Обама выразил серьезную обеспокоенность способностью Байдена участвовать в избирательной кампании
Экс-президент США Барак Обама не уверен способен ли Джо Байден продолжать свое участие в избирательной кампании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
Издание со ссылкой на источник, знакомый с позицией Обамы, пишет, что он "продолжает видеть свою основную роль в том, чтобы служить советником президента Байдена, как они делали это друг для друга в течение многих лет".
Обама считает Байдена выдающимся президентом, который имеет значительные достижения на посту. В то же время он выразил серьезную обеспокоенность способностью Байдена участвовать в избирательной кампании.
Также экс-президент отметил, что Байден сам может принять решение о выходе из гонки, отвергнув идею о том, что только он может повлиять на своего бывшего вице-президента.
Участие Байдена в выборах президента США
Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.
Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.
Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.
По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.
В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.
Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявила ему, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию "на дно".
Перед тем конгрессмен Шифф также призвал Байдена выйти из президентской гонки.
Впоследствии появилась информация о том, что топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США.
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Дякую що просрав наш крим, шимпанзоіде!
І які ж?
Саме за відсутність дієвого сценарію майбутніх дій дивитися міркування Портнікова про майбутнє це дурна втрата часу.
А от його опис подій часів пізнього совку і 90х є достовірним.
Це--не скиглення, це--наше сьогодення; хлопцям у шанціх на передку значно складніше.
Це якшо дуже стисло про песимізм, оптимізм та реалізм. А тим часом десь у своїх кабінетах байдени та шольци колупають ніс вказівним пальцем; там завжди комфортно та не чутно ані розривів бомб/ракет/снарядів, ані атоматної/кулеметної тріскотні...
А сс*лива європа дивиться на сша і їх мавпує. Не дав байден танки - і ми не дамо. Не дав ракети - і у нас немає. І це кожна країна так робить!
Enough!
Хай продовжує!
До конца финансового года США , октябрь - осталось 2 м-ца, почему Обама-Байден не дают деньги Украине?
А ми, українці, стурбовані тим, що воно, як лідер супердержави, НІХЄРА абсолютно не зробило опісля вторгнення кацапні в український Крим.
Миротворець, блть!..