Зеленский и Фредериксен обсудили участие Дании в восстановлении энергетической системы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Великобритании с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Зеленский поблагодарил датское правительство за лидерскую поддержку Украины в сфере безопасности, предоставление 19 пакетов оборонной помощи и решение о прямых инвестициях в оборонную промышленность Украины.
Также президент отметил лидерство Дании в коалиции военно-воздушных сил и рассказал о потребности Украины в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов.
Кроме того, лидеры обсудили реализацию двустороннего соглашения по безопасности, которое они подписали в этом году в феврале, и участие Дании в восстановлении нашей страны, в частности в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Отдельно во время встречи уделили внимание европейской интеграции Украины. Зеленский отметил готовность Дании присоединиться к политической и консультативной помощи Украине во время переговоров о вступлении в ЕС.
Напомним, ранее сообщалось, что Дания станет первой страной НАТО, которая напрямую будет финансировать производство украинского оружия и боеприпасов.
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якщо заплатять хабаря, або просто дадуть грошима - тоді, канєшн, вєлкам
Менеджери «від Бога», депутати від Слуги Народу, управлінці і «експерти» мені глузливо заперечували: ми вам покажемо як будувати дороги, Велике Будівництво, мости, «вперше» тисячі км і інша словесна облуда.
Поки НАБУ все ще розбирається, а що це було - ми всі вже маємо результат непродуманої ініціативи «а давайте всі гроші кинемо на дороги»: ні грошей, ні доріг.
Одні ями і борги.
Причому, борги як перед кредиторами, так і перед підрядниками, з якими досі не розрахувалися.
Близько 1 млрд дол США!!!
І, повірте, це далеко не усі борги, а лише їх частина!
Так, у цьому полягала грандіозна реформа?
Хто відповідати буде?
Зворушує публічна позиція тих осіб, які щиро лобіювали ці всі безчинства, а тепер розводять руками: а як так трапилося?
Слів немає!!!
Те саме було в 2014, коли Азаров два роки перед тим розповідав, що відремонтовано 97% доріг, а в підсумку Україна отримала декількох мільярдерів в еміграції, борги на десятки мільярдів і суцільні ями.
Платити за оплески брехні доведеться тепер кожному українцеві.
Як і іздити віртуальними дорогами…
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZWvzT5htEjDcRv9YLI-fN87_2hNiLDLvbNi4eyripJ_fPXXuF5V1Uq_oqQGTZT62uXH6DD9gYck8PCvskZSPEUXpmZd3WQeKq6TWpVL4fn12GzpUU-L2JzRRLtRY4SE2EtOQxe9pLkFSRalYfoRPbDeht4o0beUH8i5PIB5RHrqsQ&__tn__=-UC*F Volodymyr Omelyan
P.S. Група власників українських облігацій підписала угоди про нерозголошення, щоб розпочати другий раунд офіційних переговорів з урядом щодо реструктуризації понад $20 млрд боргу.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела, передає liga.net.
За їх даними, переговори розпочалися цього тижня напередодні закінчення мораторію на виплати українського боргу 1 серпня.
У червні Мінфін України заявив, що Україна і спецкомітет приватних кредиторів, який представляє власників майже 20% єврооблігацій, обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди.
Виплата за одним з випусків облігацій має статися 1 серпня і уряд може її відтягнути максимум до 10.
Водночас сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє уряду https://biz.censor.net/n3500310 до 1 жовтня 2024 року.
Українські воїни йдуть на смерть заради захисту держави, а Слуги народу у Києві замість порятунку воїнів проголосували закон про… порятунок корупціонерів!
Сьогодні фракція Слуга народу у Верховній Раді проголосувала закон 11340, який дозволяє будь-якому корупціонеру, якого спіймали на хабарі миттєво відкупатись, укладаючи на певну суму угоду зі слідством, причому після укладання угоди слідство має припинятись, і встановлювати інших фігурантів справи слідчим забороняється!
Тобто сенс закону такий - як тільки НАБУ та САП затримують на хабарі чергового Слугу народу, він миттєво укладає угоду, платить кошти, стає невинним та непідсудним, і слідство вже не має право щось розслідувати, не можна шукати з ким ділився хабарник, хто його дахував, хто дозволяв. Фактично, розслідування хабарів буде швидко обмежуватись одним депутатом або держслужбовцем!
Такої норми нема в жодній демократичній країні світу.
Проти цього закону виступили усі наші західні партнери.
Проти цього офіційно виступили детективи НАБУ.
Проти цього офіційно виступили прокурори САП.
Проти цього офіційно виступив антикорупційний комітет Верхвоноі Ради.
Але сьогодні більшістю голосів фракції Слуга народу законопроект був ухвалений, 231 депутат проголосували «за».
На фронті нема дронів, держава не купляє, нема фортифікацій, не вистачає ***********, машин, людей, та всього. Гинуть люди, щодня, багато десятків людей.
А нахабні негідники під куполом у Києві отримали команду з офіса, і рятують Зеленського та його партію від кримінальних справ. В той час як сам Зеленський робить промови, щоб західні партнери дали Україні більше грошей.
Сьогодні Верховна Рада реально зрадила національним інтересам під час війни, зганьбила державу. Зеленський має відміняти рішення своєї партії і негайно накласти вето на цей ганебний закон.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVYW9d7fa4F1jEmDOJk766Eb3p4qujvjPnKSmTESAXvLz03auAEcqbmnsp8csT5rUfu4r49MCSC4cye5KRTQ6L4yngAeTMYIN_nnCUR438gwXWOIdOVgNMsLA1NvRjUGf9weTKaEWi5kAEHSogoq28S&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов