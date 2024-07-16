РУС
Украина создает дешевую армию роботов для ликвидации войск РФ и помощи ВСУ, - AP

Українські стартапи успішно створюють армію роботів для війни з РФ

Украинские стартапы используют инновации для создания дешевой армии роботов, которые будут ликвидировать российские войска и спасать раненых воинов ВСУ и гражданских.

Об этом пишет издание Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о разработках украинских роботов для войны?

Как отмечается, около 250 стартапов в Украине создают "машины-убийцы" в секретных местах, которые в основном имеют вид сельских автомастерских.

"Борясь с нехваткой рабочей силы, огромными трудностями и неравномерной международной помощью, Украина надеется найти стратегическое преимущество против России на заброшенном складе или подвале фабрики. Экосистема лабораторий в сотнях секретных мастерских использует инновации для создания армии роботов, которая, как надеется Украина, будет уничтожать российские войска и спасет ее собственных раненых солдат и мирных жителей", - говорится в статье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На фронте украинские военные тестируют наземную работу D-21-11, - Федоров. ФОТО

Украинский стартап UkrPrototyp

В качестве примера издание приводит стартап UkrPrototyp предпринимателя Андрея Денисенко, в рамках которого, в частности, всего за 4 дня могут собрать беспилотное наземное транспортное средство Odyssey.

Стартап UkrPrototyp

"Самая главная его особенность - ценник: 35 тыс. долларов, или примерно 10% от стоимости импортной модели", - пишут журналисты.

"Мы воюем с огромной страной, которая не имеет никаких ограничений в ресурсах. Мы понимаем, что не можем тратить много человеческих жизней. Война - это математика", - подчеркнул Денисенко.

Больше об Odyssey

Созданный стартапом Odyssey действует как платформа для спасения и снабжения, но может быть модифицирован для установки крупнокалиберного пулемета с дистанционным управлением или подвесных зарядов для разминирования.

Безпілотний наземний транспортний засіб Odyssey.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрешение стран Запада на удары ВСУ по России улучшило ситуацию на передовой, - CNN

В издании рассказали, что в прошлом месяце Odyssey ездил вокруг своей оси и поднимал пыль, когда мчался по кукурузному полю на севере Украины. 800-килограммовый прототип, который выглядит как небольшой танк без башни с колесами на гусеницах, может проехать до 30 км на одном заряде аккумулятора.

"Инженеры черпают вдохновение из оборонных журналов и онлайн-видео, создавая дешевые платформы для различных военных нужд. Это позволяет Украине экономить человеческие жизни в условиях войны с огромной страной, которая имеет неограниченные ресурсы", - пишет издание.

Компания Денисенко также работает над такими проектами, как моторизованный экзоскелет, который увеличит силу солдата и даже поможет ему подняться по склону.

"Сочетание дешевых дронов и инструментов искусственного интеллекта вызывает беспокойство среди международных экспертов. Использование беспилотных технологий в военных целях может снизить барьер для убийства и обострить конфликты. Human Rights Watch и другие международные правозащитные группы призывают запретить оружие, которое исключает человеческие решения, поскольку его распространение может иметь опасные последствия", - говорится в материале AP.

Смотрите также: На фронте военные тестируют наземную работу UGV Sirko-S1, - Федоров. ФОТО

Ранее вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине вскоре запустят "Армию роботов" и "Армию РЭБ", направленную на возможность привлечь различных предпринимателей для масштабирования инновационных разработок.

Топ комментарии
+4
Апелляционный суд в Кировоградской области Украины изменил меру пресечения арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий украинскому разведчику Роману Червинскому.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:11 Ответить
+3
як це де?
зараз боневтік вигулькне як глист зі сраки і скаже що він з ефективними менеджерами побудує мільйон роботів
показать весь комментарий
16.07.2024 12:24 Ответить
+1
Україна створює дешеву армію роботів для ліквідації військ РФ та допомоги ЗСУ.
Враховуючи апетити зелених, я б постерігся застосовувати слово - дешеву. Та і беруть сумніви що там ефективності більше аніж ефектності.
Втім поживем-побачим. Я і до морських дронів ставився критично, але результат вийшов непоганим.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:14 Ответить
Ліпше пізно - чим ніколи - скільки часу ми профукали
показать весь комментарий
16.07.2024 12:14 Ответить
А де тут місце держави? Якщо ''місця створення схожі на сільські майстерні'' то і кількість таких роботів відповідна.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:16 Ответить
як це де?
зараз боневтік вигулькне як глист зі сраки і скаже що він з ефективними менеджерами побудує мільйон роботів
показать весь комментарий
16.07.2024 12:24 Ответить
Країна зеленої мрії, - де кожен ухилянт може відправити до ТЦК замість себе робота...

показать весь комментарий
16.07.2024 13:29 Ответить
А не закрили б людей в країні - вони б виїхали і не створювали б роботів. Досягнення? Досягнення.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:08 Ответить
недавно хтось з місцевих бамбаських ждунів здав координати такої майстерні й туди прилетіло. так решта таких же місцевих підждаників віжжала від результату та того, шо й скоро їх "асвабадять", а від ЗСУ взагалі, краще триматись подалі, не те що щось робити для них.
показать весь комментарий
16.07.2024 12:43 Ответить
Миллион дронов для начала поставьте а потом уже про армит роботов убийц будете сказки очередные рассказывать
показать весь комментарий
16.07.2024 12:57 Ответить
Гей Human Rights Watch, ви занепокоєні цими роботами, бо війна не буде вестись за вашими уявними правилами? Ну так, ну так, правила - ваше всьо. Відпустку ви вже отримали, зарплату також. Все йде у вашому житті за правилами. Через місяць вернетеся в ваші офіси, гарно загорівші. І знову приступите до вашої важкої праці - повчати украївців, як їм вести війну.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:04 Ответить
"Вкаливают роботи, а нє чєловєк" (с)

показать весь комментарий
16.07.2024 13:23 Ответить
ТЦК - фас! Срочно ворваться на предприятие, бусифицировать всех инженеров и сборщиков и немедленно в посадку с винтовками Мосина! Так победим.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:59 Ответить
Всем нафронтникам посвящяется.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:02 Ответить
 
 