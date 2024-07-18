РФ может развернуть ядерные ракеты в ответ на размещение американского оружия в Германии
В Москве не исключают возможности развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение американского оружия в Германии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не исключаю никаких вариантов", - сказал он журналистам в Москве.
Как отмечается, так Рябков прокомментировал слова немецкого министра обороны, который сказал, что оружие США, которое планируется к размещению, будет обычным, и ответил на вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность размещения ракет в ядерном оснащении.
Рябков также заявил, что по "вине и ФРГ, в частности, но прежде всего, конечно, США, которые стоят во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушение системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями".
"В этой ситуации, принимая во внимание совокупные возможности стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдерживаний с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть максимально широкая опционность", - заявил он.
Также он добавил, что "это не угроза в чей-то адрес, это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы".
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А в німців ніби своя ЯЗ є?
Ну и что что в БССР. С територии Украины любой самолет США может выполнить пуск, с расстояния безопасного от ПВО мордора. Или вы думаете, что ресурсы на вынесение дальних радаров появились у Малюка с луны свалились?))))
Тысячи чмоней будут охранять "тополя-м" и вонючие токсичные шахты а не лезть сюда мясными волнами. И еще тысячи будут подвозить махорку, кашу и бензин для генераторов. И штаты для новых "ракетных полков".
Интурист знакомится в баре с девушкой безответственного социального поведения. )
- Пойдешь со мной? Сто баксов.
- Нет.
- ? Двести?
- Если уберете свои ракеты из западной Европы, пойду бесплатно.