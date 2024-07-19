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Обама выразил серьезную обеспокоенность способностью Байдена участвовать в избирательной кампании

Барак Обама

Экс-президент США Барак Обама не уверен способен ли Джо Байден продолжать свое участие в избирательной кампании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Издание со ссылкой на источник, знакомый с позицией Обамы, пишет, что он "продолжает видеть свою основную роль в том, чтобы служить советником президента Байдена, как они делали это друг для друга в течение многих лет".

Обама считает Байдена выдающимся президентом, который имеет значительные достижения на посту. В то же время он выразил серьезную обеспокоенность способностью Байдена участвовать в избирательной кампании.

Также экс-президент отметил, что Байден сам может принять решение о выходе из гонки, отвергнув идею о том, что только он может повлиять на своего бывшего вице-президента.

Читайте также: Топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США, - СМИ

Участие Байдена в выборах президента США

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.

Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.

По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.

В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявила ему, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию "на дно".

Перед тем конгрессмен Шифф также призвал Байдена выйти из президентской гонки.

Впоследствии появилась информация о том, что топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США.

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Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24764) Обама Барак (1656)


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Топ комментарии
+16
Обема хоче свою жінку зробити президентом.
Дякую що просрав наш крим, шимпанзоіде!
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19.07.2024 00:38 Ответить
+7
Обама, у Байдена більші яйця ніж у тебе.
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19.07.2024 01:09 Ответить
+5
Якщо більш точно, то ця мавпа розігрує сценарій Камала - през, а його Мішель - віцепрез. З нього самого през був - лайно, але інтриган він знатний. Байдена скинуть перед самим з'їздом демократів, щоб більш потужні кандидати, аніж Гарріс не встигли себе розкрутити.
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19.07.2024 06:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Обема хоче свою жінку зробити президентом.
Дякую що просрав наш крим, шимпанзоіде!
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19.07.2024 00:38 Ответить
Якщо більш точно, то ця мавпа розігрує сценарій Камала - през, а його Мішель - віцепрез. З нього самого през був - лайно, але інтриган він знатний. Байдена скинуть перед самим з'їздом демократів, щоб більш потужні кандидати, аніж Гарріс не встигли себе розкрутити.
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19.07.2024 06:18 Ответить
Особливо до образи мавп.
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19.07.2024 08:49 Ответить
Якщо таку саму серйозну як в 2014, то можна йти ганьбитися на других дебатах.
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19.07.2024 00:42 Ответить
> Обама вважає Байдена видатним президентом, який має значні досягнення на посаді.

