МИД и ООН запускают онлайн-платформу для украинцев, рассматривающих возможность возвращения из-за границы
Глава МИД Дмитрий Кулеба и Верховный комиссар ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди объявили о запуске онлайн-платформы "Украина - это Дом" для украинцев, которые рассматривают возможность возвращения из-за границы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Платформа будет предоставлять перемещенным лицам и семьям проверенную и актуальную информацию, которая поможет им принять информированные решения о возможности возвращения из-за границы в Украину.
"Мы готовы работать вместе над помощью украинцам за рубежом, готовым вернуться, в возвращении домой. В этой связи рассчитываем, что одним из важных инструментов станет платформа "Украина - это Дом", которая начинает свою работу под эгидой УВКБ. Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие есть возможности и преимущества, и сделать информированный выбор", - отметил Кулеба.
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Всі чудово розуміють, що для прийняття рішення про повернення, українським біженцям точно не сайт потрібен, а мир, заробіток, та житло. А з усім цим, зараз є проблеми, і вирішувати їх влада не планує.
- корупції, ненажерливих поліціантах в України.
- у війні
- немає роботи оплачуваної
- але є ермаки, тимошенки та столяри, що створили з країни мафіозну структуру, де нкма місця нормально та безпечно працювати
"Україні - це розбомблений дім"