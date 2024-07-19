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Шольц не готов позволить Украине бить немецким оружием по целям в РФ: "Такие шаги не рассматриваются"

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов изменить свое мнение относительно использования западного, в частности - немецкого, оружия по военным объектам на территории России.

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения саммита Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я вижу консенсус относительно того, что такие шаги не рассматриваются, в том числе - очень четко со стороны США", - заявил Шольц на просьбу прокомментировать требование Президента Владимира Зеленского снять ограничения на поражение западным оружием военных целей на территории РФ.

Канцлер коснулся в целом вопроса поддержки Украины в будущем.

Читайте также: Шольц снова отверг призыв отменить все ограничения на использование западного оружия в войне с Россией

"Я исхожу из того, что то, о чем мы договорились между собой, в частности, в кругу G7, также во время переговоров, которые мы недавно провели в Вашингтоне: Украина будет продолжать получать поддержку", - сказал он и напомнил о решении G7 "мобилизовать большой кредит" для Украины - 50 млрд долл. доходов от замороженных активов российского центробанка. Это, по убеждению Шольца, даст Украине ощущение уверенности и безопасности относительно гарантирования финансирования ее потребностей.

Подводя итоги саммита, он отметил, что лидеры более 40 стран, а это практически вся Европа, кроме России и Беларуси, собрались в одном месте, чтобы послать четкий сигнал: "Европа стоит сплоченно против отвратительной войны, которую президент Путин продолжает вести с неизменной жестокостью против Украины". Европа готова поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость столько, сколько потребуется, повторил политик.

Автор: 

оружие (10288) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+5
Іншими словами, Шольц і Байден будуть і далі із задоволенням спостерігати побиття України - у відповідь на що Україні буде заборонено відповідати.
Усе це називається контрольований злив України, доведення її до повної втрати крові - коли вона піде на поступки російському гітлеру, а солодка парочка Шольц + Байден скажуть, - Це Вибір України, ми до нього не маємо відношення!

Маєте! Ваші руки, хер Шольц+Байден, в українській крові!
Ненадання допомоги жертві злочину також є злочином. А ви плюс до цього зв'язуєте жертві злочину руки - ви обидва співучасники злочину!
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18.07.2024 23:31 Ответить
+4
Захід дає зброї рівно стільки, щоб Засрашка не програла! Захід хоче виснажити Засрашку руками України, щоб самим потім не воювати! А кількість жертв українців Захід не турбує зовсім! Думаю, що має така домовленість між Зе і Заходом, що іхня зброя, а наші солдати! Тому і виловлюють всіх підрчд на вулицях!
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18.07.2024 23:42 Ответить
+3
тобто наші прикордонники тепер не можуть стріляти з MG-42 в бік росії, а тількі в сторону Харкова?

Срані поцифісти.
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18.07.2024 23:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Захід може відправити свої війська в Україну тільки після того, як відмобілізує у себе українських штурмовиків Тиси і представників батальону Монако. навчить їх війьськовій справі і відправить їх назад в Україну для поповнення ЗСУ. інакше народ в європейських країнах своїх діючих політиків дуже не зрозуміє. чого то їхні діти мають іти в Україну помирати, а представники батальону Монако чи штурмовики Тиси будуть ніжитись на пляжах на Ібіці, наприклад.
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18.07.2024 23:30 Ответить
Бла-бла
Захід нам винен за ядерну зброю
Навіщо нам світ де не буде України?
Ізраіль займається ядерним шантажем samson option то чому Україні не можна?
Відкиньте меншовартість!
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18.07.2024 23:33 Ответить
ядерну зброю ми віддали не Заходу, а кацапам..
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18.07.2024 23:43 Ответить
І заходу. Наші ту 95 розпиляно на гроші сша.
Нам всі винні.
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18.07.2024 23:44 Ответить
послухай розумних людей: https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube а тоді вже звинувачуй...
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18.07.2024 23:46 Ответить
Ти західний бот сороса і боїшся ядерної зброї України. Ізраіль безкарно вбиває палесів, називай як хочеш, лише через те що його ракети націлені на лондон, париж, відень і моцкву. І якщо ізраілю не допомагатимуть він спровокує ядерну війну. Це і є samson option. І саме це має повторити Україна щоб вижити.
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18.07.2024 23:57 Ответить
та це ти бот чи просто довбойоб.. термін націлені ракети кудись вживається тільки до стратегічних ракет, які знаходяться у пускових шахтах. а самі пускові шахти проектуються і будуються так, що при вилеті ракета із цієї шахти полетить тільки в одному напрямку. тобто шахти для пускових ракет будуються не вертикально, а під кутом, в залежності від міста, на яке вони при потребі спрямують свою ракету. щось про подібні шахти із стратегічними балістичними ракетами взагалі ніде не було чути. а розносити в мережі дичину про те, що Ізраїль шантажує Лондон, Париж, Брюссель ядерними боєзарядами може тільки або відбитий імбецил, або кацапський бот.

