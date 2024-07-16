Венгрия единственная из стран ЕС не подписала заявление с осуждением РФ в Совбезе ООН
Венгрия стала единственной страной Европейского Союза, которая не подписала совместное заявление полсотни государств с осуждением РФ в Совете Безопасности ООН.
Об этом свидетельствует перечень, который обнародовал в соцсети Facebook постпред Украины в ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во вторник, 16 июля, Россия созвала Совбез ООН на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка". Таким способом страна-агрессор пытается отвлечь внимание международного сообщества от вопиющих нарушений Москвой Устава ООН и ее злоупотреблений в Совете Безопасности.
В совместном заявлении пяти десятков стран сказано, что тема дебатов является еще одной яркой демонстрацией лицемерия России на фоне ее грубой захватнической войны против Украины. Упомянутое заявление из стран ЕС не подписала только Венгрия.
Как пишет "Укринформ", заседание ведет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Из членов Совбеза на заседании на уровне министра представлена только Швейцария. Из нечленов Совбеза, кроме Венгрии, своих министров делегировали Иран, Ливия и Кувейт. Беларусь и Таиланд представлены на уровне заместителей министров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
BY https://republic.com.ua/article/author/redactor ЮРИЙ ON 16.07.2024https://republic.com.ua/rub/economics ЭКОНОМИКА
Хто несе відповідальність за те, що українські дипломати та прикордонники створили канал контрабанди у Європу?
23 лютого з'явилось повідомлення, що в Угорщині був затриманий мікроавтобус МЗС України, в якому були затримані водій - співробітник МЗС, та Лариса Шмельова - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Дмитра Шмельова.
У мікроавтобусі в картонних коробках, загорнутих у чорну фольгу, виявили 141 тис. пачок сигарет. Водія взяли під варту, йому загрожує 8 років тюрми. Лариса Шмельова не була затримана через дипломатичний імунітет.
Фактично угорці показали, що українські посадовці високого рангу створили нелегальний контрабандний канал.
В той же день речник МЗС України оголосив про проведення службової перевірки. Але чомусь про результати перевірки по справі, яка дискредитує Україну досі не повідомив ні президент України, ні міністр МЗС, ні голова ДПСУ, ніхто.
В Україні розслідування цієї справи взяли співробітники НАБУ.
2 травня детективи НАБУ провели обшуки в 27 прикордонному загоні Закарпатської області. НАБУ розслідує причетність прикордонників до забезпечення каналу контрабанди до Європи, який створили дипломати МЗС.
За даними джерел Цензор.Нет, по контрабандному каналу для перевозки цигарок могло бути залучено до 8 мікроавтобусів з дипломатичними знаками, при цьому пасажирами цих мікроавтобусів були особи, на яких поширюється дипломатичний імунітет України, а саме: Кугаївська М.П. - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Коцюрби А.О., Шмельова Л.М. - дружина першого секретаря Посольства України в Угорщині Шмельова Д.О., Загорська Н.В. - дружина працівника МЗС України Загорського А.В., Галань Р.В., Гавриш О.Б., Романюк П.П. та інші особи. Інформація перевіряється.
Очевидно, що група осіб - це ознака угруповання, яке було створено та керувалось кимось значно вищим за статусом та впливом.
За даними медіа, контрабанда через державний кордон може контролюватись однією з довірених осіб до Володимира Зеленського, одним з організаторів партії Слуга народу Вадимом Слюсарєвим, колись генерал-майором прикордонної служби, який при Зеленському став одним з найбільш заможних бізнесменів України та під час війни купив багато бізнесів. При багаторічну причетність Слюсарєва до контрабанди цигарок журналісти писали у 2021-му році: https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/pfbid02xcFpvAq9tcyyT9YNXcqW1aw4XyxYSWGGq9RqUeMCYnJWTTCyVjN86CnDUHoYjGnCl?__cft__[0]=AZUjrYKPq3QbBioUAhkd-*****************************************************************************************************************-n0pgFZtWFL7vecXG_&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/olga.rudenko/posts/pfbid0thSYnR7mvVr3Y9GaPrkXV331CACYd3tGrULTcceQsGovhHoWdHoGZ1L1cA7fQySVl
Сподіваюсь, що цей скандал отримає офіційне роз'яснення від президента, який за законом відповідає за нашу зовніщню політику, від міністра МЗС, і що усі, хто створив та збирав гроші за контрабанду, будуть хоча б відсторонені від владних кабінетів.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUjrYKPq3QbBioUAhkd-*****************************************************************************************************************-n0pgFZtWFL7vecXG_&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2024, 13:18 - https://www.epravda.com.ua/authors/65d888efbbae8/ АРТУР КРИЖНИЙ
18491 ПЕРЕГЛЯД
БЕБ заблокувало роботу виробника бронежилетів "Українська броня" через підозру у несплаті податків. При цьому постачальники, які можуть виробляти бронежилети, не в змозі повністю покрити попит.
Про це https://forbes.ua/company/sprava-bronezhiletiv-beb-zablokuvav-robotu-odnogo-z-shesti-ukrainskikh-virobnikiv-amunitsii-u-chomu-sut-12072024-22371 повідомляє видання Forbes Ukraine.
"Думали, держава нам подякує. Натомість маємо "маски-шоу", безпідставні звинувачення, вимоги, арешти, блокування", - каже комерційний директор "Української броні" Денис Міліневський.
Мабуть, на мавіки?
Детективы НАБУ задержали, по данным источников, прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько во время получения взятки в 170 тысяч долларов. В ходе расследования НАБУ и САП разоблачена банда прокуроров в руководстве генеральной прокуратуры, которая возбуждала и закрывала уголовные дела по заказу.
Прокурор Гунько, по мнению детективов, был участником этой банды и непосредственно получал деньги за закрытие уголовного дела. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Проводятся следственные действия, планируется сообщить о подозрении другим участникам преступления.
Каждый день меня на фронте спрашивают помочь купить дроны, 170 тысяч долларов - это 42 Мавика-3Т, можно было бы обеспечить целую бригаду ночными средствами технической разведки и бомбардировщиками на неделю интенсивных действий.(с)
https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
там щє десь поруч словаччина круги нарізає...
коли одна смердюча паршива вівця псує всю причесану отару