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Вопрос соглашения коррупционеров со следствием, которое позволит откупиться от тюрьмы, поступил от партнеров, - "слуга народа" Арахамия

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія

Председатель правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в законопроекте №11340 вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях поступили от международных партнеров.

"Депутаты вообще не поднимали вопрос сделки со следствием в коррупционных правонарушениях. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan", - цитирует Арахамию ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

Политик отметил, что сегодня в первом чтении депутаты голосовали правительственную версию законопроекта - поскольку Кабинет министров определен переговорщиком с Европейским Союзом по этому плану.

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Ukraine Facility Plan предусматривает 38,2 млрд евро льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета "в обмен на реформы".

Также Арахамия сообщил, что депутаты получили перечень письменных замечаний к законопроекту от Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда, которые и должны пользоваться механизмом соглашения со следствием.

"Соглашение - это право прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добропорядочности и профессионализме руководителя САП Александра Клименко", - отметил "слуга народа".

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Также он добавил, что финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международных партнеров - и посоветовал гражданскому обществу, если оно считает документ "зрадой", предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций.

В общем, руководитель правящей фракции уверен, что "все будет хорошо доработано ко второму чтению", как это было раньше в подобных ситуациях.

ВР (29302) коррупция (8584) Арахамия Давид (991)


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Топ комментарии
+59
Ваші партнери - за Уралом та в сухумському мавпятнику!
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18.07.2024 19:00 Ответить
+39
Эта чурка не раз была замечена на 3,14здеже.
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18.07.2024 19:03 Ответить
+32
арахамія порадив громадянському суспільству, якщо воно вважає документ "зрадою", надати свої аргументи представникам посольств та міжнародних організацій.

тобто послав громадянське суспільство *****.
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18.07.2024 19:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А так можна було? - стільки часу згаяли
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18.07.2024 18:59 Ответить
рыги бы щедро заплатили....
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18.07.2024 19:18 Ответить
https://patrioty.org.ua/society/politsii-khochut-dozvolyty-chastishe-byty-ukraintsiv-elektroshokeramy-shcho-vidomo-pro-novu-initsiatyvu-521963.html Кабмін схвалив розроблений МВС законопроєк т про розширення підстав для застосування електрошокерів поліцією.
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18.07.2024 19:00 Ответить
А з ними по іншому не можна! Тільки робить їх разом!!!
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18.07.2024 19:03 Ответить
ДНО-ДніщЕ
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18.07.2024 19:00 Ответить
Зачекайте, знизу ще не постукали
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18.07.2024 19:23 Ответить
с'єзд защітан.
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18.07.2024 19:00 Ответить
НІТ!
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18.07.2024 19:20 Ответить
Ваші партнери - за Уралом та в сухумському мавпятнику!
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18.07.2024 19:00 Ответить
Эта чурка не раз была замечена на 3,14здеже.
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18.07.2024 19:03 Ответить
Давай питання поставим інакше. Коли він говорив і не 3,14здів?
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18.07.2024 20:53 Ответить
арахамія порадив громадянському суспільству, якщо воно вважає документ "зрадою", надати свої аргументи представникам посольств та міжнародних організацій.

тобто послав громадянське суспільство *****.
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18.07.2024 19:03 Ответить
Нет.
Он послал граждан на прямую обращаться в зарубежные представительства.
Можете контакты с Албанией налаживать, можете свои услуги Греции предложить.
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18.07.2024 19:30 Ответить
Я, ввжаю документ ЗРАДОЮ!! Представникам ЯКИХ посольств і міжнародних організацій передавати своі аргументи??
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18.07.2024 19:05 Ответить
Треба ліквідовувати зельонских - фізично!! Але це не я придумав, це мені порадили представники міжнародних організацій, як би шось!!!!
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18.07.2024 19:12 Ответить
Ага, мало не забув, і ше представники посольств - те саме казали!!
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18.07.2024 19:17 Ответить
Та це просто пізданули піздуни шо мол це не ми це сишиа з Європою нас заставили . А яка? Організація ? -
а вони дадуть відповідь союз прастітуток Англії та союз роверистів сишиа.
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18.07.2024 19:13 Ответить
Любых, представленных в Украине.
"Хочешь деда выдвигай в губернаторы, хочешь бизнес начинай с иностранцами."
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18.07.2024 19:32 Ответить
У меня одного лица хламидии и стефанчука вызывают рвотный рефлекс?
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18.07.2024 19:08 Ответить
Та ні не визивають - Коливан як Коливан, макака як макака. Тебе що, від макак тошнить?)
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18.07.2024 20:55 Ответить
від макак - ні, від арахаміі - так.
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18.07.2024 23:27 Ответить
Віримо. Я повірив.
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18.07.2024 19:10 Ответить
Та вiн навiть не збрехав. Тiльки не сказав вiд яких його "міжнародних партнерів", це надiйшло - вiд тих хто сидить на Старiй площi, в Москвi.