Ізраїль зазнав жахливої геноцидної терористичної атаки з боку Хамасу на свої міста і села 7.10.23. Далі - військові дії Ізраїлю - це захист від нападу, відповідь на агресію. Гітлер ж тоже колись міг бігати по світу і нити, що британці геноцидять німців у Гамбурзі..
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19.07.2024 00:17 Ответить
Ти західний бот і захищаєш ядерний шантаж ізраілю а на Україну тобі плювати.
Samson option у ізраіля це єдина запорука того що на допомогу йому припливають авіаносці. Кожен українець має знати що таке ядерний шантаж ізраілю samson option і як ефективно він працює. Ракети можуть летіти з підлодок а не шахт.
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19.07.2024 00:22 Ответить
який ядерний шантаж Ізраїлю? хто кого коли шантажував? Голда Меїр? кого вона шантажувала? британців? американців? французів? Ізраїль тоді був на межі знищення. і вона тоді заявила на весь світ, що якщо ви нам не допоможете, то ми змушені будемо застовувати оружиє возмєздія по своїм ворогам. а вороги Ізраїлю - це Іран, Сирія, на той час також Йорданія та Єгипет. жодної погрози ядерною зброєю у бік Британії, Франції, Америки від Ізраїля не було... а ти ліпиш тут якусь дичину про націлені ракети Ізраїлю на Лондон і Париж... ракети можуть летіти з підлодок. проте в такому випадку не вживається термін куди саме вони націлені. з підлодок ракети можуть націлюватись в будь-якому напрямку. і тільки з спеціально побудованих шахт вони можуть бути націлені на конкретне місто. тобто з шахти, яка націлена на Лондон, ракета не може влучити, наприклад, в Мадрид чи Лісабон.
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19.07.2024 00:45 Ответить
Ну, ти дурний!…

Ізраіль генацидить палестинців?!
Не повторюй кремлівськи тези.
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19.07.2024 00:36 Ответить
бо це і є кремлівський бот.
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19.07.2024 00:46 Ответить
Тоді ти ще скажи, що рашка не геноцидить кримських татар?
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19.07.2024 07:27 Ответить
2008 рік - якби хотіли прийняти то прийняли би ( а так це просто заява політика і усе ), а нам навіть ПДЧ не надали .
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19.07.2024 01:41 Ответить
та вже багато чого змінилося з тих пір.. тим паче, на початку 90-х не було при владі фрау штазі (це саме вона зарізала нам ПДЧ, а Буш був не проти). але все питання в тому, що ми самі в 90-х роках не прагнули вступати в НАТО, бо НАТО вважалося для багатьох українців ворожим блоком. тож... якби тоді обрали до влади Чорновола.. та й то.. весь схід України, південь, Крим, та й центр - це були практично комуняки.
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19.07.2024 01:47 Ответить
Німці і на початку 90 не пустили би нас - вони ж бо вдячні були кацапам за те шо вони відпустили НДР і вивели війська звідти ( ну і німецьке почуття вини не перед тим ким треба відчувати провину - нам і білорусам нацики завдали в процентному відношенні на порядок більше біди ніж кацапам ) , такшо тему вважаю вичерпаною і досить про це .
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19.07.2024 02:05 Ответить
та хто його знає. цього ми ніколи вже не дізнаємося. ми тоді і самі не хотіли в НАТО. а це головне. Країни Балтії захотіли туди практично відразу після падіння совка. а ми ні. Тому й американці тоді і не кликали відкрито нас у НАТО. вони просто говорили нашим політикам, що не Меморандум цей є гарантією безпеки. а гарантіями безпеки може бути тільки НАТО. наші захотіли меморандум. от якби нашу ядерну зброю було обміняти на вступ до НАТО - це було би супер. та й зброю нікому би не віддавали, а американці її переробили би на ядерне паливо до АЕС. чого ми віддали ядерку кацапам - це питання. американцям було дуже важливо, щоб такі країни, як ми, казахи, білоруси не мали ядерки і щоб вона була зосереджена в одних руках. однак американцям було би вигідніше набагато, щоб та ядерка була віддана не кацапам, а перероблена на ядерне паливо для АЕС. тобто американці за ядерне розроєння і щоб менше країн по світу мали ядерну зброю. проте вони не в захваті, щоб тою зброєю посилився їхній стратегічний ворог кацапня. Ми зробили величезну помилку, коли віддали свою ядерку кацапам, а не американцям.
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19.07.2024 02:16 Ответить
В вашому погляді на людство українці завжди винуваті в усьому - навіть в тому на шо вплинути не могли від слова зовсім . Самокритика це чудово - але чудово також мати сміливість сказати комусь чи про когось шо він також винуватий в твоїх бідах чи в чужих .
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19.07.2024 02:30 Ответить
так, ми самі найбільше винні в тому, що зараз переживаємо. не всі поголовно, проте величезна більшість. хто винен найбільше? янукович? Майдан? ні. найбільше винні ті, хто кликав путєн ввіді вайска весною 14-го року. а їх було до куя. не десятки, не сотні. а тисячі і десятки тисяч. розмахували кацапськими триколорами і кричали путєн ввіді вайска.. це ж не так вже й давно було. маєте пам'ятати про це. скільки тої вати вийшло в Криму 25 лютого 14-го року? десятки тисяч. так, там були і проукраїнські сили також, зокрема кримські татари, також тисячі... так само потім уже в березні, в Одесі, в Донецьку, в Запоріжжі, в Харкові, в Луганську виходило багато вати з триколорами і репетували "путєн памагі, защіті, ввіді вайска, прісоєдіні і т.д.. а тепер ми ще тут сміємо накидувати, шо Обама злив Крим. серйозно? а що він мав робити? прислати сюди авіаносець і херачити тут нашу вату з триколорами? і понеслась по світу кацапська казка про гражданську вайну.. тож перш ніж на когось накидувати, ми маємо бути справді самокритичні. бо якби після Майдану не було в Криму і на Донбасі жодного триколора і тих гасел путєн ввіді, а тих гіркінців люди ******* би ще при виході із автобусів, то ху йло точно не полізло би в Україну своїми зеленими марсіанами защіщать рускій народ. а якби полізло, то це вже була би агресія, а не байка про гражданську вайну. і реакція світу була би зовсім іншою.
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19.07.2024 02:58 Ответить
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".

Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".

https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo

США пропонували за ядерну зброю вступ до НАТО і 100 мільярдів доларів США, але комуняки створили «Будапештський меморандум» і передали ядерну зброю кацапам. Десь так. Прошу не розповсюджувати брехню.

Договір порушила тільки росія, а США і інші країни виконали всі умови договору, навіть більше.
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19.07.2024 08:52 Ответить
Тільки після того як дядя Сем дозволить.
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18.07.2024 23:22 Ответить
тобто наші прикордонники тепер не можуть стріляти з MG-42 в бік росії, а тількі в сторону Харкова?

Срані поцифісти.
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18.07.2024 23:24 Ответить
мг 42 вже нема-е мг 3...шідкострільность зміньшілі з 1500 до 1200...з гуманістічних обстав
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18.07.2024 23:32 Ответить
а якщо зменшити до тисячі - тоді хоч можно вбити з нього росіянина у Тьоткіно? чи це теж буде не гуманно?
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18.07.2024 23:37 Ответить
Ватікан, мабуть, не схвалить( мішінка може кацапа 3-4 рази вбити... Нє убий(
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19.07.2024 00:25 Ответить
Так раїся усюди!!! На схід головне цілитися.... І у уродів...
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19.07.2024 00:26 Ответить
поки що ми можемо тільки цілитись.
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19.07.2024 00:50 Ответить
Може нєрви у когось "ні к чорту"?...
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19.07.2024 01:11 Ответить
ну так, харків'яни нервуються. Німці спокійні, британці врівноважені, французи помірковані, а у американів вибори.
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19.07.2024 01:14 Ответить
Ну... Німці пару разів у 20-му понервували, французи машінку для голів замутили... Брити "брємя бєлого чєловєка" тягли дровго... А от вибори... Боже, храни США(
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19.07.2024 01:26 Ответить
мормони їм у допомогу.
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19.07.2024 01:35 Ответить
Там "весела" релігія. МГ налаштують, а от чергу контрольну можуть і заборонити. Але нє " Снєжок", а ні гравець на Монікє не допоможуть нам( Молодший Буш був би крашим зараз.. Бо Рейган грає у покер з Черчілєм, а старший Буш їм віскаря ллє)))
Було приємно спілкуватися з адекватним ніком)))
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19.07.2024 01:55 Ответить
Шольц хоче говорити від імені всего Західу. Манія величчя.

