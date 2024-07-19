Шольц не готов позволить Украине бить немецким оружием по целям в РФ: "Такие шаги не рассматриваются"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов изменить свое мнение относительно использования западного, в частности - немецкого, оружия по военным объектам на территории России.

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения саммита Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я вижу консенсус относительно того, что такие шаги не рассматриваются, в том числе - очень четко со стороны США", - заявил Шольц на просьбу прокомментировать требование Президента Владимира Зеленского снять ограничения на поражение западным оружием военных целей на территории РФ.

Канцлер коснулся в целом вопроса поддержки Украины в будущем.

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"Я исхожу из того, что то, о чем мы договорились между собой, в частности, в кругу G7, также во время переговоров, которые мы недавно провели в Вашингтоне: Украина будет продолжать получать поддержку", - сказал он и напомнил о решении G7 "мобилизовать большой кредит" для Украины - 50 млрд долл. доходов от замороженных активов российского центробанка. Это, по убеждению Шольца, даст Украине ощущение уверенности и безопасности относительно гарантирования финансирования ее потребностей.

Подводя итоги саммита, он отметил, что лидеры более 40 стран, а это практически вся Европа, кроме России и Беларуси, собрались в одном месте, чтобы послать четкий сигнал: "Европа стоит сплоченно против отвратительной войны, которую президент Путин продолжает вести с неизменной жестокостью против Украины". Европа готова поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость столько, сколько потребуется, повторил политик.