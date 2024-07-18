В Луганске россияне снесли памятники "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора"
Оккупанты снесли памятные знаки "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора" в Луганске.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Как почти 100 лет назад, россияне совершают геноцид и преступления против человечности в Украине. Конечно, в такой парадигме ни о каком чествовании памяти невинно убиенных речь не идет.
Пропагандисты называют народную память о преступлениях кремлевских палачей "памятниками-фальшивками" и подают это как просьбу местных из-за "оскорбления чувств".
Все мемориалы вернутся на место после деоккупации, а те, кто сейчас совершают геноцид украинцев будут ликвидированы, поскольку сейчас не те времена, как в 30-х годах. Убивать нас безнаказанно уже не получится", - говорится в сообщении.
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кращий пмятник *****!
(З вибраних творів Антипа61.
Вибачте за трохи кострубатий переклад, бо оригінал писав кацапською і для кацапів)
https://streamable.com/yuue9t
https://nos.nl/video/2529235-in-het-dorp-waar-mh17-neerstortte-wordt-ook-herdacht-ik-hoorde-een-enorme-knal
У 1931 році на Донбасі були запроваджені "Чорні дошки". Тобто райвиконком оголошував села, які не виконували хлібозаготівельний план, занесеними на чорні дошки. Це означало припинення будь-якого продовольчого постачання, повернення хліба, розданого на трудодні, скорочення кредитів - повна ізоляція.
У сусідній із Луганщиною Ростовській області Російської Федерації, згадують свідки, голоду не було, тож їхні родичі, сусіди, односельці «на Росію ходили, міняли, що є» (одяг, тютюн, реманент, жіночі прикраси, хатні речі) на харчі. Щоби перешкодити цьому, влада поставила на тодішньому українсько-російському адміністративному кордоні «загороджувальні загони», які перетворили його на межу між «царством мертвих» і «світом живих».
" -Окупанти знесли пам'ятні знаки ... й подають це як прохання місцевих через "образу почуттів".
А может лучше - оккупанты или болотняне?