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В Луганске россияне снесли памятники "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора"

Знесення росіянами меморіал пам’яті жертв голодомору у Луганську

Оккупанты снесли памятные знаки "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора" в Луганске.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Как почти 100 лет назад, россияне совершают геноцид и преступления против человечности в Украине. Конечно, в такой парадигме ни о каком чествовании памяти невинно убиенных речь не идет.

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Пропагандисты называют народную память о преступлениях кремлевских палачей "памятниками-фальшивками" и подают это как просьбу местных из-за "оскорбления чувств".

Все мемориалы вернутся на место после деоккупации, а те, кто сейчас совершают геноцид украинцев будут ликвидированы, поскольку сейчас не те времена, как в 30-х годах. Убивать нас безнаказанно уже не получится", - говорится в сообщении.

Автор: 

Луганск (3166) памятник (2243) память (1498) снос (153) Центр национального сопротивления (586)


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Топ комментарии
+12
Як кати українського народу рашиські варвари і місцева гопота боятся правди ? що ж побажаю цим виродкам здохнути.
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18.07.2024 17:15 Ответить
+10
"Збереглися офіційні заяви, звернення і документи, в яких фіксувалися голод, опухання від нестачі їжі та смерті на Донеччині.

У 1931 році на Донбасі були запроваджені "Чорні дошки". Тобто райвиконком оголошував села, які не виконували хлібозаготівельний план, занесеними на чорні дошки. Це означало припинення будь-якого продовольчого постачання, повернення хліба, розданого на трудодні, скорочення кредитів - повна ізоляція.

У сусідній із Луганщиною Ростовській області Російської Федерації, згадують свідки, голоду не було, тож їхні родичі, сусіди, односельці «на Росію ходили, міняли, що є» (одяг, тютюн, реманент, жіночі прикраси, хатні речі) на харчі. Щоби перешкодити цьому, влада поставила на тодішньому українсько-російському адміністративному кордоні «загороджувальні загони», які перетворили його на межу між «царством мертвих» і «світом живих».

" -Окупанти знесли пам'ятні знаки ... й подають це як прохання місцевих через "образу почуттів".
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18.07.2024 17:26 Ответить
+9
А статую ***** вже поставили?
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18.07.2024 17:13 Ответить
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Добре, що вдало викрили активних виконавців, з місцевого АнтиМайдану!! Тепер для них, свято наближається…
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18.07.2024 17:12 Ответить
А статую ***** вже поставили?
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18.07.2024 17:13 Ответить
Зазвичай після смерті ставлять.
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18.07.2024 17:19 Ответить
Путін сракой на колу-
кращий пмятник *****!

(З вибраних творів Антипа61.
Вибачте за трохи кострубатий переклад, бо оригінал писав кацапською і для кацапів)
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18.07.2024 18:01 Ответить
Як кати українського народу рашиські варвари і місцева гопота боятся правди ? що ж побажаю цим виродкам здохнути.
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18.07.2024 17:15 Ответить
А на 10 річницю трагедії МН-17 встановили пам'ятник, на якому написали "Невинным жертвам гражданской войны"

https://streamable.com/yuue9t

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18.07.2024 17:24 Ответить
Ось першоджерело (нідерландський сайт новин):

https://nos.nl/video/2529235-in-het-dorp-waar-mh17-neerstortte-wordt-ook-herdacht-ik-hoorde-een-enorme-knal
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18.07.2024 17:26 Ответить
Інформація в наш час -це все. Навіть якщо вона "чорна". Якщо про вас на всіх кутках будуть розповідати,що ви ***** ви вже нічого не зможете довести. Навіть якщо прилюдно трахнете свою жінку ********** свідотством про шлюб. Це питання ресурсу і бабла. Кацапня це гарно прохавала. Отак і живемо,*****. З занепокоєнням та стурбованістю напроти маніпуляцій та провокацій з брехнею. А ця клоака на призвіско "рф" просто повинна стертися з лиця Землі. Інакше хана цивілізації.
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18.07.2024 17:48 Ответить
"Збереглися офіційні заяви, звернення і документи, в яких фіксувалися голод, опухання від нестачі їжі та смерті на Донеччині.

У 1931 році на Донбасі були запроваджені "Чорні дошки". Тобто райвиконком оголошував села, які не виконували хлібозаготівельний план, занесеними на чорні дошки. Це означало припинення будь-якого продовольчого постачання, повернення хліба, розданого на трудодні, скорочення кредитів - повна ізоляція.

У сусідній із Луганщиною Ростовській області Російської Федерації, згадують свідки, голоду не було, тож їхні родичі, сусіди, односельці «на Росію ходили, міняли, що є» (одяг, тютюн, реманент, жіночі прикраси, хатні речі) на харчі. Щоби перешкодити цьому, влада поставила на тодішньому українсько-російському адміністративному кордоні «загороджувальні загони», які перетворили його на межу між «царством мертвих» і «світом живих».

" -Окупанти знесли пам'ятні знаки ... й подають це як прохання місцевих через "образу почуттів".
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18.07.2024 17:26 Ответить
Чого ще чекати вiд вандалiв ХХI сторiччя...
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18.07.2024 17:27 Ответить
а бараны с двумя паспортами стоят и молчат. смотрят как у них все крадут и растаскивают.
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18.07.2024 17:30 Ответить
Це їх справа. Там з 19 року зеленский віддав всі укріпрайьони рюськім - тай йотго кращий кореш алкаш - сівоха всім доказував - у всьому винна українська воьйвнича меньшість - добас та луганськ - це білі та пухнасті рюські нацисти.
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18.07.2024 17:35 Ответить
В тих у кого знесений мозок від народження зносити все підряд не проблема.
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18.07.2024 17:41 Ответить
Россияне?
А может лучше - оккупанты или болотняне?
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18.07.2024 17:56 Ответить
Лишньохромосомці
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18.07.2024 20:32 Ответить
"А чіво ві сь памятнікамі ваюітє?!!!"
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18.07.2024 18:00 Ответить
Нищать пам'ять попередніх москальских злочинів коли виморили корінне населення і заселили територію мордвою і кримінальними злочинцями
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18.07.2024 18:46 Ответить
Ці довбні готують місце під мавзолей пуйлу .
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18.07.2024 18:50 Ответить
Слово "сталінських" це комуняцький міф....розстрілювали попередніх катів і тих хто їм співчував...хоча могла і якась падла написати анонімку що сусід троцкіст і махровий сталініст -комуняка йшов на етап
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18.07.2024 19:04 Ответить
Кацапи як зажди переписують історію і приховують свої злочини.
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18.07.2024 20:31 Ответить
 
 