І які ж?
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19.07.2024 00:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sgvcNEJ20Sc Перемовин не буде! Конфлікт США і РФ - неминучий | Наслідки можуть бути жахливими
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19.07.2024 00:46 Ответить
Дякую. Цікава інформація. Портников тримає рівень. Слухаю.
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19.07.2024 01:00 Ответить
Не здається вам, що Портніков дуже вже великий песиміст? ) довелося не раз дивитися його ефіри з Валерієм Чалим, Огризком, Клімкіним, то навіть Чалий говорив йому, що він аж надто вже песимістичний.. хоча зрозуміло, що Портніков набагато ближче до реалізму, ніж якийсь інший іксперд з телемарахвону. )
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19.07.2024 01:03 Ответить
не бачу нічого песімістичного. Все логічно, тому реально. Американці теж мають всі шанси у повній мірі вигрісти від свого шоумена. Тільки там буфонада може бути ще більш грандіозна.
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19.07.2024 01:22 Ответить
Портнікова правдиво і логічно описує минуле але не має реалістичного плану дій на майбутнє. Тому він підсвідомо майбутнього боїться і всюди бачить найчорніший сценарій.
Саме за відсутність дієвого сценарію майбутніх дій дивитися міркування Портнікова про майбутнє це дурна втрата часу.
А от його опис подій часів пізнього совку і 90х є достовірним.
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19.07.2024 04:10 Ответить
А я б не оцінював пана Портнікова, як песиміста; скоріше він--нормальний реаліст. Дивіться, пуйло загнало Україну майже у середньвіччя: напруга у розетці на протязі доби вже більше відсутня, аніж присутня; "дальні" насоси не в змозі підняти воду вище 2--3 поверхів (а багатоповерхівки мають і 9, і 14, і 16+ поверхів), а робота "місцевих" підкачуючих насосів залежить від генераторів, котрі вмикаютья чомусь не завжди; люди сидять у ліфтових кабінах по декілька годин, а кому "не пощастило" застрягнути у знеструмленому ліфті, той ходить пішки і на 9-й, і на 16+ поверхи... Боюся, що опісля наступної зими може настати для нас і "кам'яний вік". Далі самі можете уявити собі 21-е сторіччя без електрики у розетці. А про наслідки підірваних АЕС, дамб на Дніпрі, Дністрі та інших річках я вже й боюся уявляти. А це, по перше, дуже багато людських жертв, по друге, відсутність нормальної питної води для вживання у їжу... Зважте, що про ракети нам, мирняку, на голови у любий момент я, навіть, і не заїкаюся.
Це--не скиглення, це--наше сьогодення; хлопцям у шанціх на передку значно складніше.
Це якшо дуже стисло про песимізм, оптимізм та реалізм. А тим часом десь у своїх кабінетах байдени та шольци колупають ніс вказівним пальцем; там завжди комфортно та не чутно ані розривів бомб/ракет/снарядів, ані атоматної/кулеметної тріскотні...
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19.07.2024 12:21 Ответить
почитайте що казав венс. Чхати сша на росію. Їх інтереси - азія
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19.07.2024 01:24 Ответить
то діло американців. Хай самі скачуть по своїм граблям. А нам якось ні холодно ні жарко від того, що казав колись віце-президент трампа Пенс, тепер - від того що каже можливий віце-президент трампа Венс, і навіть якщо американці ще раз захочуть наступити на тіж граблі, і вибрати чергового шоумена або стендапера, то нам абсолютно *****, що буде казати його віце-президент Бенс. Нам своє робить, бо кацапи хочуть, щоб нас не було.
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19.07.2024 01:32 Ответить
так, але якщо він каже, що нам начхати, чи буде існувати Україна (і це буде офіційна позиція білого дома), - то нам буде непереливки . Поки ми не почули нічого обнадійливого.
А сс*лива європа дивиться на сша і їх мавпує. Не дав байден танки - і ми не дамо. Не дав ракети - і у нас немає. І це кожна країна так робить!
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19.07.2024 01:36 Ответить
не бачу великої різниці із сьогоднішньою позицією. Зараз є саливони та іінші карпентери, потім можливо будуть венси і ще якісь шменси... це вже особливо нічого міняти у майбутній ситуації не буде.
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19.07.2024 01:42 Ответить
нормуль головне до вересня хай дотягне, а там Трампа посадять і хоч дружину хоч кума свого піхай замість діда, інакше ви рудому просто підіграєте
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19.07.2024 00:56 Ответить
трампа не посадять, на жаль. Дозволу крамля немає.
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19.07.2024 11:44 Ответить
Годі про цю тупу мастурбованість!
Enough!
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19.07.2024 01:02 Ответить
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19.07.2024 01:03 Ответить
Невже таки серйозну? Дуже-дуже? Впізнаю політика, який нишком гадив у під'їздах расеян...