Ту зброю що він дав - це снайперськи гвинтівки та десяток старих танків- з неі і не поцілешь на парашу

Так ото Шольц відповідай за себе!
Велика Брітанія та Франція бачили тебе крупним планом!
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19.07.2024 00:40 Ответить
справедливості ради треба сказати, що поки що ні один "шторм" і ні один "скалп" ще не полетів на АБ Балтімор.
Так що поки що вони всі бачать один одного крупним планом.
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19.07.2024 00:54 Ответить
ганебно...вже не можу це чітать...
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18.07.2024 23:28 Ответить
…буду танцювать
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18.07.2024 23:35 Ответить
На могилі єрмака
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19.07.2024 00:01 Ответить
https://www.dw.com/uk/%D1%88%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2/a-69708358?maca=ukr-rss-ukr-all-1496-rdf Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик президента України Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією .
Як передає агенція dpa, про це очільник німецького уряду заявив у четвер, 18 липня, на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великобританії. Заперечення Шольца стосувалися і прохання Зеленського зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ, пише агенція.

Відповідаючи на пресконференції на запитання про те, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, Шольц сказав: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".
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18.07.2024 23:28 Ответить
Чомусь я навіть не сумнівався, що герр канцлер знову буде шольцити.
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18.07.2024 23:31 Ответить
для початку потрібно собі уяснити, що влада ЕрЗе зазебільнічала... десь ще з 2019-го року. А вже потім в другу чергу можна накочувати і на Шольца з Байденом.
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18.07.2024 23:36 Ответить
Знаєте, спостерігаючи за діями та бездіяльністю блазє!нів, я дійшов висновку, що вони керуються не логікою, а лише хапальним та жувальним рефлексами. Зовсім так само, як чинили "риги" до 2014-го року. Отже, рано чи пізно з ними трапиться рівно те ж, що і з тою нечистю. Лиш у більш жорсткій редакції. На все свій час.
Ну а "обережність" Шольца, що дуже тонко межує із полохливістю, крім усього може мати коріння у грубій картонній теці, що зберігається у одного облізлого *****. Адже герр Шольц свого часу був дуже активним "ліваком". А одна "глибоководна контора" дуже пильно слідкувала за кожним таким камрадом, і, в разі чого, була готова допомогти. От поступово та картонна тека наповнювалася документами і зробилася грубою... Тому герр Шольц навіть пшукнути зайвий раз боїться.
Щодо Байдена. Суто по-людськи мені його дуже шкода. Людині фізично вже тяжко волокти той тягар на собі. А гідних послідовників у него нема. Та ж біда й у республіканців (прошу не плутати їх із трумпіздами!). Нікі Гейлі ніби й непогана, але з підтримкою в неї... не дуже.
Тому, підсумовуючи, скажу так. Ситуація паршива. Але не безнадійна.
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19.07.2024 01:11 Ответить
Риги?)))) Там, наскільки пам'ятаю, питання вступу до ЄС, Ніккі Азіров оцінив спочатку у 100, а потім у 150 млрд дєнег... Вірішив ЄС, що забагато( На війну вже скіко вгатили? Знову, читаємо про І Світову, ІІ Світову.... Однакові рішення пниводять до дуже тяжких наслідкив.
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19.07.2024 01:45 Ответить
Іншими словами, Шольц і Байден будуть і далі із задоволенням спостерігати побиття України - у відповідь на що Україні буде заборонено відповідати.
Усе це називається контрольований злив України, доведення її до повної втрати крові - коли вона піде на поступки російському гітлеру, а солодка парочка Шольц + Байден скажуть, - Це Вибір України, ми до нього не маємо відношення!

