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Новости Санкции против России
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Великобритания добавила в санкционный список еще 11 судов за перевозку российской нефти

Велика Британія

Правительство Великобритании ввело против 11 судов ограничительные меры в области судоходства за перевозку нефти из России.

В правительстве заявили, что речь идет о введении санкций, в частности, в отношении судов под названием "Залив Амурский" и СКФ "Печора", связанных с перевозкой нефти или нефтепродуктов из России в третью страну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Считается, что эти танкеры используют флаги Панамы, Габона и Островов Кука.

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Только в прошлом месяце Великобритания ввела свои первые санкции против судов путинского "теневого флота", которые использовались для обхода введенных Западом санкций в отношении торговли российской нефтью.

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18.07.2024 18:11 Ответить
⚡️⚡️Червінського відправили на цілодобовий домашній арешт🤬🤬

Суддя Хардіна виконує волю Єрмака..
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18.07.2024 18:25 Ответить
 
 