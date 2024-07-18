Россияне планируют с 2025 года отбирать авто у украинцев на ВОТ, которые не получили паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

Россияне анонсировали завершение "переходного периода" по страхованию собственного авто на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2025 года все должны застраховать авто в российских компаниях. Однако для этого необходимо иметь паспорт РФ. Без страхования враг угрожает владельцам конфискацией авто.

В рамках политики отрицания существования украинской нации враг принудительно паспортизирует украинцев, и для этого совершает шантаж. Однако даже в таких условиях местное население воздерживается от получения красной макулатуры", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях юга Украины россияне угрожают депортацией украинцам, которые не хотят получать паспорт РФ.