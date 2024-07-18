Украина в ОБСЕ: Бомбардировщики РФ нужно уничтожать до сброса ими КАБов

Для эффективной защиты гражданского населения Украине нужно уничтожать российские бомбардировщики еще до того, как они запустят свои бомбы и ракеты на украинские города.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия продолжает обстреливать Украину управляемыми авиабомбами. За последнюю неделю Россия запускала в среднем около 100 таких бомб в день. Более того, россияне хвастаются тем, что начали использовать трехтонные бомбы. Как известно, эти бомбы сбрасываются самолетами далеко за линией фронта", - отметила в своем выступлении Кувшинникова.

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В то же время она указала на то, что остановка российского наступления на Харьковщине продемонстрировала, что нужно наносить заблаговременные удары по военным объектам на территории РФ.

"Учитывая это, военная логика и право на самооборону, гарантированное статьей 51 устава ООН, также диктуют необходимость принятия дальнейших решений. Международное право является четким в этом вопросе - не может быть безопасных мест для убийц. Напротив, международное право требует принять все необходимые меры для создания безопасного убежища для гражданского населения. Нанося удары по законным военным целям в глубине России, мы защитим его. Российские бомбардировщики должны быть уничтожены до того, как они запустят смертоносные управляемые бомбы или ракеты", - подчеркнула украинский дипломат.

Она также добавила, что насущными потребностями Украины являются системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, артиллерийские снаряды и дальнобойное вооружение.

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"Так мы сможем эффективно выполнить свой гуманитарный долг - защитить людей от агрессии и, буквально, от порабощения. Вспомним все критические решения, принятые за последние два года. Ни одно из них не привело к эскалации, несмотря на угрозы России. Наоборот, нерешительность в действиях была использована Москвой для эскалации насилия. И для свободного мира настало время перехватить инициативу раз и навсегда", - заявила Кувшинникова.