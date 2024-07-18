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Украина призвала ОБСЕ следить за действиями России после заявлений о дамбах Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

ГЕС

Заявления РФ о возможном разрушении дамб Киевской ГЭС и дамб Каневского водохранилища могут быть как дезинформацией, направленной на запугивание украинского народа, так и подготовкой к их подрыву в ходе так называемой операции под чужим флагом.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На фоне непрерывных и безжалостных атак на критически важные объекты украинской гражданской инфраструктуры мы стали свидетелями новых абсурдных обвинений России в том, что Украина якобы готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Что бы это ни было - распространение дезинформации, запугивание украинского народа, подготовка к операции под чужим флагом или попытка отвлечь внимание международного сообщества - однако сообщество ОБСЕ должно еще более внимательно следить за действиями России", - сказала она.

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Кувшинникова добавила, что крупнейшая за последние десятилетия рукотворная техногенная катастрофа в Европе, вызванная подрывом россиянами Каховской ГЭС, которой предшествовала активная дезинформационная кампания, "красноречиво свидетельствует о методах Кремля".

Напомним, что сегодня, 12 июля, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит подрыв дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы "обвинить в этом Россию".

ГЭС (119) ОБСЕ (4889)


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якщо іпане Київська ГЕС то мало не покажеться... і що залишиться асвабадітєлям? нічого.зато буде як в російських ****** - без води, каналізації, газу, електрики.... все до чого вони звикли на родіні раісії
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18.07.2024 19:44 Ответить
Потужні міжнародні організації ОБСЄ та ООН вміють слідкувати та проїдати гроші.
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18.07.2024 19:49 Ответить
Та ОБСЄ вже непогано "настежила" в ресторанах Луганська та Донецька, під час АТО. Може досить? Імпотентна організація, не менше ніж ООН.
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18.07.2024 19:53 Ответить
Кацапи шукають на своїх картах «город Канаєв» по гідроспорудам якого анонсувала удари Алкаше РФ.
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18.07.2024 20:22 Ответить
Правильно, витрачаємо кошти і людські ресурси на різний непотріб, а потім шукаємо винних.
І винні всі навколо: обсє, оон, штати, європа!
Лише ми розумні!
Замовили у Туреччини кораблі: да на якого дідька вони потрібні Україні?!
Як їх використовувати при абсолютній перевазі ворога на воді і в повітрі?!
І скільки таких речей навколо!
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18.07.2024 20:38 Ответить
Може краще охороняє та стежить СБУ та контррозвідка ( якщо вона у нас є)?
Неначе б то відомо ( по Каховській та Дніпровській ГЕС) що зруйнувати дамби можна тільки з середини.
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19.07.2024 11:12 Ответить
 
 