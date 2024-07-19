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МИД и ООН запускают онлайн-платформу для украинцев, рассматривающих возможность возвращения из-за границы

біженці

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Верховный комиссар ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди объявили о запуске онлайн-платформы "Украина - это Дом" для украинцев, которые рассматривают возможность возвращения из-за границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Платформа будет предоставлять перемещенным лицам и семьям проверенную и актуальную информацию, которая поможет им принять информированные решения о возможности возвращения из-за границы в Украину.

"Мы готовы работать вместе над помощью украинцам за рубежом, готовым вернуться, в возвращении домой. В этой связи рассчитываем, что одним из важных инструментов станет платформа "Украина - это Дом", которая начинает свою работу под эгидой УВКБ. Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие есть возможности и преимущества, и сделать информированный выбор", - отметил Кулеба.

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Автор: 

беженцы (1659) ООН (4208) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+27
Черговий розпил бабла. Цього разу в співпраці з УВКБ.
Всі чудово розуміють, що для прийняття рішення про повернення, українським біженцям точно не сайт потрібен, а мир, заробіток, та житло. А з усім цим, зараз є проблеми, і вирішувати їх влада не планує.
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19.07.2024 00:17 Ответить
+21
Жодної потреби в інформації немає, бо не в інформації справа, а проблема у:
- корупції, ненажерливих поліціантах в України.
- у війні
- немає роботи оплачуваної
- але є ермаки, тимошенки та столяри, що створили з країни мафіозну структуру, де нкма місця нормально та безпечно працювати
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19.07.2024 00:45 Ответить
+18
Замість запропонувати будинок та земельну ділянку, нехай невеликі та навіть у розстрочку, ідіоти пропонують переселенцям зайти на сайт і почитати про прекрасну Україну - в надії що писаки так напишуть, що сімї без грошей і без перспектив приїдуть у країну з непомірно високими цінами навіть як для Європи.
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19.07.2024 04:49 Ответить
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Платформа "Українець? Go Home!".
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19.07.2024 00:00 Ответить
Замість запропонувати будинок та земельну ділянку, нехай невеликі та навіть у розстрочку, ідіоти пропонують переселенцям зайти на сайт і почитати про прекрасну Україну - в надії що писаки так напишуть, що сімї без грошей і без перспектив приїдуть у країну з непомірно високими цінами навіть як для Європи.
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19.07.2024 04:49 Ответить
Ви там в ЄС ,спочатку заберіть собі в зад 🤡 якого розпіярили та підтримали ,а після як воно піде з президенства, ,народ сам знає шо робити ...
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19.07.2024 00:07 Ответить
Черговий розпил бабла. Цього разу в співпраці з УВКБ.
Всі чудово розуміють, що для прийняття рішення про повернення, українським біженцям точно не сайт потрібен, а мир, заробіток, та житло. А з усім цим, зараз є проблеми, і вирішувати їх влада не планує.
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19.07.2024 00:17 Ответить
Який мир? Всім відомо, що "душу й тіло ми положим" за кордони 91-го року.
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19.07.2024 00:48 Ответить
І саме найбільш войовничі міцно засіли за диванами знаючи їх не призвуть або поховалися в Європах отримуючи соц допомогу як жертви війни, або тримаються за владу оскільки нескінченна війна - це нескінченна влада.
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19.07.2024 01:11 Ответить
Та хто вам сказав шо вони всі поховались за кордоном - та ось - одеса, ібіца, червень 24 року, кривава війна меньшості з рашистами, більшість стоїть у черзі на концерт - їм весело, та смачно - https://www.youtube.com/watch?v=kDoaI5B6yr0 https://www.youtube.com/watch?v=kDoaI5B6yr0

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19.07.2024 03:10 Ответить
А влада і не може вирішити про мир! Про мир вирішує Пуйло, драти чи не драти прибічників "ліш би нє било вайни" будуть кадирівці
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19.07.2024 10:43 Ответить
Жодної потреби в інформації немає, бо не в інформації справа, а проблема у:
- корупції, ненажерливих поліціантах в України.
- у війні
- немає роботи оплачуваної
- але є ермаки, тимошенки та столяри, що створили з країни мафіозну структуру, де нкма місця нормально та безпечно працювати
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19.07.2024 00:45 Ответить
На скіки знаю, Европа планує прийняти вже більше 4 міліонів біженців на прикінець цього року. І це ще не відомо про те де ділись майже 800 військових з плацдарму в Кринках - загинули, завдяки мудрому керуванню ЗСУ, чи здадись у полон, шоб вижити, та були розтріляні рашистами.
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19.07.2024 00:49 Ответить
Це буде типу експортний варіант телемарафону?
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19.07.2024 00:56 Ответить
зареєструйся і ми тебе знайдемо та дістанемо
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19.07.2024 01:54 Ответить
нехай йдуть у дупу в мене немає грошей на смартфон щоб отримувати повістки та штрафи у Дії і немає грошей щоб оплатити авіа квиток щоб повернутися до тцк
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19.07.2024 05:22 Ответить
не для того були витрачені доляри чи євро для перетину кордону Україна польща, щоб повертатись в зелене багно.
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19.07.2024 08:45 Ответить
Кулебо, а можна більш детально про можливості та переваги?
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19.07.2024 08:51 Ответить
..а 10 000. $ повернуть !?))
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19.07.2024 10:03 Ответить
Куди повернутись? Там де ракети і дрони кацапів літають як в себе вдома? В нас не прилітає лише в урядовий квартал, то може давайте всіх охочих туди переселимо?
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19.07.2024 10:20 Ответить
Я певен, що більшість (от я наприклад) швидше не через ракети, а не хочуть повертатися в Сомалі, на яке перетворилася Україна, завдяки баранам-жителям.
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19.07.2024 10:33 Ответить
онлайн платформа - знайди лоха
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19.07.2024 10:53 Ответить
вони пропустили в назві програми слово "розбомблений".
"Україні - це розбомблений дім"
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19.07.2024 11:34 Ответить
 
 