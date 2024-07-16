Украина создает дешевую армию роботов для ликвидации войск РФ и помощи ВСУ, - AP

Украинские стартапы используют инновации для создания дешевой армии роботов, которые будут ликвидировать российские войска и спасать раненых воинов ВСУ и гражданских.

Об этом пишет издание Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о разработках украинских роботов для войны?

Как отмечается, около 250 стартапов в Украине создают "машины-убийцы" в секретных местах, которые в основном имеют вид сельских автомастерских.

"Борясь с нехваткой рабочей силы, огромными трудностями и неравномерной международной помощью, Украина надеется найти стратегическое преимущество против России на заброшенном складе или подвале фабрики. Экосистема лабораторий в сотнях секретных мастерских использует инновации для создания армии роботов, которая, как надеется Украина, будет уничтожать российские войска и спасет ее собственных раненых солдат и мирных жителей", - говорится в статье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На фронте украинские военные тестируют наземную работу D-21-11, - Федоров. ФОТО

Украинский стартап UkrPrototyp

В качестве примера издание приводит стартап UkrPrototyp предпринимателя Андрея Денисенко, в рамках которого, в частности, всего за 4 дня могут собрать беспилотное наземное транспортное средство Odyssey.

"Самая главная его особенность - ценник: 35 тыс. долларов, или примерно 10% от стоимости импортной модели", - пишут журналисты.

"Мы воюем с огромной страной, которая не имеет никаких ограничений в ресурсах. Мы понимаем, что не можем тратить много человеческих жизней. Война - это математика", - подчеркнул Денисенко.

Больше об Odyssey

Созданный стартапом Odyssey действует как платформа для спасения и снабжения, но может быть модифицирован для установки крупнокалиберного пулемета с дистанционным управлением или подвесных зарядов для разминирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрешение стран Запада на удары ВСУ по России улучшило ситуацию на передовой, - CNN

В издании рассказали, что в прошлом месяце Odyssey ездил вокруг своей оси и поднимал пыль, когда мчался по кукурузному полю на севере Украины. 800-килограммовый прототип, который выглядит как небольшой танк без башни с колесами на гусеницах, может проехать до 30 км на одном заряде аккумулятора.

"Инженеры черпают вдохновение из оборонных журналов и онлайн-видео, создавая дешевые платформы для различных военных нужд. Это позволяет Украине экономить человеческие жизни в условиях войны с огромной страной, которая имеет неограниченные ресурсы", - пишет издание.

Компания Денисенко также работает над такими проектами, как моторизованный экзоскелет, который увеличит силу солдата и даже поможет ему подняться по склону.

"Сочетание дешевых дронов и инструментов искусственного интеллекта вызывает беспокойство среди международных экспертов. Использование беспилотных технологий в военных целях может снизить барьер для убийства и обострить конфликты. Human Rights Watch и другие международные правозащитные группы призывают запретить оружие, которое исключает человеческие решения, поскольку его распространение может иметь опасные последствия", - говорится в материале AP.

Смотрите также: На фронте военные тестируют наземную работу UGV Sirko-S1, - Федоров. ФОТО

Ранее вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине вскоре запустят "Армию роботов" и "Армию РЭБ", направленную на возможность привлечь различных предпринимателей для масштабирования инновационных разработок.