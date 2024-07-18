Великобритания добавила в санкционный список еще 11 судов за перевозку российской нефти
Правительство Великобритании ввело против 11 судов ограничительные меры в области судоходства за перевозку нефти из России.
В правительстве заявили, что речь идет о введении санкций, в частности, в отношении судов под названием "Залив Амурский" и СКФ "Печора", связанных с перевозкой нефти или нефтепродуктов из России в третью страну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Считается, что эти танкеры используют флаги Панамы, Габона и Островов Кука.
Только в прошлом месяце Великобритания ввела свои первые санкции против судов путинского "теневого флота", которые использовались для обхода введенных Западом санкций в отношении торговли российской нефтью.
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