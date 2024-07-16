РУС
Более 60 евродепутатов призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС, - Politico

У ЄС вимагають позбавити Угорщину права голосу

Более 60 депутатов Европарламента требуют от руководства ЕС лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо оказалось в распоряжении издания Politico.

63 депутата Европарламента обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европарламента Роберте Мецоле.

В обращении они заявили, что Орбан "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председательствующего в Совете (ЕС. - Ред.)", в частности "намеренно искажал свои полномочия" во время визитов в РФ и Китай.

"Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Совете, поскольку практика показала, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта", - добавили европарламентарии.

Письмо подписали депутаты Европарламента из ряда стран и парламентских групп, в частности Европейской народной партии, Renew Europe и "Зеленых".

Включите 7-ю статью и всем будет спокий.
16.07.2024 12:04 Ответить
Мало - скільки іх там - мабуть з тисяча
16.07.2024 12:05 Ответить
давно пора. Словаччину теж.
16.07.2024 12:47 Ответить
Давно на часі!
16.07.2024 13:36 Ответить
 
 