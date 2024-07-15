РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7068 посетителей онлайн
Новости Война
4 791 80

В Пентагоне запрет ВСУ поражать ATACMS по РФ объяснили опасением распространения войны за пределы Украины

У Пентагоні заборону ЗСУ вражати ATACMS по РФ пояснили побоюванням поширення війни за межі України

США опасаются эскалации и распространения войны за пределы Украины, когда речь идет о разрешении Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России.

Об этом рассказал представитель Пентагона Пэт Райдер в интервью"Голосу Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что недавно Вашингтон разрешил использовать ВСУ американские боеприпасы через границу для ответного огня и оборонительных ударов.

Однако политика США относительно ударов на большие расстояния не изменилась. Такую позицию Райдер объяснил опасением Вашингтона относительно распространения войны за пределы Украины.

"Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, что нам всем нужно учитывать и относиться к этому очень серьезно", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Райдер отметил, что США тесно сотрудничают с Украиной и партнерами по всей Европе, чтобы предотвратить более широкую войну.

Однако он подчеркнул, что Соединенные Штаты никоим образом не недооценивают угрозу, которую Россия представляет для Украины. Он добавил, что США будут работать с Киевом и в дальнейшем, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимое для защиты своей суверенной территории и народа.

"США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту, и мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать", - добавил представитель Пентагона.

Также смотрите: Боец "Азова" ликвидировал российского захватчика выстрелом прямо в голову. ВИДЕО

оружие (10442) Пентагон (1499) США (27973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Отже війни на території країни-агресора не повинно бути! То це така мета пентагону? То як ми маємо перемогти кацапів?Тепер зрозуміло піпеткове постачання зброї. Америко, вертай оте озброєння що ти відібрала!!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 18:26 Ответить
+21
Я одного не розумію чому чувака стрілявшого в трампа взяли і застрелили? Це ж ескалація яка, чому не провели переговори, підписали комюніке?...
показать весь комментарий
15.07.2024 18:28 Ответить
+20
Ганьба!
показать весь комментарий
15.07.2024 18:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ганьба!
показать весь комментарий
15.07.2024 18:24 Ответить
Ограничения со стороны США- да, позор, Но главный позор сидит на Банковской. Потому что есть британские Storm Shadow, и ими британцы разрешают бить по территории России, при Залужном били, в частности по Краснодарскому краю. При Сырском о них напрочь "забыли". Совпадение? Не думаю.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:54 Ответить
Сирський моzкаль. По своїх бити не буде.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:00 Ответить
Їх менше чим атакамсів
показать весь комментарий
15.07.2024 20:21 Ответить
що зроблять федерасти - да, нічого. Пішлють ще більше тупих іванів вмирати за путина
показать весь комментарий
15.07.2024 18:25 Ответить
багато букв,напишіть просто що американці сцикуни.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:26 Ответить
Багато букв, напишу просто, що американці на цей час, спасли Україну. Які ж вони сцикуни, коли дали танки, БМП, снаряди, гармати, ракети т іншу зброю та ********** і ось-ось дадуть літаки. Уявіть, якби не їх системи ППО "Петріоти", то що було б з містами??? Мародери і сцикуни сидять в Офісі і поруч Херпіду, бо на 6-му році війни все-таки можна було виготовити свої ркети, але їх основна задча переводити стрілки на США, чи на НАТО і продовжувати лити бруд на Порошенко, який зумів зробити ракети, САУ і РЕБ.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:27 Ответить
ці покидьки забрали у нас яз, ракетиі і літаки. Але вас в 1му класі школи, уроку з цього питання ше не було. Запитайте свого вчителя, чи можна тим, хто вчора вивчив абетку, писати на дорослих форумах гнилу примітивщину.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:40 Ответить
Та Ви шо? Мені чомусь смішно і водночас страшно,що є такі особи, які на біле кажуть чорне. Для Вас і таких, як Ви в сотий раз повідомляю, що ми самі, ми укрїнці, в обличчі тодішньої влади, яку вибрав нарід, віддали ядерну зброю кацапам, яких ще донедвна називали росіянами. США нам пропонувли гроші, вступ в НАТО і з нашого ядерного палива з ракет виготовляти "таблетки" для праці наших же АЕС. Але ми віддали ядерку кацапам, "братам", а сьогодні такі недолугі, як Ви, звинувачуєте США. На нас США не напали, вони дотримуються своїх зобов'язань, на нас напали кацапи. Ще раз виставляю короткий аналіз тих подій, що стосується "Будапештського меморандуму", хоча він є у відкритому доступі, але ще потрібно вміти користуватися документами і інформацією.

