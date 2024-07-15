В Пентагоне запрет ВСУ поражать ATACMS по РФ объяснили опасением распространения войны за пределы Украины
США опасаются эскалации и распространения войны за пределы Украины, когда речь идет о разрешении Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.
Об этом рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер в интервью"Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что недавно Вашингтон разрешил использовать ВСУ американские боеприпасы через границу для ответного огня и оборонительных ударов.
Однако политика США относительно ударов на большие расстояния не изменилась. Такую позицию Райдер объяснил опасением Вашингтона относительно распространения войны за пределы Украины.
"Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно", - сказал представитель оборонного ведомства США.
Райдер отметил, что США тесно сотрудничают с Украиной и партнерами по всей Европе, чтобы предотвратить более широкую войну.
Однако он подчеркнул, что Соединенные Штаты никоим образом не недооценивают угрозу, которую Россия представляет для Украины. Он добавил, что США будут работать с Киевом и в дальнейшем, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимое для защиты своей суверенной территории и народа.
"США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту, и мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать", - добавил представитель Пентагона.
США пропонували за ядерну зброю вступ до НАТО і 100 мільярдів доларів США, але комуняки створили «Будапештський меморандум» і передали ядерну зброю кацапам. Десь так. Прошу не розповсюджувати брехню.
Договір порушила тільки росія, а США і інші країни виконали всі умови договору, навіть більше.
Байден хоче, щоб Україну безкарно розстрілювали КАБами, щоб знищували мільйонні міста, щоб Україна зрештою пішла зі спустошеного Харкова, як пішла з Авдіївки.
А в кінцевому підсумку Байден хоче, щоб виснажена Україна зі зв'язаними руками, поступилася ******. Тоді Байден скаже - це вибір України, ми його поважаємо, ми зробили все, що змогли, але на жаль...
Це називається контрольований, на гальмах злив!
Поэтому ждём Трампа. Хуже точно не будет
США кажуть - удар по території рашки на 10 км це не ескалація , а на 100 - ескалація .
Питання - хто і кому малює червоні лінії . ?
Вра!
Кацапи ж мобілізують і українців, от і уявіть з чим вам доведеться тоді зіткнутись - з жорстокими кацапськими свинособаками, які перед собою посилатимуть українських вояк, ображених на Захід, яким ви вчасно не надали достатньо зброї…
А кацапи будуть за спинами українців заходити - грабувати та гвалтувати…
Так вже було, у другу світову…
Виходить не має співпраці.
Давно треба визнати дипломатичну поразку і виправляти, не імітувати прилетів - полетів.
А зараз так хочеться, щоб проголосували "лішь би нє Байден". 🤡
Результат для України буде той же.
Байден и демократы дадут Украине гарантированно и медленно сдохнуть.
Они же уже сейчас говорят об этом - типа мы не хотим эскалации... не хотим воевать с путиным...
Байден это точная копия немецкого доктора Менгеле, который типа лечил детишек, поставлял им лекарства, всячески ухаживал за ними до самого конца...
Точно также Байден будет поддерживать УКРАИНУ до её гарантированного конца...
Тобто немає жодного побоювання поки вбивають українців на українській землі?