Украина и Чехия заключили соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Чешской Республикой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

С начала российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро и будет продолжать поддерживать с такой же динамикой в течение 10 лет действия документа. Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей нашей страны.

Значительная часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере, прежде всего, речь идет о боеприпасах малого и большого калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, а также БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники. Чехия будет продолжать помогать нашему государству в рамках своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров. Кроме того, Украина и Чехия будут усиливать на своих территориях промышленные мощности по производству боеприпасов, а также создавать совместные предприятия.

Страны продолжат совместную ежегодную подготовку около 4 тысяч украинских защитников - в этом году и в дальнейшем в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

Также читайте: Чехия подготовит 1,7 тыс. украинских военных в 2024 году, - премьер Фиала

Особенностью сотрудничества в невоенной сфере является партнерство Чехии с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления, отстройки и устойчивого развития. Чехия также намерена открыть в Днепре дипломатическое представительство для усиления сотрудничества и помощи.

Поддержка в гуманитарной сфере со стороны Чехии предусматривает финансовую и материальную помощь для гражданской защиты и пострадавших от войны украинцев, в частности - внутренне перемещенных лиц.

Чешская Республика также четко подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине построят патронный завод и будут производить штурмовые винтовки, - Шмыгаль