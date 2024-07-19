Шольц не готов позволить Украине бить немецким оружием по целям в РФ: "Такие шаги не рассматриваются"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов изменить свое мнение относительно использования западного, в частности - немецкого, оружия по военным объектам на территории России.
Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения саммита Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я вижу консенсус относительно того, что такие шаги не рассматриваются, в том числе - очень четко со стороны США", - заявил Шольц на просьбу прокомментировать требование Президента Владимира Зеленского снять ограничения на поражение западным оружием военных целей на территории РФ.
Канцлер коснулся в целом вопроса поддержки Украины в будущем.
"Я исхожу из того, что то, о чем мы договорились между собой, в частности, в кругу G7, также во время переговоров, которые мы недавно провели в Вашингтоне: Украина будет продолжать получать поддержку", - сказал он и напомнил о решении G7 "мобилизовать большой кредит" для Украины - 50 млрд долл. доходов от замороженных активов российского центробанка. Это, по убеждению Шольца, даст Украине ощущение уверенности и безопасности относительно гарантирования финансирования ее потребностей.
Подводя итоги саммита, он отметил, что лидеры более 40 стран, а это практически вся Европа, кроме России и Беларуси, собрались в одном месте, чтобы послать четкий сигнал: "Европа стоит сплоченно против отвратительной войны, которую президент Путин продолжает вести с неизменной жестокостью против Украины". Европа готова поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость столько, сколько потребуется, повторил политик.
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Захід нам винен за ядерну зброю
Навіщо нам світ де не буде України?
Ізраіль займається ядерним шантажем samson option то чому Україні не можна?
Відкиньте меншовартість!
Нам всі винні.
Ізраїль зазнав жахливої геноцидної терористичної атаки з боку Хамасу на свої міста і села 7.10.23. Далі - військові дії Ізраїлю - це захист від нападу, відповідь на агресію. Гітлер ж тоже колись міг бігати по світу і нити, що британці геноцидять німців у Гамбурзі..
Samson option у ізраіля це єдина запорука того що на допомогу йому припливають авіаносці. Кожен українець має знати що таке ядерний шантаж ізраілю samson option і як ефективно він працює. Ракети можуть летіти з підлодок а не шахт.
Ізраіль генацидить палестинців?!
Не повторюй кремлівськи тези.
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
США пропонували за ядерну зброю вступ до НАТО і 100 мільярдів доларів США, але комуняки створили «Будапештський меморандум» і передали ядерну зброю кацапам. Десь так. Прошу не розповсюджувати брехню.
Договір порушила тільки росія, а США і інші країни виконали всі умови договору, навіть більше.
Срані поцифісти.
Було приємно спілкуватися з адекватним ніком)))
Ту зброю що він дав - це снайперськи гвинтівки та десяток старих танків- з неі і не поцілешь на парашу
Так ото Шольц відповідай за себе!
Велика Брітанія та Франція бачили тебе крупним планом!
Так що поки що вони всі бачать один одного крупним планом.
Як передає агенція dpa, про це очільник німецького уряду заявив у четвер, 18 липня, на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великобританії. Заперечення Шольца стосувалися і прохання Зеленського зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ, пише агенція.
Відповідаючи на пресконференції на запитання про те, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, Шольц сказав: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".
Ну а "обережність" Шольца, що дуже тонко межує із полохливістю, крім усього може мати коріння у грубій картонній теці, що зберігається у одного облізлого *****. Адже герр Шольц свого часу був дуже активним "ліваком". А одна "глибоководна контора" дуже пильно слідкувала за кожним таким камрадом, і, в разі чого, була готова допомогти. От поступово та картонна тека наповнювалася документами і зробилася грубою... Тому герр Шольц навіть пшукнути зайвий раз боїться.
Щодо Байдена. Суто по-людськи мені його дуже шкода. Людині фізично вже тяжко волокти той тягар на собі. А гідних послідовників у него нема. Та ж біда й у республіканців (прошу не плутати їх із трумпіздами!). Нікі Гейлі ніби й непогана, але з підтримкою в неї... не дуже.
Тому, підсумовуючи, скажу так. Ситуація паршива. Але не безнадійна.
Усе це називається контрольований злив України, доведення її до повної втрати крові - коли вона піде на поступки російському гітлеру, а солодка парочка Шольц + Байден скажуть, - Це Вибір України, ми до нього не маємо відношення!
Маєте! Ваші руки, хер Шольц+Байден, в українській крові!
Ненадання допомоги жертві злочину також є злочином. А ви плюс до цього зв'язуєте жертві злочину руки - ви обидва співучасники злочину!
Шольц принаймі у нас нічого не забирав!!!!
Почитай що сказав клінтон краще. Хто він, і хто костенко.
Явка з повинною і привід подати в суд на сша.
УкраїніНімеччині бити німецькою зброєю по цілях у РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3500439
"Такі кроки не розглядаються"