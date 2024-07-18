Более 16 млн грн выделило правительство на борьбу с роспропагандой в четырех пограничных областях

Правительство выделило 16,1 млн грн для создания и эксплуатации системы специального телерадиовещания, которое будет блокировать антиукраинское вещание в четырех приграничных областях Украины.

Об этом сообщили в Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, соответствующее распоряжение приняли 18 июля на заседании Кабинета Министров Украины.

"Правительство развивает разветвленную систему спецсети телерадиовещания на приграничных территориях, которая будет блокировать вражескую пропаганду и обеспечивать информационную безопасность в эфирном пространстве Украины. Для этого в марте Правительство выделило 137,6 млн грн для девяти областей. Сегодня Правительство дополнительно выделяет 16,1 млн грн из резервного фонда бюджета для еще четырех приграничных областей", - отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

В частности, в марте этого года Правительство выделило Госспецсвязи (для Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения) из резервного фонда бюджета 124,4 млн грн для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей. Сейчас Правительство дополнительно выделило 16,1 млн грн для Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

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Сообщается, что в выделенные 16,1 млн грн входят 13,2 млн грн из резервного фонда государственного бюджета и 2,9 млн грн, сэкономленных на предыдущих закупках оборудования для проведения спецсети телерадиовещания в первых девяти областях.

Необходимое оборудование приобретут и поставят Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения, а также проведут монтажные и пусконаладочные работы до конца 2024 года.

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