14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".

Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".

https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo

США пропонували за ядерну зброю вступ до НАТО і 100 мільярдів доларів США, але комуняки створили «Будапештський меморандум» і передали ядерну зброю кацапам. Десь так. Прошу не розповсюджувати брехню.

Договір порушила тільки росія, а США і інші країни виконали всі умови договору, навіть більше.
показать весь комментарий
16.07.2024 09:11 Ответить
Тоді слід було використати такий самий підхід у Другій світовій війні. Можливо, сьогодні цього конфлікту взагалі не було б.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:26 Ответить
як і сша і росії. Не було б цих 2 країн - не було б проблем.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:42 Ответить
Just refuse the US military help and the current Ukrainian problem will be solved quite quickly.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:56 Ответить
just return back our weapon
показать весь комментарий
16.07.2024 01:12 Ответить
LOL. You are one of those who points the fingers, aren't you! Keep going 😁
показать весь комментарий
16.07.2024 02:42 Ответить
К ракетам Гром-2 (Сапсан) с низким стартом из-под зебильного асфальта это не относится.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:26 Ответить
Отже війни на території країни-агресора не повинно бути! То це така мета пентагону? То як ми маємо перемогти кацапів?Тепер зрозуміло піпеткове постачання зброї. Америко, вертай оте озброєння що ти відібрала!!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 18:26 Ответить
Хозяин-барин (с) Свої треба мати.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:27 Ответить
Хозяин- барин это философия рабской параши.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:30 Ответить
Значить твоя країна стрімко котиться в цю філософію.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:32 Ответить
ты иФан надеешся победить хохлов...?
показать весь комментарий
15.07.2024 18:32 Ответить
Не бреши, чиновники України самі відлали зброю. Не вивозили ж силою росіяни до себе ту ядерку, самі вивезли за папірець.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:25 Ответить
Які яця і які дверцята? Підобиці в студію. Кучму на кіл обіцяли посадити?
показать весь комментарий
15.07.2024 19:46 Ответить
Вже набридло цю маячню читати...
показать весь комментарий
15.07.2024 20:27 Ответить
Я одного не розумію чому чувака стрілявшого в трампа взяли і застрелили? Це ж ескалація яка, чому не провели переговори, підписали комюніке?...
показать весь комментарий
15.07.2024 18:28 Ответить
Якби той чувак мав ядерну зброю, то сіли б за стіл і підписали.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:33 Ответить
Виходить щоб припинити війну Україні треба просто мати ЯЗ...
показать весь комментарий
15.07.2024 18:39 Ответить
Так, але це зовсім не просто, а скоріше неможливо.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:58 Ответить
Якби в ссср не було ядерної зброї, то він не зміг би принити війну в Афганістані... Мабуть відсутність ядерної зброї є останнім аргументом для виправдань дій влади
показать весь комментарий
15.07.2024 20:33 Ответить
А він, мабуть, не встиг у себе вдома закритись. От якби встиг, то тоді да.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:50 Ответить
Щоб не базікав ім'я замовника
показать весь комментарий
15.07.2024 21:23 Ответить
Ганебний злив України через повільну допомогу по краплині, через допомогу без зброї перемоги, через зв'язані руки України для опору - триває.

