МИД и ООН запускают онлайн-платформу для украинцев, рассматривающих возможность возвращения из-за границы

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Верховный комиссар ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди объявили о запуске онлайн-платформы "Украина - это Дом" для украинцев, которые рассматривают возможность возвращения из-за границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Платформа будет предоставлять перемещенным лицам и семьям проверенную и актуальную информацию, которая поможет им принять информированные решения о возможности возвращения из-за границы в Украину.

"Мы готовы работать вместе над помощью украинцам за рубежом, готовым вернуться, в возвращении домой. В этой связи рассчитываем, что одним из важных инструментов станет платформа "Украина - это Дом", которая начинает свою работу под эгидой УВКБ. Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие есть возможности и преимущества, и сделать информированный выбор", - отметил Кулеба.

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