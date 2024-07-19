Обама выразил серьезную обеспокоенность способностью Байдена участвовать в избирательной кампании

Экс-президент США Барак Обама не уверен способен ли Джо Байден продолжать свое участие в избирательной кампании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Издание со ссылкой на источник, знакомый с позицией Обамы, пишет, что он "продолжает видеть свою основную роль в том, чтобы служить советником президента Байдена, как они делали это друг для друга в течение многих лет".

Обама считает Байдена выдающимся президентом, который имеет значительные достижения на посту. В то же время он выразил серьезную обеспокоенность способностью Байдена участвовать в избирательной кампании.

Также экс-президент отметил, что Байден сам может принять решение о выходе из гонки, отвергнув идею о том, что только он может повлиять на своего бывшего вице-президента.

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Участие Байдена в выборах президента США

Напомним, что после дебатов между президентом-демократом Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом, в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена на другого кандидата на президентских выборах.

Представитель предвыборной кампании Сет Шустер заявил, что Байден не будет выходить из предвыборной гонки.

Президент США, комментируя дебаты с Трампом, сказал, что знает, что уже не молод, но сможет выполнять работу.

По данным СМИ, Байден непублично размышляет над продолжением участия в предвыборной гонке.

В то же время вице-президента США Камалу Харрис считают лучшей альтернативой для замены президента Джо Байдена, если тот таки решит не продолжать предвыборную кампанию.

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси имела частный разговор с президентом США Джо Байденом, в котором заявила ему, что она и другие законодатели-демократы обеспокоены тем, что он тянет партию "на дно".

Перед тем конгрессмен Шифф также призвал Байдена выйти из президентской гонки.

Впоследствии появилась информация о том, что топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США.

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