Байден хоче, щоб Україну безкарно розстрілювали КАБами, щоб знищували мільйонні міста, щоб Україна зрештою пішла зі спустошеного Харкова, як пішла з Авдіївки.
А в кінцевому підсумку Байден хоче, щоб виснажена Україна зі зв'язаними руками, поступилася ******. Тоді Байден скаже - це вибір України, ми його поважаємо, ми зробили все, що змогли, але на жаль...
Це називається контрольований, на гальмах злив!
показать весь комментарий
15.07.2024 18:30 Ответить
Скоро прийде президент Рване Вухо і все налагодиться.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:34 Ответить
Гірше, ніж за Байдена точно не буде
показать весь комментарий
15.07.2024 18:36 Ответить
Ну так. Хоч поржем (з)
показать весь комментарий
15.07.2024 18:38 Ответить
когда он опустился на дно - снизу постучали.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:43 Ответить
це пздць, як можна виграти війну без того щоб бити ворога на його території (ніяк)
показать весь комментарий
15.07.2024 18:30 Ответить
Першу світову виграли без цього.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:35 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 19:31 Ответить
Толя, ти дурниці пишеш
показать весь комментарий
15.07.2024 20:13 Ответить
В першій світовій якраз били всім чим можна
показать весь комментарий
15.07.2024 20:23 Ответить
Територія Німеччини майже не постраждала. Жоден ворожий солдат не переступив її кордон. На відміну від 2 світової війни.
показать весь комментарий
15.07.2024 21:12 Ответить
Артилерія постійно стріляла по території Німеччини тоді
показать весь комментарий
15.07.2024 22:05 Ответить
Ти ще битву біля Кадешу згадай
показать весь комментарий
15.07.2024 23:44 Ответить
Іншими словами, США хочуть щоб кацапи далі вбивали українців та наближались до Європи
показать весь комментарий
15.07.2024 18:31 Ответить
Вже і матюків ніяких немає ...
показать весь комментарий
15.07.2024 18:31 Ответить
Як казав ігор валєр'євіч - їб@ть єго в рот От чесно, щось без нього якось сумно на сцені - вмів, сук@, загнути
показать весь комментарий
15.07.2024 18:48 Ответить
До Перл Харбора там так саме думали.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:44 Ответить
Ну у Трампа таких идиотских "опасений" не будет точно.

