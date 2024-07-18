Запрет религиозных организаций, связанных с Россией: законопроект прошел профильный комитет Рады

18 июля на своем заседании Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики пересмотрел заключение к проекту Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций под реестр. №8371, который делает невозможным в Украине деятельность религиозных организаций, имеющих связи с российской федерацией.

Об этом сообщается на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

Комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект в целом.

Ко второму чтению были расширены редакции некоторых норм документа, в частности в статье 3 теперь говорится:

"Учитывая то, что русская православная церковь является идеологическим продолжением режима государства-агрессора, соучастницей военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых от имени российской федерации и идеологии "русского мира", деятельность русской православной церкви в Украине запрещена".

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"Это, фактически, цитата из Резолюции ПАСЕ, то есть мы еще и усиливаем наш закон международными документами", - отметила заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук.

Комитет рекомендует Парламенту поддержать законопроект в целом как Закон. По словам председателя Комитета Никиты Потураева, принятие этого закона станет одним из судьбоносных решений для развития Независимой Украины.

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Напомним, в январе 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины. Согласно этому законопроекту может быть прекращена деятельность УПЦ МП. Согласно законопроекту, деятельность религиозной организации может быть прекращена в судебном порядке по обращению уполномоченного центрального органа власти.

Верховная Рада 19 октября 2023 года приняла в первом чтении этот законопроект.