Маєте! Ваші руки, хер Шольц+Байден, в українській крові!
Ненадання допомоги жертві злочину також є злочином. А ви плюс до цього зв'язуєте жертві злочину руки - ви обидва співучасники злочину!
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18.07.2024 23:31 Ответить
співучасники злочину- ті хто відібрали у Україні ракети, яз і літаки і надють пипеткову допомогу - це сша і англія. їх руки в в українській крові! То що з ним робити будемо?
Шольц принаймі у нас нічого не забирав!!!!
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19.07.2024 00:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube послухай мудру людину, очевидця і учасника тих подій. може тоді будеш менше задавати тупих питань..
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19.07.2024 00:22 Ответить
зніми будьоновку і перестань писати маячню ноунейма костенка під кожною новиною.
Почитай що сказав клінтон краще. Хто він, і хто костенко.
Явка з повинною і привід подати в суд на сша.
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19.07.2024 00:28 Ответить
хм.. тільки такий ноунейм, як ти, може писати таке про Костенка.
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19.07.2024 00:47 Ответить
США не пропонували за здачу ядерки нічого! Костенко бреше як кацап
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19.07.2024 12:40 Ответить
Але по факту, слід собі нам кожному уяснити, що такі відмови союзників https://www.dw.com/uk/%D1%88%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2/a-69708358?maca=ukr-rss-ukr-all-1496-rdf збивати російські ракети та безпілотники над українською територією та на знятття обмежень на використання західної зброї для ударів по військових цілях на території РФ - це є провалом міжнародної політики охвістя ЕрЗе. І нічого навіть було сподіватись кращого від цієї криворукої зедебільної влади.
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18.07.2024 23:33 Ответить
при чому тут зеленський? може союзники занадто ср*ться під себе?
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19.07.2024 00:15 Ответить
безперечно, сруться під себе; але ЕрЗе настільки криворукі, що домовитися не можуть.
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19.07.2024 23:24 Ответить
ніхто не зможе переконати когось не ср*ти під себе
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20.07.2024 00:42 Ответить
Як Ви собі уявляєте збиття гівноракет з території НАТО над Україною? Побачив і стрельнув?
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19.07.2024 01:34 Ответить
звісно, не з території країн НАТО, а з української території стріляти по касапським ракетам.
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19.07.2024 23:25 Ответить
Шольц не готовий дозволити Україні Німеччині бити німецькою зброєю по цілях у РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3500439
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18.07.2024 23:35 Ответить
Тут справа не тільки в Шольцю,а вся G7.
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18.07.2024 23:38 Ответить
Захід дає зброї рівно стільки, щоб Засрашка не програла! Захід хоче виснажити Засрашку руками України, щоб самим потім не воювати! А кількість жертв українців Захід не турбує зовсім! Думаю, що має така домовленість між Зе і Заходом, що іхня зброя, а наші солдати! Тому і виловлюють всіх підрчд на вулицях!
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18.07.2024 23:42 Ответить
Саме так. І кацапи радіють що можуть усіх українців убити.
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18.07.2024 23:46 Ответить
Всіх не вбʼють, добре що ви втікли в Швейцарію.
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18.07.2024 23:51 Ответить
Ти єрмакобот.
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18.07.2024 23:59 Ответить
А якщо Україна програє, то відловлювати на вулиці вас будуть вже кацапи. От тільки зброя в них погірше, і до Ла-Маншу в онучах йти далі ніж на бредлі до хутора Михайлівського.
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18.07.2024 23:48 Ответить
Тебя бы сюда к нам ...
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18.07.2024 23:56 Ответить
та не буде ніякого Ла-Маншу. кацапи просто відловлять усіх активістів і або ліквідують відразу, або в Сибір... як колись було. не підуть вони війною на НАТО. вони Вугледар не можуть вже 2 роки взяти.. яке НАТО?
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19.07.2024 00:59 Ответить
****** сцикло.
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18.07.2024 23:46 Ответить
Шольц продовжує "валяти шольца".🤷
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18.07.2024 23:48 Ответить
Я бачу консенсус щодо того, що такі кроки не розглядаються, у тому числі - дуже чітко з боку США", американці і фріци є посібники рашиста у руйнації України і геноциді українського народу. дмовленості з куйлом про знищення України передбачають заборону Україні наносити удари по території 3,14дерації.що дає їй можливість безнаказанно знищувати Україну і вбивати українців.ПОТВОРИ
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19.07.2024 00:08 Ответить
Уже писал, что кроме Томагавков, сраша примет любые удары обычным оружием. Если мы как-то выдерживаем (пока) удары по инфраструктуре, то зассранцы вдруг, при адекватном ответе, пойдут кремль брать???? Эту дебильную территорию надо лет 50-60 ежедневно сеять кассетными бомбами на любое движение... Не потянет, правда промка ЕС И США( И то, потом, ССО лет 50-60 бурятов и всяких прочих меньшинств из юрт и чумов доставать надо.... Организмы убивающие детей, людей, тырящие унитазы в 21 веке? Не подлежат дальнейшей эволюции. Ни разу не рассист и абсолютно не нацист.
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19.07.2024 00:43 Ответить

"Такі кроки не розглядаються"
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19.07.2024 01:06 Ответить
Ну якщо Україна, з власної зброї не розглядає такі кроки то чому хтось іншій, крім ху...ла по Україні з власної зброї, і до речі - без усякого дозволу - церков так церков лікарня - та хай буде лікарня.... Чому людина котра по констітуції повинна це, захист, забеспечити, замість захисту фінансує сотні тисяч ботів, котрі звинувачують когось іншого. Цікаво - а комусь прибуток, звання, премії, машини, будівлі, послом кудись, розвідником....
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19.07.2024 03:28 Ответить
 
 