Поэтому ждём Трампа. Хуже точно не будет
показать весь комментарий
15.07.2024 18:53 Ответить
теж саме мені казав батько, голосуючи за зеленського.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:45 Ответить
сцикло-гон побоюється що війна буде на території РФ
показать весь комментарий
15.07.2024 18:53 Ответить
***** каже - удар іноземною зброєю по території рашки ( незалежно від глибини території ) = оголошенню війни державою виробником тієї зброї .
США кажуть - удар по території рашки на 10 км це не ескалація , а на 100 - ескалація .
Питання - хто і кому малює червоні лінії . ?
показать весь комментарий
15.07.2024 18:59 Ответить
З такими "союзниками" війну не виграти. Нічого було і вписуватися. Тільки купа смертей без сенсу. Гниди смердючі. Йди нах,старий пердун байден разом зі своїм кодлом сцикунів. З трампонами точно гірше не буде.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:59 Ответить
Ну теперь все ясно, зачем звонят друг другу Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин
показать весь комментарий
15.07.2024 19:00 Ответить
Ось чому були 2 телефоні розмови за останні два тижні між міністрами оборони США та новопризначеного від рахи, щоб раха наклала своє вето на застосування, ганьба 😡!
показать весь комментарий
15.07.2024 19:06 Ответить
умирать должны исключительно украинцы. Если вы жалкие и подлые левацкие западные политики, так боитесь эскалации за пределы Украины, то почему вы срань тогда не даетет ЛИШНЕЕ пылящееся и ржавеющее оружие???! Подлые и лживые западные ушлепки.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:07 Ответить
Белоусов і Остін добазарилися. Орді можна бити по лікарнях, цивільних забудовах. Головне щоб ракети не за літали на територію НАТО. Старий Байден хоче спокійно дожити в будинку перестарілих.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:07 Ответить
Ну й сцикуни
показать весь комментарий
15.07.2024 19:13 Ответить
Теперка точно переможемо!
Вра!
показать весь комментарий
15.07.2024 19:20 Ответить
То есть украинцев убивать можно. Воняет двойными стандартами.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:20 Ответить
Якщо Україна програє, то ще побачите, як поширіться.
Кацапи ж мобілізують і українців, от і уявіть з чим вам доведеться тоді зіткнутись - з жорстокими кацапськими свинособаками, які перед собою посилатимуть українських вояк, ображених на Захід, яким ви вчасно не надали достатньо зброї…
А кацапи будуть за спинами українців заходити - грабувати та гвалтувати…
Так вже було, у другу світову…
показать весь комментарий
15.07.2024 19:21 Ответить
Обов'язки та співпраця - різні речі.
Виходить не має співпраці.
Давно треба визнати дипломатичну поразку і виправляти, не імітувати прилетів - полетів.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:38 Ответить
Ця війна ввійде в історію ,як приклад найбільшого цинізму в міжнародній політиці .
показать весь комментарий
15.07.2024 19:55 Ответить
сцикуни вонючі!
показать весь комментарий
15.07.2024 20:11 Ответить
Одним словом кидайте гранаты, вот и весь ответ на F-16 .
показать весь комментарий
15.07.2024 20:19 Ответить
Американські виродки цими діями сприяють майбутнім жертвам серед українців. Ей ви тварини які захищають США і далі будете говорити що імпотенти з США діють адекватно ?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:24 Ответить
Пам'ятаєте, як голосували "лішь би нє Порошенко"? 🤡
А зараз так хочеться, щоб проголосували "лішь би нє Байден". 🤡
Результат для України буде той же.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:25 Ответить
При Трампе для Украины есть шанс на полную победу и возврат всех оккупированных территорий.

Байден и демократы дадут Украине гарантированно и медленно сдохнуть.

Они же уже сейчас говорят об этом - типа мы не хотим эскалации... не хотим воевать с путиным...

Байден это точная копия немецкого доктора Менгеле, который типа лечил детишек, поставлял им лекарства, всячески ухаживал за ними до самого конца...

Точно также Байден будет поддерживать УКРАИНУ до её гарантированного конца...
показать весь комментарий
15.07.2024 21:07 Ответить
Трамп обговорює з Путіним, скільки української території може залишити собі Росія - Politico

За словами двох експертів з питань національної безпеки, пов'язаних із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, він розмірковує про ймовірну угоду з Путіним та скільки української території може залишити за собою Москва за підсумками війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє http://www.politico.com/news/magazine/2024/07/02/nato-second-trump-term-00164517 Politico .

Як зазначається у статті, Дональд Трамп обмірковує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід, зокрема, в Україну та Грузію, і веде переговори з https://www.ukrinform.ua/tag-putin Путіним про те, "скільки української території може залишити за собою Москва".
показать весь комментарий
15.07.2024 21:44 Ответить
ви тупий? трамп чітко сказав що сдасть Україну.
показать весь комментарий
16.07.2024 00:47 Ответить
Каким тупым нужно быть, чтобы верить предвыборным словам. Тем более Трампа
показать весь комментарий
16.07.2024 06:45 Ответить
Страшний цинізм.
Тобто немає жодного побоювання поки вбивають українців на українській землі?
показать весь комментарий
15.07.2024 21:36 Ответить
..покажите документ-бумагу!!!Все остальное лишь слова...
показать весь комментарий
15.07.2024 22:04 Ответить
 
 