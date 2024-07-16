В "Охматдете" во время ракетного удара россиян находились дети из Молдовы, - вице-премьер страны Герасимов
В киевской больнице "Охматдет" во время обстрела РФ находились, в том числе и дети из Молдовы.
Об этом в соцсети Facebook рассказала вице-премьер Молдовы Кристина Герасимов, которая 15 июля прибыла в Киев, информирует Цензор.НЕТ.
Во время визита в украинскую столицу чиновница посетила крупнейшую детскую больницу Украины "Охматдет", которая пострадала в результате ракетного удара РФ 8 июля.
Герасимов напомнила, что российская ракета полностью разрушила отделение интенсивной терапии, всего повреждено 24 отделения.
"В этот момент в больнице было более 600 пациентов - дети, страдающие неизлечимыми заболеваниями. В том числе дети из Молдовы, один из них в момент бомбежки находился на операционном столе. К счастью, он выжил и до сих пор находится под наблюдением врачей", - рассказала вице-премьер Молдовы.
Она назвала обстрел Россией больницы "Охматдет" "ужасным примером цинизма тех, для кого уже нет ничего святого, даже жизни невинных детей".
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.
Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.
Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.
10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля
Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.
