Украина в ОБСЕ: Бомбардировщики РФ нужно уничтожать до сброса ими КАБов
Для эффективной защиты гражданского населения Украине нужно уничтожать российские бомбардировщики еще до того, как они запустят свои бомбы и ракеты на украинские города.
Об этом заявила временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Россия продолжает обстреливать Украину управляемыми авиабомбами. За последнюю неделю Россия запускала в среднем около 100 таких бомб в день. Более того, россияне хвастаются тем, что начали использовать трехтонные бомбы. Как известно, эти бомбы сбрасываются самолетами далеко за линией фронта", - отметила в своем выступлении Кувшинникова.
В то же время она указала на то, что остановка российского наступления на Харьковщине продемонстрировала, что нужно наносить заблаговременные удары по военным объектам на территории РФ.
"Учитывая это, военная логика и право на самооборону, гарантированное статьей 51 устава ООН, также диктуют необходимость принятия дальнейших решений. Международное право является четким в этом вопросе - не может быть безопасных мест для убийц. Напротив, международное право требует принять все необходимые меры для создания безопасного убежища для гражданского населения. Нанося удары по законным военным целям в глубине России, мы защитим его. Российские бомбардировщики должны быть уничтожены до того, как они запустят смертоносные управляемые бомбы или ракеты", - подчеркнула украинский дипломат.
Она также добавила, что насущными потребностями Украины являются системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, артиллерийские снаряды и дальнобойное вооружение.
"Так мы сможем эффективно выполнить свой гуманитарный долг - защитить людей от агрессии и, буквально, от порабощения. Вспомним все критические решения, принятые за последние два года. Ни одно из них не привело к эскалации, несмотря на угрозы России. Наоборот, нерешительность в действиях была использована Москвой для эскалации насилия. И для свободного мира настало время перехватить инициативу раз и навсегда", - заявила Кувшинникова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Починайте.
а не на Украінців , які ніколи не зазіхали на чуже і завжди
намагалися жити із сусідами в добрих стосунках 🙁
Проклинаю кацапів і весь їхній рід 😡
Нігуя собі тьолка умняка задвинула.
може Стармер ще не встиг у Відень на засідання Постійної ради ОБСЄ зателефонувати, і вони не в курсі... Треба почекати.
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-army-pulls-another-eastern-140226915.html
https://us.yahoo.com/news/ukraine-weapons-arms-being-supplied-090233020.html