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19.07.2024 01:05 Ответить
Обама, у Байдена більші яйця ніж у тебе.
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19.07.2024 01:09 Ответить
висувайте вже кандидатом сенатора Чака Шумера.
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19.07.2024 01:11 Ответить
Серый кардинал решил "показать личико".
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19.07.2024 01:15 Ответить
"обама" досі ссицить на рос. підїздах, уявляєте, що буде після "байдена". Прізвища американських президентів, навмисно взято у лапки, щоб росо-фашисти схаменулися!)
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19.07.2024 01:42 Ответить
У Обами добре виходить загиджувати рузьге міста.
Хай продовжує!
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19.07.2024 01:47 Ответить
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19.07.2024 03:45 Ответить
Від автора крилатої фрази "Don't Underestimate Joe's Ability To Fuck Things Up"
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19.07.2024 02:07 Ответить
Ну, якшо, пам'ятати слова зеленского трампу про 100% прокурора і обіцянку відкрити крім. справу проти сімьї Байдена і де зараз працює хвойда що відкрила провадження - послом зеленского у Европі - то зеленский мав ще один Оман, і останній воязжі в Америку - з трампом. І збрехав, шо воно з ним не зустрічалось
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19.07.2024 03:03 Ответить
Та нє, дерьмак шушукається із штабістами Трампа.
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19.07.2024 03:44 Ответить
Ви так буквально розумієте написане паном Danger Zone; звісно ж, в Україні усим керує один покидьок, він же агент кремля, пан дєрьмак, бо в реаліях буратінка самостійно по суті не зможе сказати ані слова; або засміють прилюдно, або подумають, що у нього "на кишені" є відповідна довідка від відповідного лікаря.
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19.07.2024 11:39 Ответить
одягай-ка ти обамич тепер сам байдьоновку, бєрі барабан - і впєрьод, к побєдобєсію !
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19.07.2024 03:15 Ответить
Байден через день - два, відмовиться від участі у виборах президента США.
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19.07.2024 03:20 Ответить
Не раз писав, як танцор Обама на траурній церемонії похоронів отца зулусів щипав мід Нідерладців і вдоволено реготав. І його мадама теж на інстинктах.
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19.07.2024 03:48 Ответить
Конгрес с проголосовал о 61 млрд долларов для Украины, 3 месяца тому. Украина получила , только, 1,2 млрд. долларов.
До конца финансового года США , октябрь - осталось 2 м-ца, почему Обама-Байден не дают деньги Украине?
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19.07.2024 05:43 Ответить
А хто вам сказав, що ці гроші підуть Україні? Це черговий разводняк - гроші йдуть на підприємства військово-промислового комплексу США для виготовлення новітнього озброєння для армії США. По мірі надходження цього озброєння до американської армії, старий непотріб, що вивільняється, замість дорогої утилизації направляється до України
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19.07.2024 07:21 Ответить
Демократи зробили б супер хід, якщоб висунули від партії республіканку Nikki Haley
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19.07.2024 06:11 Ответить
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19.07.2024 08:25 Ответить
старой мумии пора в саркофаг.
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19.07.2024 06:14 Ответить
Як ви прави, давно пора ВладиВладимировичу Кабаеву-Путіну ****** саркофаг а душонке у Пекло.
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19.07.2024 07:37 Ответить
Это большой талант , уйти вовремя .
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19.07.2024 06:51 Ответить
Хто б там ще базікав. Сцикливе мавпеня.
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19.07.2024 07:23 Ответить
Обама - гребаний "інтелектуал", якій полишив по себе купу проблем, які він не бажав чі не бачив, виришувати а заметав під кілимок. Ось зараз це сміття Обами і вилазить боком людству.
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19.07.2024 07:35 Ответить
Серйозна стурбованість - ваша найпотужніша зброя.
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19.07.2024 07:52 Ответить
Рєшалово по американськи. От хто він такий? Нігер, який був президентом. Два терміни. Якого всі роботящі американці ненавидять за його політику "прокорми бомжа" і "миру - мир, віцні - піпіська".
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19.07.2024 08:23 Ответить
Ба, обамка вилізло...
А ми, українці, стурбовані тим, що воно, як лідер супердержави, НІХЄРА абсолютно не зробило опісля вторгнення кацапні в український Крим.
Миротворець, блть!..
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19.07.2024 11:28 Ответить
 
 