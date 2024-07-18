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РФ может развернуть ядерные ракеты в ответ на размещение американского оружия в Германии

Ядерна зброя

В Москве не исключают возможности развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение американского оружия в Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не исключаю никаких вариантов", - сказал он журналистам в Москве.

Как отмечается, так Рябков прокомментировал слова немецкого министра обороны, который сказал, что оружие США, которое планируется к размещению, будет обычным, и ответил на вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность размещения ракет в ядерном оснащении.

Также читайте: США должны быть готовы к ядерным угрозам со стороны России, - генерал ВВС Гебара

Рябков также заявил, что по "вине и ФРГ, в частности, но прежде всего, конечно, США, которые стоят во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушение системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями".

"В этой ситуации, принимая во внимание совокупные возможности стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдерживаний с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть максимально широкая опционность", - заявил он.

Также он добавил, что "это не угроза в чей-то адрес, это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы".

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Автор: 

Германия (7099) россия (96446) ядерное оружие (1376) Рябков Сергей (58)


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Топ комментарии
+14
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18.07.2024 15:06 Ответить
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18.07.2024 15:08 Ответить
+7
З картону чи із звичного коров"яка?
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18.07.2024 15:08 Ответить
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18.07.2024 15:06 Ответить
З картону чи із звичного коров"яка?
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18.07.2024 15:08 Ответить
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18.07.2024 15:08 Ответить
,,Збирайте манатки,, -2 .
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18.07.2024 15:08 Ответить
Так кацапи і так ядерку на бульбашію завезли.
А в німців ніби своя ЯЗ є?
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18.07.2024 15:12 Ответить
Там базы НАТО, ракеты США.
Ну и что что в БССР. С територии Украины любой самолет США может выполнить пуск, с расстояния безопасного от ПВО мордора. Или вы думаете, что ресурсы на вынесение дальних радаров появились у Малюка с луны свалились?))))
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18.07.2024 17:09 Ответить
Я думаю вісім нас рать.
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18.07.2024 15:14 Ответить
Сергій Рябков, а дедушка лысый в курсе? Понты из питерской подвротни уже не работают. Оно в каблуки уже переобулось и из бункера не вылазит. Довоевался штопаный пундон уже до ручки от унитаза, которую сам уже дернуть не может, но зато пугает весь мир.
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18.07.2024 15:22 Ответить
А я не то что исключаю,даже не сомневаюсь,что росиян отчукают и посавят в свой свинюшник из которого не вылазят столетиями.
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18.07.2024 15:31 Ответить
МБР В УКРАЇНІ -не погроза на чиюсь адресу, це спосіб знайти найефективніший, зокрема з погляду витрат, алгоритм реагування на мінливі виклики"(ЗОКРЕМА РАШИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ)))
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18.07.2024 15:59 Ответить
Розгорнути можна , але чи розгорталка розгорнеться .
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18.07.2024 16:45 Ответить
А якщо тамагавком по їб@лу СэрГею???
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18.07.2024 17:02 Ответить
Нам нормально.
Тысячи чмоней будут охранять "тополя-м" и вонючие токсичные шахты а не лезть сюда мясными волнами. И еще тысячи будут подвозить махорку, кашу и бензин для генераторов. И штаты для новых "ракетных полков".
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18.07.2024 17:05 Ответить
анекдот из брежневских 70-х...
Интурист знакомится в баре с девушкой безответственного социального поведения. )
- Пойдешь со мной? Сто баксов.
- Нет.
- ? Двести?
- Если уберете свои ракеты из западной Европы, пойду бесплатно.
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18.07.2024 17:14 Ответить
Хтось, десь сказав, хтось десь перднув, хтось десь всрався.... **********, Люди, вмикайте свої мізки,,, ЗАВЖДИ! Звідки така інформація? ХТО це сказав? ДЕ? І КОЛИ??? Будь-яка платформа новин вже давним давно перетворилася на видання ЖОВТОЇ ПРЕСИ ! І цензор так саме СОСЕ та видає в маси цю нісенітницю! Не вірте НІКОМУ! Вмикайте свої мізки та аналізуйте прочитане! Не зважаючи на те, який саме медіа ресурс кормить вас такими новинами.! Гидко, бридко, та з засудженням такої інформаційної політики. Цензор, Ви топите самі себе таким безглуздим підходом до НОВИН.
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18.07.2024 17:22 Ответить
"Жінка народила теля від кнура " це заголовок жовтої преси - а вам би порадив читати не тіко заголовки статей ай самі статті .
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18.07.2024 18:42 Ответить
 
 