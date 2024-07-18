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Новости
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Пелоси приватно сказала Байдену, что он не победит Трампа на выборах: "Он тянет демократов ко дну"

Джа Байден та Ненсі Пелосі

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявила ему, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию "на дно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Politico.

По мнению Пелоси, согласно опросам, Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если тот будет баллотироваться на второй срок.

По словам одного из источников, глава Белого дома отрицал это, сказав, что видел опросы, которые указывают на то, что он может победить. В то же время другой источник отметил, что Байден начал защищаться относительно опросов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США провели опрос среди демократов относительно баллотирования Байдена в президенты: у него провальные результаты, - Politico

Как пишет Politico, один из союзников Пелоси добавил, что, возможно, она будет публично давить на Байдена, чтобы тот отказался от своего места в избирательном списке демократов.

"Спикер не хочет призывать его уйти в отставку, но она сделает все, что в ее силах, чтобы это произошло", - сказал он, имея в виду выход Байдена из президентской гонки.

CNN отмечает, что в какой-то момент Пелоси попросила старшего советника Байдена Майка Донилона выйти на связь, чтобы обсудить данные опроса.

Издание добавило, что Пелоси и Байден также разговаривали в начале июля, однако неизвестно, советовала ли она ему сняться с президентской гонки во время этих переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер демократов в Сенате США Шумер призвал Байдена отказаться от участия в выборах, - ABC News

Ранее сообщалось, что Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Также сообщалось, что республиканская партия США на торжественном съезде 15 июля 2024 года выбрала Джей Ди Венса в качестве кандидата на должность вице-президента США как напарника Дональда Трампа.

Байден считает свои шансы на победу достаточно высокими.

Конгрессмен Шифф призвал Байдена выйти из президентской гонки.

Читайте: Байден говорит, что только проблемы со здоровьем могут заставить его отказаться от выборов

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24763) США (27334) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+11
А Байден ,хоч розуміє,що до нього говорять ?
Включіть йому мультфільми і дайте морозиво
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18.07.2024 16:20 Ответить
+10
Я не розумію, а крім старезного діда не вже у демократів немає молодших, харизматичних кандидатів? Тільки гонки на лафетах, тільки хардкор?
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18.07.2024 16:26 Ответить
+8
я був здивований, але подейкують, що головний та самий впливовий демократ в сша, барак обама.
це, саме, той пацифіст, що просрав кацапам, все, що тільки можна було, та зобов'язав всіх працюючих американців утримувати ледарів паразитів.
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18.07.2024 16:36 Ответить
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Сказала на ушко по секрету, что на цензоре уже печатают дословно
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18.07.2024 16:19 Ответить
розвідка цензора працює в білому домі
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18.07.2024 16:21 Ответить
керує
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18.07.2024 16:22 Ответить
А Байден ,хоч розуміє,що до нього говорять ?
Включіть йому мультфільми і дайте морозиво
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18.07.2024 16:20 Ответить
морозиво не можна! ковід!
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18.07.2024 16:33 Ответить
Ласти і клей
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18.07.2024 23:04 Ответить
Всё ну прямо как у нас.

