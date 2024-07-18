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Украина в ОБСЕ: Бомбардировщики РФ нужно уничтожать до сброса ими КАБов

Російський літак запускає КАБ

Для эффективной защиты гражданского населения Украине нужно уничтожать российские бомбардировщики еще до того, как они запустят свои бомбы и ракеты на украинские города.

Об этом заявила временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия продолжает обстреливать Украину управляемыми авиабомбами. За последнюю неделю Россия запускала в среднем около 100 таких бомб в день. Более того, россияне хвастаются тем, что начали использовать трехтонные бомбы. Как известно, эти бомбы сбрасываются самолетами далеко за линией фронта", - отметила в своем выступлении Кувшинникова.

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В то же время она указала на то, что остановка российского наступления на Харьковщине продемонстрировала, что нужно наносить заблаговременные удары по военным объектам на территории РФ.

"Учитывая это, военная логика и право на самооборону, гарантированное статьей 51 устава ООН, также диктуют необходимость принятия дальнейших решений. Международное право является четким в этом вопросе - не может быть безопасных мест для убийц. Напротив, международное право требует принять все необходимые меры для создания безопасного убежища для гражданского населения. Нанося удары по законным военным целям в глубине России, мы защитим его. Российские бомбардировщики должны быть уничтожены до того, как они запустят смертоносные управляемые бомбы или ракеты", - подчеркнула украинский дипломат.

Она также добавила, что насущными потребностями Украины являются системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, артиллерийские снаряды и дальнобойное вооружение.

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"Так мы сможем эффективно выполнить свой гуманитарный долг - защитить людей от агрессии и, буквально, от порабощения. Вспомним все критические решения, принятые за последние два года. Ни одно из них не привело к эскалации, несмотря на угрозы России. Наоборот, нерешительность в действиях была использована Москвой для эскалации насилия. И для свободного мира настало время перехватить инициативу раз и навсегда", - заявила Кувшинникова.

Автор: 

авиация (2873) ОБСЕ (4889) КАБ (398)


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Топ комментарии
+10
Зеленими істотами
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18.07.2024 20:17 Ответить
+9
КАБИ повинні падати на прокляті голови окупантів ,
а не на Украінців , які ніколи не зазіхали на чуже і завжди
намагалися жити із сусідами в добрих стосунках 🙁
Проклинаю кацапів і весь їхній рід 😡
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18.07.2024 20:16 Ответить
+4
Ну так - чим будем бити?
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18.07.2024 20:04 Ответить
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Ну так - чим будем бити?
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18.07.2024 20:04 Ответить
Зеленими істотами
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18.07.2024 20:17 Ответить
Вже ж було трохи накосили того люмінію, але ті прийняли іншу тактику і бомбам криля прикрутили, падли.
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18.07.2024 20:05 Ответить
ОК, нас вговорили.
Починайте.
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18.07.2024 20:06 Ответить
Пиу-Пиу..Все! Пздц. Перемога!Бобардувальник отбамбардерен
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18.07.2024 20:11 Ответить
КАБИ повинні падати на прокляті голови окупантів ,
а не на Украінців , які ніколи не зазіхали на чуже і завжди
намагалися жити із сусідами в добрих стосунках 🙁
Проклинаю кацапів і весь їхній рід 😡
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18.07.2024 20:16 Ответить
ОБСЄ послухали, стурбували і пішли пити каву з крувасанами?
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18.07.2024 20:21 Ответить
Та нафиг те мансы, чекати з моря погоду, поки намалюеться лiтак, валить сразу по всем бункерам пыни.
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18.07.2024 20:32 Ответить
А що, хтось не дає бити по кацапських літаках, чи еродромах? Так бийте, але в той час, коли кацапи клепали бомби і ракети, Володя Боневтік Херпідович - Нетряпканелох закопував наші бюджетні гроші в асфальт. І сьогодні кацапи почали кидати на наші окопи і міста трьохтонні бомби, а ми почали більше фінансувати трьохтонні марафони.
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18.07.2024 21:04 Ответить
Та невже?!!
Нігуя собі тьолка умняка задвинула.
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18.07.2024 21:06 Ответить
ну, Стармер же попередив, що загроза з боку Росії поширюється на всю Європу Джерело:

може Стармер ще не встиг у Відень на засідання Постійної ради ОБСЄ зателефонувати, і вони не в курсі... Треба почекати.
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18.07.2024 21:10 Ответить
То хто ж не дає бомбити кацапські летовища? Може д'єрмак? Чи може нічим? А асфальтом? Поверніть козляри зелені накрадене і за ті гроші можна багато прикупити для обстрілу кацапських аеродромів!
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18.07.2024 21:13 Ответить
Як можна було збити велику кількість російських літаків за такої незначної допомоги НАТО?
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-army-pulls-another-eastern-140226915.html
https://us.yahoo.com/news/ukraine-weapons-arms-being-supplied-090233020.html
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18.07.2024 22:02 Ответить
правильно.
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19.07.2024 02:42 Ответить
 
 