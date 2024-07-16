Россия пытается предотвратить побег из страны потенциальных призывников: планируют закрыть границы осенью, - британская разведка
Правительство России внедряет "систему обмена информацией" между Министерством обороны и ФСБ для передачи данных о потенциальных призывниках. Таким образом пытаются предотвратить их побег из страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает британская разведка.
Отмечается, что система должна полностью заработать до осеннего призыва 2024 года. И имеет целью предотвратить повторение ситуации, которая возникла в 2022 году, когда сотни тысяч россиян покинули страну после объявления частичной мобилизации.
По данным британской разведки, Россия ежегодно проводит два призыва на военную службу, ежегодно призывая более 250 тысяч человек для прохождения одного года обязательной военной службы.
"Сотни тысяч жителей России покинули страну после объявления частичной мобилизации в 2022 году, и они были непропорционально сконцентрированы среди молодых и высокообразованных людей, что повлияло на рынок труда. Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение этого в меньшем масштабе во время ежегодного призывного цикла и в случае дальнейшей волны мобилизации", - отмечают в Минобороны Британии.
В Україні жінки, діти, та деякі категорії чоловіків кожен день перетинають кордон.
В ссср тулько для русо-ТУРІСТОВ в сопровожденіі кгбіста можна було недалеко від автобуса поуглять...
КАТАСТРОФІЧНА УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ВІЙСЬК.
ТАК ПЕРЕМОЖЕМО!
є сотня способів легально не ходити на строкову службу.
Виплати за підписання контракту на кацапії ростуть не по дням а по годинам ,сума одноразової виплати подекуди досягла 20 тис дол , але вже навіть це не рятує . Русня ниє що охочих все менше і менше .
Ну та всеодно - суть сказаного мною про мобілізацію це не відміняє .