Способ избрать "правильного" президента не в том, чтоб он озвучивал правильную программу - а в том, чтоб ему в соперники поставить слабого кандидата, еще и уверить того в победе.
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18.07.2024 16:20 Ответить
сказала, що думає більшість, Джо прокинься
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18.07.2024 16:21 Ответить
цікаво,чи в США народонасєлєніє сміється ,з того ,що вони вибирають...між ходячим трупом і шизофреніком.Я б випустив відеоролик,як американці на наступних виборах вибирають в президенти зомбі
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18.07.2024 16:32 Ответить
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18.07.2024 16:47 Ответить
А Ви пропонуєте натужного клоуна на довiчний термiн? Вони самi розберуться, кого обирати
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18.07.2024 21:33 Ответить
Я не розумію, а крім старезного діда не вже у демократів немає молодших, харизматичних кандидатів? Тільки гонки на лафетах, тільки хардкор?
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18.07.2024 16:26 Ответить
я був здивований, але подейкують, що головний та самий впливовий демократ в сша, барак обама.
це, саме, той пацифіст, що просрав кацапам, все, що тільки можна було, та зобов'язав всіх працюючих американців утримувати ледарів паразитів.
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18.07.2024 16:36 Ответить
Так "приватно" сказала, що про це дізналась інформпомийка "Політіко". Це глобалістичне видання на підсосі в транснаціональних корпорацій, щось на зразок нашої грантожерської УП, тільки популярніше. Взагалі, кожні америкмнські вибори (скільки це шоу в них триває? Пів року - рік?) схожі на дешевий спектакль, що затягнувся. У обох партій болять сраки, але зупинитись не можуть. "Show must go on". Хворе суспільство вибирає нездорових представників в політиці, граючись в демократію.
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18.07.2024 16:28 Ответить
Нічосі, "приватна розмова"
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18.07.2024 16:32 Ответить
Проблема демократической партии не в Байдене, а в его супруге, которая вдруг вообразила себя великим политиком...
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18.07.2024 16:34 Ответить
та то проблєма більшості чоловік на цій планеті
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18.07.2024 16:46 Ответить
Пелося сама вже стара кляча майже як Бідон. Сама політику покинути не бажає чи то другоє?
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18.07.2024 16:37 Ответить
А, ****... чому майже? Вона навіть на 3 роки старша за нього!
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18.07.2024 16:39 Ответить
Уже пішла на пенсію.
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18.07.2024 17:19 Ответить
Казала, мазала... Хто чув всю ту муйню?
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18.07.2024 16:39 Ответить
Після розмови вона так і не зрозуміла, чому він весь час назвав її Хіларі.
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18.07.2024 16:39 Ответить
Он даже Найсветлейшего Лидора Галактики назвал пыней.... Что тут скажешь
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18.07.2024 16:57 Ответить
+++
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18.07.2024 19:02 Ответить
Не тут вже таке...або Байден дійсно тягне політику Обами, якого купила москва на другому терміні ,або є договорняк , почекати , хтось підтягнеться ...а дружина Байдена ризикує, шо його визнають не дієздатним ...цікаво ...
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18.07.2024 16:46 Ответить
Пелоси, я ему тоже уже говорил "Бидон снимай кеды", а он - ни в какую, упирается, *****.
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18.07.2024 16:51 Ответить
Та стукните его по лбу!
Хватит уже мучать старика...
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18.07.2024 16:55 Ответить
Байден ще й на третій термін міг би піти якби не законодавчі обмеження
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18.07.2024 20:38 Ответить
Ех, Джоні, Джоні ......
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18.07.2024 16:59 Ответить
Цікаво прочитати коментарі інфантільних дебілов,які посадили молодого харізматичного кишенькового буратінку у крісло презідента у 2019році.Особливо чатити висери про Абаму що просрав кацапам все.Він що Америку просрав,Аляску.
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18.07.2024 17:30 Ответить
Сама Нэнси бабушка битая и мудрая. И опыт сильный. Могла бы и рискнуть. Шансов против кудлатого не сильно много. Но бабушка сильный оратор, жесткая подача, харизмы хватит. Для демократов это шанс. А для нас почти 0. тремпель непредсказуем. Тут лоторея для всех. Но кацапы не проиграют. Им похер всё---абы царь был!
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18.07.2024 17:44 Ответить
За часи наших числених українських виборів я теж надивився на старих пердунів,які чомусь вірили що вони виграють.Їх переконати неможливо,в них настільки глибоко сидить думка що вони чесні,розумні,досвідчені,що їх всі *******,що всі бачать яке гівно їх конкуренти що вони вперто йдуть до кінця і з тріском програють...Старі втрачають зв"язок з реальністю - це їх найбільша біда.Сам старий,тому розумію...
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18.07.2024 17:45 Ответить
Тримайся Джо до листопада.
"Ти єщє крепкій старік Розенбом"
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18.07.2024 18:39 Ответить
Дедушка старый, ему всё равно
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18.07.2024 19:41 Ответить
Старий значить мудрий
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18.07.2024 20:39 Ответить
 
 