Ну i це такий пас Трампу щоб вiн припинив постачання зброï, бо все розкрадуть, вiн вже цей аргумент багато раз застосовував.
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18.07.2024 19:12 Ответить
Агрохімія, твій ЗеЛідор на весь світ заявив що корупції в Україні нема, він її переміг
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18.07.2024 19:13 Ответить
КРАСТИ ЩЕ БІЛЬШЕ!!! @Рахітамія
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18.07.2024 19:14 Ответить
Хоч би почервонів, коли пиз@ить
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18.07.2024 19:15 Ответить
сделка со следствием и откуп - разные вещи..чорт .....
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18.07.2024 19:17 Ответить
А партнери,часом,не на луб"янці сидять? Ой.не дурак гетьманцев,не дурак. Зрозуміло,що в розмір хабара тепер буде входити і розмір майбутнього штрафу!
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18.07.2024 19:21 Ответить
Вірю! Арахамії? - вірю! Глянте, яке чесне рило!
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18.07.2024 19:23 Ответить
С каких пор беня стал импортным партнером?
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18.07.2024 19:25 Ответить
у нього 2 іноземних паспорта
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18.07.2024 22:48 Ответить
Та шо вы говорите? И это не мешает ему сидеть в украинской тюрьме?
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19.07.2024 01:17 Ответить
Думаю,наоборот,ему передают гуманитарку из Израиля и Швейцарии)там вся его родня
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19.07.2024 23:06 Ответить
Это значит одно - его не лишали украинского гражданства, зепи*дешь.
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20.07.2024 13:15 Ответить
Та а шо? Зеленьський і його посіпаки перший раз дзюрять в очі іліхторату?
Вони скільки при владі, тим і займаються що систематично брешуть і все сходить з лап
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18.07.2024 19:26 Ответить
А скільки штраф за ліквідацію мавпи і взагалі можна увесь прайс покпзати?
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18.07.2024 19:34 Ответить
бреше падлюка.....
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18.07.2024 19:34 Ответить
міжнародні? це рашка і беларусь,іран, еретрія.індія.
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18.07.2024 19:41 Ответить
Це брехлива курва .
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18.07.2024 19:42 Ответить
Араноухау
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18.07.2024 19:45 Ответить
Твої партнери,у тамбові,під мостом,коня доїдають
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18.07.2024 19:54 Ответить
Ага, від партнерів. Типу, як розказували про бажання МВФ, коли ті говорили про боротьбу з монополізмом на енергоринку, а урядовці розказували що це потрібно розуміти, як вимогу підвищити тарифи.
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18.07.2024 19:56 Ответить
Раз Хламідія біля мікрофону-значить бреше. Бабло вже вперед взяли,формуючи списки. Практика набута при перерахунку авторитетних бізнесменів.
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18.07.2024 19:59 Ответить
А партнерів тих Арахламідія, мабуть, знайшов у якомусь гей-клубі.
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18.07.2024 20:00 Ответить
Тамбовский волк тебе партнёр и не только тебе.
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18.07.2024 20:03 Ответить
Каких? Могилевич, коломоич, абрамович, ротенберг...
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18.07.2024 20:13 Ответить
Перечитв форум. Жодної раціональної думки! Не вже ви, тупоголові, не розумієте? Якщо опустити планку- треба буде пнресаджати пів-України!
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18.07.2024 20:13 Ответить
Та куди нам до тебе, яйцеголовий.
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18.07.2024 20:35 Ответить
конфискация всего и у родственников...рационально?
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18.07.2024 21:40 Ответить
Більше ніж пів Украіни((бо 5у частину держави ми вже просрали(((
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18.07.2024 22:52 Ответить
Арахамія думає, що ніхто не знає, що його партнери це МедведчукШуфричРабіновичБойко і інші гниди. Колегами Арахамії є ЄрмакТатаровПодолякГетьманцев і інші ОПариші, що працюють в інтересах РФії. Арахамія і його однодумці розгядають Україну як дійну корову, а народ як овець яких треба стригти податками які пртім розкрадают. Цей закон хотять прийняти в інтересах злодіїв близьких до влади щоб захистити їх від покарання.
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18.07.2024 20:16 Ответить
Хто така абрамхімія іноземець осетин гр росії виходить яке вона має право бути взагалі в парламенті ця істота їзде у відень до фірташа у 22 вела з кацапами перемовини у нас не парламент збіговисько уродів помічник депутата 136 т гр на який нам депутат дебіл змільйонним окладом ще 10 помічників розігнать всю псюрню майно забрать на військо не пускать за кордон особин ч статі на фронт і нехай пискне
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18.07.2024 20:27 Ответить
Громадянство йому надав Порошенко,у якого він теж був сраколизливим псом
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18.07.2024 22:54 Ответить
То не ми, то партнери не хочуть,щоб ми з корупцією боролися.
І так далі.
Тарифи підняти, то партнери.
Все партнери, то не ми. Ми млять білі та пухнасті
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18.07.2024 20:32 Ответить
Сочинський чорт не хочете пояснити чому ОПа і ціла фракція арахамій не почула наполегливі, неодноразові прохання партнерів призначити незалежного очільника Рахункової палати, яка контролює витрачання бюджетних коштів, велику частину яких надають західні партнери.

