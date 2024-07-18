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Новости
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Россияне планируют с 2025 года отбирать авто у украинцев на ВОТ, которые не получили паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

Окупанти відбиратимуть в українців авто

Россияне анонсировали завершение "переходного периода" по страхованию собственного авто на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"С 1 января 2025 года все должны застраховать авто в российских компаниях. Однако для этого необходимо иметь паспорт РФ. Без страхования враг угрожает владельцам конфискацией авто.

В рамках политики отрицания существования украинской нации враг принудительно паспортизирует украинцев, и для этого совершает шантаж. Однако даже в таких условиях местное население воздерживается от получения красной макулатуры", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне на оккупированных территориях отказываются ставить на учет беременных украинок без паспорта РФ, - Центр нацсопротивления

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях юга Украины россияне угрожают депортацией украинцам, которые не хотят получать паспорт РФ.

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18.07.2024 15:37 Ответить
ЖДУНИ ПОВИННІ СВІДОМО ВІДДАТИ МАЙНО І В ЛЕГКІЙ ОДЕЖІ МІГРУВАТИ В ЛЮБИМУ СИБІР.
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18.07.2024 15:37 Ответить
Тю. Ждуны первыми толкались в очередях за аквафрешем.
Это отбирать будут у Украинцев!
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18.07.2024 17:12 Ответить
У ждунов с этим всё в порядке, они первые аусвайсы получили. Пострадают нормальные украинцы, что противятся рашизации
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18.07.2024 18:12 Ответить
Росіяни планують із 2025 року відбирати авто в українців на ТОТ, які не отримали паспорт РФ, - Центр нацспротиву Джерело: Мабуть все домовлено з Зеленським - він вже і час погодився як в росії вводити, зимовий форева.
А по "самітам мира" Південь залишать кацапам типу тимчасово разом з Донбасом і Кримом.
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18.07.2024 15:51 Ответить
З 1 січня 2025 року всі мають застрахувати авто у російських компаніях.
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для іноземного громадянина просто дорожче, як і скрізь у світі...
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18.07.2024 17:09 Ответить
На цаповские высеры всем пох!
Они не на своей земле а на краденой, и все ресурсы, земли, здания они использую НЕзаконно. Как и все в их воровайской истории.
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18.07.2024 17:14 Ответить
Это тебе пох, а не тем, кто оказался на ВОТ
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18.07.2024 18:14 Ответить
 
 