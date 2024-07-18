Вопрос соглашения коррупционеров со следствием, которое позволит откупиться от тюрьмы, поступил от партнеров, - "слуга народа" Арахамия

Председатель правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в законопроекте №11340 вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях поступили от международных партнеров.

"Депутаты вообще не поднимали вопрос сделки со следствием в коррупционных правонарушениях. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan", - цитирует Арахамию ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

Политик отметил, что сегодня в первом чтении депутаты голосовали правительственную версию законопроекта - поскольку Кабинет министров определен переговорщиком с Европейским Союзом по этому плану.

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Ukraine Facility Plan предусматривает 38,2 млрд евро льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета "в обмен на реформы".

Также Арахамия сообщил, что депутаты получили перечень письменных замечаний к законопроекту от Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда, которые и должны пользоваться механизмом соглашения со следствием.

"Соглашение - это право прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добропорядочности и профессионализме руководителя САП Александра Клименко", - отметил "слуга народа".

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Также он добавил, что финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международных партнеров - и посоветовал гражданскому обществу, если оно считает документ "зрадой", предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций.

В общем, руководитель правящей фракции уверен, что "все будет хорошо доработано ко второму чтению", как это было раньше в подобных ситуациях.