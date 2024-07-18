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Украина и Чехия заключили соглашение о безопасности

Україна і Чехія підписали безпекову угоду

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Чешской Республикой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

С начала российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро и будет продолжать поддерживать с такой же динамикой в течение 10 лет действия документа. Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей нашей страны.

Значительная часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере, прежде всего, речь идет о боеприпасах малого и большого калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, а также БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники. Чехия будет продолжать помогать нашему государству в рамках своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров. Кроме того, Украина и Чехия будут усиливать на своих территориях промышленные мощности по производству боеприпасов, а также создавать совместные предприятия.

Страны продолжат совместную ежегодную подготовку около 4 тысяч украинских защитников - в этом году и в дальнейшем в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

Также читайте: Чехия подготовит 1,7 тыс. украинских военных в 2024 году, - премьер Фиала

Особенностью сотрудничества в невоенной сфере является партнерство Чехии с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления, отстройки и устойчивого развития. Чехия также намерена открыть в Днепре дипломатическое представительство для усиления сотрудничества и помощи.

Поддержка в гуманитарной сфере со стороны Чехии предусматривает финансовую и материальную помощь для гражданской защиты и пострадавших от войны украинцев, в частности - внутренне перемещенных лиц.

Чешская Республика также четко подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине построят патронный завод и будут производить штурмовые винтовки, - Шмыгаль

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Чехия (1745) Фиала Петр (81)


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Топ комментарии
+9
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний вітає якогось ханурика зі складу української делегації

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18.07.2024 17:29 Ответить
+5
Не ображайте хануриків..краще виглядають..
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18.07.2024 17:46 Ответить
+3
впевнений на 100%?
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18.07.2024 17:53 Ответить
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Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний вітає якогось ханурика зі складу української делегації

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18.07.2024 17:29 Ответить
Не ображайте хануриків..краще виглядають..
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18.07.2024 17:46 Ответить
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18.07.2024 17:46 Ответить
Ні ну чесно..у нас, двір між 4 домами - ходить ханурик..но інтелігентний такий..у кустюмі..хз, де він пере все, але чистенький, пожмаканий трохи..але навіть у білій сорочці..
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18.07.2024 18:11 Ответить
Чеге_ВаВа
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18.07.2024 18:32 Ответить
Та той генерал з обойми зеленского. Може вже достатьно кликати йього у якись презеденти - ти паче шо він ніколи, ніде, не висловлював свою точку зору по цих невгамовних закликах - Залужний(зеленский) наш **********.
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18.07.2024 17:48 Ответить
впевнений на 100%?
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18.07.2024 17:53 Ответить
Надати накази про розмінування всіх виходів та мостів з криму, які були заміновані з 16 року, саме військовими, проводились навчання з випробувань всіх систем - існючих, дублючих - про їх відміну нач. ген. штабу не міг не знати - це стратегічний напрямок. Чому всіх своїх посіпак, котри виповнювали накази зеленского, він через певний час відправляв діпломатами до Европи - нагадати кого, чи сам пам'ятаєшь. Просто тошниво якесь
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18.07.2024 19:02 Ответить
якщо вам не важко
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19.07.2024 06:23 Ответить
Скіки дипломатів, за останні п'ять років, не компентентних, без навчання, без досвіду, зеленский призначив? Якими справами займались ці всі міністри оборони, нач. ген. штабів, ген.прокурорів ,просто прокурорів, просто того кого начальник розвідки україни призначав - розвідниками, при тому, шо проти них були криминальні провадження - пам'ятаєте - підем у ліс...... - так він - розвідник. Чому цей посол має якись виключення
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18.07.2024 21:15 Ответить
Цеж Величніший миротворець,всіх часів-Чегевара Оманський !!))
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18.07.2024 18:16 Ответить
Потужно! Теперь Нато может самораспуститься, бо Потужные договора всех агрессоров напугают
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18.07.2024 18:30 Ответить
Потужна потужність.
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18.07.2024 20:09 Ответить
 
 