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Запрет религиозных организаций, связанных с Россией: законопроект прошел профильный комитет Рады

Верховна Рада

18 июля на своем заседании Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики пересмотрел заключение к проекту Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций под реестр. №8371, который делает невозможным в Украине деятельность религиозных организаций, имеющих связи с российской федерацией.

Об этом сообщается на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

Комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект в целом.

Ко второму чтению были расширены редакции некоторых норм документа, в частности в статье 3 теперь говорится:
"Учитывая то, что русская православная церковь является идеологическим продолжением режима государства-агрессора, соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых от имени российской федерации и идеологии "русского мира", деятельность русской православной церкви в Украине запрещена".

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"Это, фактически, цитата из Резолюции ПАСЕ, то есть мы еще и усиливаем наш закон международными документами", - отметила заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук.

Комитет рекомендует Парламенту поддержать законопроект в целом как Закон. По словам председателя Комитета Никиты Потураева, принятие этого закона станет одним из судьбоносных решений для развития Независимой Украины.

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Напомним, в январе 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. Согласно этому законопроекту может быть прекращена деятельность УПЦ МП. Согласно законопроекту, деятельность религиозной организации может быть прекращена в судебном порядке по обращению уполномоченного центрального органа власти.

Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла в первом чтении этот законопроект.

ВР (29302) РПЦ (748) УПЦ МП (1567)


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Топ комментарии
+5
Не может быть. Неужели московских чекистов в рясах наконец то выгонят с Киева на 11-й год войны
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18.07.2024 19:27 Ответить
+4
За 5 років масових убивств, рашистами Українців, у ВРУ «мудрили», нарешті про це замислилися!! Оманські, мабуть, дали добро??
Щоб козиря свого, якось замилити…
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18.07.2024 19:39 Ответить
+3
у бабів істєріка буде
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18.07.2024 19:54 Ответить
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Не может быть. Неужели московских чекистов в рясах наконец то выгонят с Киева на 11-й год войны
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18.07.2024 19:27 Ответить
у бабів істєріка буде
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18.07.2024 19:54 Ответить
Хер на їх !
Головне діяти рішуче.
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18.07.2024 20:12 Ответить
За 5 років масових убивств, рашистами Українців, у ВРУ «мудрили», нарешті про це замислилися!! Оманські, мабуть, дали добро??
Щоб козиря свого, якось замилити…
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18.07.2024 19:39 Ответить
Пакувати на кримінал - обмінний фонд за один тільки факту часті у банді ФСБ-РПЦ без строку давності. Стосується і пастви/антидержавне збіговисько/
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18.07.2024 19:44 Ответить
у пастви с органом бабушкі буде істєріка
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18.07.2024 19:56 Ответить
істерика має бути в мордорі вже після обміну. Доказувати буде не важко /факт приходу на капище, наявність хоругвеносного агітпропу, бред в неті, зв'язок з рашен-рейхом.
/
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18.07.2024 20:13 Ответить
ти ніхєра не розумієш в бабській психології, тому несеш хрінь. а ще ти не відділяєш мух від котлет.
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19.07.2024 08:32 Ответить
Завидуем Украине... Так зачистит 5 колонну...
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18.07.2024 19:53 Ответить
Враховуючи, що більшість Слуг щоденно в УПЦ МП ім. ФСБ відмолюють корупційні гріхи, щоб потрапити в рай, то проголосує лише ЄС, а в інших депутатів станеться черговий параліч кінцівок, замість натиснення на кнопку за.
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18.07.2024 19:59 Ответить
Досить вже зображувати бурхливу діяльність!
Все що стосується ваших особистих інтересів (грабування країни так щоб онукам вистачило) ваша монобільшість приймає за один день.
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18.07.2024 20:00 Ответить
 
 