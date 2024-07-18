РФ может развернуть ядерные ракеты в ответ на размещение американского оружия в Германии

В Москве не исключают возможности развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение американского оружия в Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не исключаю никаких вариантов", - сказал он журналистам в Москве.

Как отмечается, так Рябков прокомментировал слова немецкого министра обороны, который сказал, что оружие США, которое планируется к размещению, будет обычным, и ответил на вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность размещения ракет в ядерном оснащении.

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Рябков также заявил, что по "вине и ФРГ, в частности, но прежде всего, конечно, США, которые стоят во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушение системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями".

"В этой ситуации, принимая во внимание совокупные возможности стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдерживаний с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть максимально широкая опционность", - заявил он.

Также он добавил, что "это не угроза в чей-то адрес, это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы".

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