вийни Трампа...
Не дослухала все, противно, що він говорить про те, як українці піддалися кучці нащадків оунівці зі схоронів а Зеленський їм піддався ... Думаю досдхлухати- все одразу не витримала.

Але вже маю висновок - ця **** Люся таки дійсно має надію, що ота кучка оунівців націоналістів буде перемелена генералісімусамі ЗЕЄ й він повернеться на вибори перемагати залишки оунупаукраїнців ...
показать весь комментарий
15.07.2024 08:19 Ответить
Зачем они всё рассказывают?
Сделайте - потом трындите.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:26 Ответить
Закаляють боягузливоядерну імунну систему- а у самих фашизм на носі ...
показать весь комментарий
15.07.2024 08:36 Ответить
лохи то хавають
показать весь комментарий
15.07.2024 08:36 Ответить
поки що, є прогрес лише зеленому 3,14здєжі
показать весь комментарий
15.07.2024 08:51 Ответить
Жовква не бреше, ну майже не бреше
показать весь комментарий
15.07.2024 09:27 Ответить
 
 