Вопрос соглашения коррупционеров со следствием, которое позволит откупиться от тюрьмы, поступил от партнеров, - "слуга народа" Арахамия
Председатель правящей фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в законопроекте №11340 вопрос соглашения со следствием в коррупционных правонарушениях поступили от международных партнеров.
"Депутаты вообще не поднимали вопрос сделки со следствием в коррупционных правонарушениях. Это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan", - цитирует Арахамию ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.
Политик отметил, что сегодня в первом чтении депутаты голосовали правительственную версию законопроекта - поскольку Кабинет министров определен переговорщиком с Европейским Союзом по этому плану.
Ukraine Facility Plan предусматривает 38,2 млрд евро льготных кредитных и грантовых средств для финансирования расходов госбюджета "в обмен на реформы".
Также Арахамия сообщил, что депутаты получили перечень письменных замечаний к законопроекту от Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда, которые и должны пользоваться механизмом соглашения со следствием.
"Соглашение - это право прокуратуры, а не обязанность. Надеюсь, что сегодня ни у кого, особенно в среде общественных активистов, нет сомнений в добропорядочности и профессионализме руководителя САП Александра Клименко", - отметил "слуга народа".
Также он добавил, что финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международных партнеров - и посоветовал гражданскому обществу, если оно считает документ "зрадой", предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций.
В общем, руководитель правящей фракции уверен, что "все будет хорошо доработано ко второму чтению", как это было раньше в подобных ситуациях.
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тобто послав громадянське суспільство *****.
Он послал граждан на прямую обращаться в зарубежные представительства.
Можете контакты с Албанией налаживать, можете свои услуги Греции предложить.
а вони дадуть відповідь союз прастітуток Англії та союз роверистів сишиа.
"Хочешь деда выдвигай в губернаторы, хочешь бизнес начинай с иностранцами."
Ну i це такий пас Трампу щоб вiн припинив постачання зброï, бо все розкрадуть, вiн вже цей аргумент багато раз застосовував.
Вони скільки при владі, тим і займаються що систематично брешуть і все сходить з лап
І так далі.
Тарифи підняти, то партнери.
Все партнери, то не ми. Ми млять білі та пухнасті
І поставили на цю посаду подружку зеленського з Кривого Рогу.
Из Африки матрос,
Малютку обезьяну
Он в ящике привез.
Сидит она, тоскуя
Все ночи напролёт
И песенку такую
По-своему поёт:
На теплом светлом юге,
На родине моей
Весёлые подруги
Играют меж ветвей.
Чудесные бананы
На родине моей,
Живут там обезьяны
И нет совсем людей (с)
Але з моральної точки зору коли тим же СЗЧ за не виконання абсурдних деколи наказів дають по 5 років а корупціонер може відкупитись за кошти вкрадені у держави то це повн... ****...ц і пробиття нового дна....
Взагалі на час військового стану корупцію треба прирівняти до держзради, та масового вбивства .... тому що це так і..... є кожний вкрадений міліон.... це нехватка *********** або ракет та загибель військових і мирного населення
Але там є таке секція 2, розділ 4: "Як зазначено у статті 3(2)(d) Регламенту, боротьба з корупцією та відмиванням коштів є конкретною ціллю Ukraine Facility. Запобігання, виявлення та протидія корупції також має вирішальне значення для захисту фінансових інтересів ЄС. Таким чином, реформи доповнюютьзаходи із запобігання, виявлення, розслідування та виправлення порушень і шахрайства, що
впливають на фінансові інтереси ЄС, які Україна взяла на себе зобов'язання здійснювати,
отримуючи підтримку в рамках програми Ukraine Facility."