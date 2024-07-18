Украина призвала ОБСЕ следить за действиями России после заявлений о дамбах Киевской ГЭС и Каневского водохранилища
Заявления РФ о возможном разрушении дамб Киевской ГЭС и дамб Каневского водохранилища могут быть как дезинформацией, направленной на запугивание украинского народа, так и подготовкой к их подрыву в ходе так называемой операции под чужим флагом.
Об этом заявила временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На фоне непрерывных и безжалостных атак на критически важные объекты украинской гражданской инфраструктуры мы стали свидетелями новых абсурдных обвинений России в том, что Украина якобы готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Что бы это ни было - распространение дезинформации, запугивание украинского народа, подготовка к операции под чужим флагом или попытка отвлечь внимание международного сообщества - однако сообщество ОБСЕ должно еще более внимательно следить за действиями России", - сказала она.
Кувшинникова добавила, что крупнейшая за последние десятилетия рукотворная техногенная катастрофа в Европе, вызванная подрывом россиянами Каховской ГЭС, которой предшествовала активная дезинформационная кампания, "красноречиво свидетельствует о методах Кремля".
Напомним, что сегодня, 12 июля, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы "обвинить в этом Россию".
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І винні всі навколо: обсє, оон, штати, європа!
Лише ми розумні!
Замовили у Туреччини кораблі: да на якого дідька вони потрібні Україні?!
Як їх використовувати при абсолютній перевазі ворога на воді і в повітрі?!
І скільки таких речей навколо!
Неначе б то відомо ( по Каховській та Дніпровській ГЕС) що зруйнувати дамби можна тільки з середини.