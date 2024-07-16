Более 60 евродепутатов призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС, - Politico

Более 60 депутатов Европарламента требуют от руководства ЕС лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо оказалось в распоряжении издания Politico.

63 депутата Европарламента обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европарламента Роберте Мецоле.

В обращении они заявили, что Орбан "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председательствующего в Совете (ЕС. - Ред.)", в частности "намеренно искажал свои полномочия" во время визитов в РФ и Китай.

"Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Совете, поскольку практика показала, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта", - добавили европарламентарии.

Письмо подписали депутаты Европарламента из ряда стран и парламентских групп, в частности Европейской народной партии, Renew Europe и "Зеленых".

Читайте также: Орбан написал главе Евросовета Мишелю "миротворческое" письмо о войне в Украине, - Bild