Зеленский и Фредериксен обсудили участие Дании в восстановлении энергетической системы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Великобритании с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский поблагодарил датское правительство за лидерскую поддержку Украины в сфере безопасности, предоставление 19 пакетов оборонной помощи и решение о прямых инвестициях в оборонную промышленность Украины.

Также президент отметил лидерство Дании в коалиции военно-воздушных сил и рассказал о потребности Украины в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов.

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Кроме того, лидеры обсудили реализацию двустороннего соглашения по безопасности, которое они подписали в этом году в феврале, и участие Дании в восстановлении нашей страны, в частности в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Отдельно во время встречи уделили внимание европейской интеграции Украины. Зеленский отметил готовность Дании присоединиться к политической и консультативной помощи Украине во время переговоров о вступлении в ЕС.

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Напомним, ранее сообщалось, что Дания станет первой страной НАТО, которая напрямую будет финансировать производство украинского оружия и боеприпасов.