Пелоси приватно сказала Байдену, что он не победит Трампа на выборах: "Он тянет демократов ко дну"

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявила ему, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию "на дно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Politico.

По мнению Пелоси, согласно опросам, Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если тот будет баллотироваться на второй срок.

По словам одного из источников, глава Белого дома отрицал это, сказав, что видел опросы, которые указывают на то, что он может победить. В то же время другой источник отметил, что Байден начал защищаться относительно опросов.

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Как пишет Politico, один из союзников Пелоси добавил, что, возможно, она будет публично давить на Байдена, чтобы тот отказался от своего места в избирательном списке демократов.

"Спикер не хочет призывать его уйти в отставку, но она сделает все, что в ее силах, чтобы это произошло", - сказал он, имея в виду выход Байдена из президентской гонки.

CNN отмечает, что в какой-то момент Пелоси попросила старшего советника Байдена Майка Донилона выйти на связь, чтобы обсудить данные опроса.

Издание добавило, что Пелоси и Байден также разговаривали в начале июля, однако неизвестно, советовала ли она ему сняться с президентской гонки во время этих переговоров.

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Ранее сообщалось, что Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Также сообщалось, что республиканская партия США на торжественном съезде 15 июля 2024 года выбрала Джей Ди Венса в качестве кандидата на должность вице-президента США как напарника Дональда Трампа.

Байден считает свои шансы на победу достаточно высокими.

Конгрессмен Шифф призвал Байдена выйти из президентской гонки.

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