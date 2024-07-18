Европа хочет мира, но не ценой сдачи Украины. Мы должны продолжать поддерживать Киев, - Боррель

Остановка российской агрессии против Украины и достижение устойчивого и длительного мира должны происходить не за счет капитуляции Украины, а на основе соблюдения ее территориальной целостности и уважения к международному праву.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время общения с прессой в британском Вудстоке, где проходит саммит Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину. Мы обсудим, как это сделать, с целью достичь мира. Но не любого мира. Не такого мира, ценой которого является сдача Украины. Это должен быть мир на основе международного права и уважения к территориальной целостности Украины", - сказал высокий представитель ЕС.

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Он отметил, что встреча Европейского политического сообщества в Великобритании предоставляет европейским странам хорошую возможность, чтобы обменяться мнениями относительно вызовов и угроз, которые стоят перед ними.

"Мы стоим перед двумя войнами - в Украине и в Газе. Мы повсеместно сталкиваемся с зарубежным вмешательством в наши избирательные процессы. Поэтому мы должны защищать наши демократии и ответить на эти вызовы", - добавил Боррель.

Он подчеркнул, что ситуация в зоне военного конфликта в Газе "выходит за пределы любой человечности" и требует политического процесса для прекращения огня, для освобождения всех заложников и для поиска мирного урегулирования, которое, с точки зрения ЕС, должно основываться на принципе "двух государств". Этот принцип, по словам Борреля, поддерживает также новое правительство Великобритании.

Как заявил во время общения с прессой в кулуарах саммита Европейского политического сообщества президент Европейского совета Шарль Мишель, Европейский Союз и Великобритания стоят вместе перед многими вызовами, в частности, теми, которые связаны с российской войной против Украины, поэтому стороны могут уже в недалеком будущем теснее сотрудничать для решения общих проблем.

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"Мы убеждены, что может быть открыта новая страница в отношениях (ЕС) с Великобританией. Мы можем видеть это по Украине и во многих других вызовах, перед которыми мы стоим вместе. Поэтому это возможно в недалеком будущем сделать наше сотрудничество сильнее и более амбициозным. Со стороны ЕС мы готовы делать гораздо больше вместе с Великобританией", - подчеркнул президент Европейского совета.

Он отметил, что все европейские страны, лидеры которых встретились сегодня в Великобритании в рамках саммита Европейского политического сообщества, оказываются сейчас перед чрезвычайными и трудными вызовами в Европе и по всему миру.

"Мы нуждаемся в большей безопасности и стабильности, большем благосостоянии. Очень хорошо, что лидеры имеют возможность говорить друг с другом. Мы можем видеть, как усилить наши связи, повысить уровень наших амбиций и теснее сотрудничать вместе", - добавил Шарль Мишель.