Пелоси приватно сказала Байдену, что он не победит Трампа на выборах: "Он тянет демократов ко дну"
Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявила ему, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию "на дно".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Politico.
По мнению Пелоси, согласно опросам, Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если тот будет баллотироваться на второй срок.
По словам одного из источников, глава Белого дома отрицал это, сказав, что видел опросы, которые указывают на то, что он может победить. В то же время другой источник отметил, что Байден начал защищаться относительно опросов.
Как пишет Politico, один из союзников Пелоси добавил, что, возможно, она будет публично давить на Байдена, чтобы тот отказался от своего места в избирательном списке демократов.
"Спикер не хочет призывать его уйти в отставку, но она сделает все, что в ее силах, чтобы это произошло", - сказал он, имея в виду выход Байдена из президентской гонки.
CNN отмечает, что в какой-то момент Пелоси попросила старшего советника Байдена Майка Донилона выйти на связь, чтобы обсудить данные опроса.
Издание добавило, что Пелоси и Байден также разговаривали в начале июля, однако неизвестно, советовала ли она ему сняться с президентской гонки во время этих переговоров.
Ранее сообщалось, что Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Также сообщалось, что республиканская партия США на торжественном съезде 15 июля 2024 года выбрала Джей Ди Венса в качестве кандидата на должность вице-президента США как напарника Дональда Трампа.
Байден считает свои шансы на победу достаточно высокими.
Конгрессмен Шифф призвал Байдена выйти из президентской гонки.
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Способ избрать "правильного" президента не в том, чтоб он озвучивал правильную программу - а в том, чтоб ему в соперники поставить слабого кандидата, еще и уверить того в победе.
це, саме, той пацифіст, що просрав кацапам, все, що тільки можна було, та зобов'язав всіх працюючих американців утримувати ледарів паразитів.
Хватит уже мучать старика...
"Ти єщє крепкій старік Розенбом"