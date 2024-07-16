РУС
Россия пытается предотвратить побег из страны потенциальных призывников: планируют закрыть границы осенью, - британская разведка

Мобілізовані в РФ

Правительство России внедряет "систему обмена информацией" между Министерством обороны и ФСБ для передачи данных о потенциальных призывниках. Таким образом пытаются предотвратить их побег из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает британская разведка.

Отмечается, что система должна полностью заработать до осеннего призыва 2024 года. И имеет целью предотвратить повторение ситуации, которая возникла в 2022 году, когда сотни тысяч россиян покинули страну после объявления частичной мобилизации.

По данным британской разведки, Россия ежегодно проводит два призыва на военную службу, ежегодно призывая более 250 тысяч человек для прохождения одного года обязательной военной службы.

"Сотни тысяч жителей России покинули страну после объявления частичной мобилизации в 2022 году, и они были непропорционально сконцентрированы среди молодых и высокообразованных людей, что повлияло на рынок труда. Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение этого в меньшем масштабе во время ежегодного призывного цикла и в случае дальнейшей волны мобилизации", - отмечают в Минобороны Британии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом: он пытался скрыться на яхте под флагом Украины

Автор: 

Топ комментарии
+15
Границы закрыты только в Северной Корее и Украине.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:37 Ответить
+3
Всмысле? А у них, как у нас, разве границы не закрыты?
показать весь комментарий
16.07.2024 13:35 Ответить
+2
***** - на постному маслі
показать весь комментарий
16.07.2024 13:47 Ответить
Всмысле? А у них, как у нас, разве границы не закрыты?
показать весь комментарий
16.07.2024 13:35 Ответить
Границы закрыты только в Северной Корее и Украине.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:37 Ответить
Брехня.
В Україні жінки, діти, та деякі категорії чоловіків кожен день перетинають кордон.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:12 Ответить
Где то я это уже слышал... Ах да, в совке.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:27 Ответить
В чому проблема? Перетинають? Перетинають!!!
В ссср тулько для русо-ТУРІСТОВ в сопровожденіі кгбіста можна було недалеко від автобуса поуглять...
показать весь комментарий
16.07.2024 14:47 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 13:39 Ответить
Этот спецназовец с Горловки. Наш Ремба такто
показать весь комментарий
16.07.2024 13:41 Ответить
В нас теж таких хватає
показать весь комментарий
16.07.2024 13:47 Ответить
А У НАС - ТОТАЛЬНЕ БРОНЮВАННЯ, ХВИЛІ ВТІКАЧІВ ЗА НАЛАГОДЖЕНИМИ МОЖНОВЛАДЦЯМИ СХЕМАМИ.
КАТАСТРОФІЧНА УКОМПЛЕКТОВАНІСТЬ ВІЙСЬК.

ТАК ПЕРЕМОЖЕМО!
показать весь комментарий
16.07.2024 13:40 Ответить
12 років бігати, з 18-30 ?

є сотня способів легально не ходити на строкову службу.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:41 Ответить
***** - на постному маслі
показать весь комментарий
16.07.2024 13:47 Ответить
Як у нас зроблять?
показать весь комментарий
16.07.2024 13:52 Ответить
невже нарешті москалі щось скопіюють з нашої зЕенр ?
показать весь комментарий
16.07.2024 14:00 Ответить
Ну та , воно до цього і йшло . Мобілізація на болоті невідворотня . Бо бажаючі здихати в Україні добровільно вже закінчуються .
Виплати за підписання контракту на кацапії ростуть не по дням а по годинам ,сума одноразової виплати подекуди досягла 20 тис дол , але вже навіть це не рятує . Русня ниє що охочих все менше і менше .
показать весь комментарий
16.07.2024 14:00 Ответить
Зрозуміло . Схоже я неуважно прочитав .
Ну та всеодно - суть сказаного мною про мобілізацію це не відміняє .
показать весь комментарий
16.07.2024 14:54 Ответить
шо щас буде тварица в мацкве з конкурсом на вступ до "государственного училища циркового и депутатского искусства"!! )))
показать весь комментарий
16.07.2024 14:13 Ответить
Яка бяда для наших ухилянтів під прапорцями кндр.... аргумент "навіть в расіє випускають закардон" скоро можна буде викинути на смітник тухлих відмазок
показать весь комментарий
16.07.2024 14:25 Ответить
 
 