В Пентагоне запрет ВСУ поражать ATACMS по РФ объяснили опасением распространения войны за пределы Украины

США опасаются эскалации и распространения войны за пределы Украины, когда речь идет о разрешении Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Об этом рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер в интервью"Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что недавно Вашингтон разрешил использовать ВСУ американские боеприпасы через границу для ответного огня и оборонительных ударов.

Однако политика США относительно ударов на большие расстояния не изменилась. Такую позицию Райдер объяснил опасением Вашингтона относительно распространения войны за пределы Украины.

"Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Райдер отметил, что США тесно сотрудничают с Украиной и партнерами по всей Европе, чтобы предотвратить более широкую войну.

Однако он подчеркнул, что Соединенные Штаты никоим образом не недооценивают угрозу, которую Россия представляет для Украины. Он добавил, что США будут работать с Киевом и в дальнейшем, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимое для защиты своей суверенной территории и народа.

"США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту, и мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать", - добавил представитель Пентагона.