І поставили на цю посаду подружку зеленського з Кривого Рогу.
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18.07.2024 20:37 Ответить
По многочіслєним пісьмам товаріщей...
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18.07.2024 20:43 Ответить
Давно не було чутно, знову всплила волохате какашка.
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18.07.2024 20:54 Ответить
Приплыл по океяну
Из Африки матрос,
Малютку обезьяну
Он в ящике привез.
Сидит она, тоскуя
Все ночи напролёт
И песенку такую
По-своему поёт:

На теплом светлом юге,
На родине моей
Весёлые подруги
Играют меж ветвей.
Чудесные бананы
На родине моей,
Живут там обезьяны
И нет совсем людей (с)
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18.07.2024 21:00 Ответить
Якщо подивитись на це з тієї стороно що так званий анти"корупційний" суд відпустив всіх топ корупціонерів без покарання то ці виплати будуть хоч якимось поверенням вкрадених коштів...

Але з моральної точки зору коли тим же СЗЧ за не виконання абсурдних деколи наказів дають по 5 років а корупціонер може відкупитись за кошти вкрадені у держави то це повн... ****...ц і пробиття нового дна....

Взагалі на час військового стану корупцію треба прирівняти до держзради, та масового вбивства .... тому що це так і..... є кожний вкрадений міліон.... це нехватка *********** або ракет та загибель військових і мирного населення
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18.07.2024 21:08 Ответить
Дивна логіка - "хоч чкимось поверненням". Ви розумієте, що після такого красти почнуть повально, а це час і життя, які країна втрачатиме. Насправді, життя повинні втрачати крадії, бо їх якась невелика частка, а не ті, хто їх захищає. І закон треба було приймати на введення смертної кари за корупцію у період воєнного стану
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18.07.2024 23:31 Ответить
Типу зараз крадуть не повально... більше вже просто красти немає що... було б крали більше
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19.07.2024 00:03 Ответить
Хламідія, яка відповідає за майнінг урвати в команді криворізького юриста недоучки видумує як викрутитися із своєю ларьочною дипломатією. Шо ви наголосували?
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18.07.2024 21:14 Ответить
Моде вонищось відчувають що таке приймають всі хто голосуватиме корупціонери усіх слід на шибеницю разом з сім,єю
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18.07.2024 21:45 Ответить
Піздюк ця падло абхазька!!!
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18.07.2024 21:53 Ответить
От цікаво а чи перевіряла контррозвідка, СБУ і інші служби оцю абхазьку бібізянку. Чи немає часом родичів в "пятнашкє" яка воює проти ЗСУ. Абхазія це один терористичний картель де всі зв'язані не тільки родинними зв'язками , а і по лікті в крові. Оця бібізянка сто відсотків працює зв'язковою шльондрою з кацапами. Ха ха ха.
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18.07.2024 21:57 Ответить
Ze - це окремий гендер, виявляється...

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18.07.2024 22:03 Ответить
А потім завжди можна мказати, що це вирвано з контексту.
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18.07.2024 22:19 Ответить
Хитрожопа макака тут взагалі нідочого
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18.07.2024 23:06 Ответить
А чого так сором'язливо не назвав конкретних партнерів, які таке порадили? Чи не орбан з фіцо? Давай імена, сук@ абхазька
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18.07.2024 23:24 Ответить
Логічно було думати, що під час війни значно посилять відповідальність за корупцію, бо гріх, соромно і на шкоду державі. Але зеслуги виявились безбожниками, захищаючи при цьому московську церкву. Без совісті, бо гинуть люди. Шкідниками обороноздатності, бо крадуть і зменшують ресурси держави.
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19.07.2024 00:16 Ответить
Вʼязниця та конфіскація для корупціонерів! Івідкуп не потрібно в Раді вигадувати. Інакше корупція розквітне з такими депутатами, які на майбутнє для себе ці закони й прописують!
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19.07.2024 02:26 Ответить
"И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей"
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19.07.2024 08:42 Ответить
"передбачити можливість укладання угоди в особливо тяжких злочинах, віднесених до підслідності НАБУ, за умови повного або часткового відшкодування збитків; Джерело: https://biz.censor.net/n3500329
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19.07.2024 09:28 Ответить
https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/ скачати план можна досить легко. Але я ніде не знайшов, навіть теоретично таких вимог.
Але там є таке секція 2, розділ 4: "Як зазначено у статті 3(2)(d) Регламенту, боротьба з корупцією та відмиванням коштів є конкретною ціллю Ukraine Facility. Запобігання, виявлення та протидія корупції також має вирішальне значення для захисту фінансових інтересів ЄС. Таким чином, реформи доповнюютьзаходи із запобігання, виявлення, розслідування та виправлення порушень і шахрайства, що
впливають на фінансові інтереси ЄС, які Україна взяла на себе зобов'язання здійснювати,
отримуючи підтримку в рамках програми Ukraine Facility."
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22.07.2024 18:16 Ответить
 
 