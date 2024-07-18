В Луганске россияне снесли памятники "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора"

Оккупанты снесли памятные знаки "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора" в Луганске.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Как почти 100 лет назад, россияне совершают геноцид и преступления против человечности в Украине. Конечно, в такой парадигме ни о каком чествовании памяти невинно убиенных речь не идет.

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Пропагандисты называют народную память о преступлениях кремлевских палачей "памятниками-фальшивками" и подают это как просьбу местных из-за "оскорбления чувств".

Все мемориалы вернутся на место после деоккупации, а те, кто сейчас совершают геноцид украинцев будут ликвидированы, поскольку сейчас не те времена, как в 30-х годах. Убивать нас безнаказанно уже не получится", - говорится в сообщении.