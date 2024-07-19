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Новости
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Байден стал "более восприимчивым" к призывам выйти из президентской гонки, - NYT

Байден став сприйнятливим до прохань вийти з передвиборчих перегонів

Близкие к окружению действующего президента США Джо Байдена люди сообщили, что он, похоже, смирился с тем, что ему, возможно, придется выйти из предвыборной гонки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, один из приближенных к Байдену людей предупредил, что он еще не решился выйти из гонки, хотя три недели настаивал на том, что почти ничто не заставит его выйти из этой борьбы.

За последние несколько дней президент Байден стал более восприимчивым к аргументам о том, почему он должен отказаться от своей кандидатуры на переизбрание на выборах, сообщили демократы, ознакомленные с его разговорами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обама выразил серьезную обеспокоенность способностью Байдена участвовать в избирательной кампании

По словам демократов, президент США не дал никаких признаков того, что он передумает оставаться в гонке, но он был готов выслушать "новые и тревожные" данные опросов и задал вопрос о том, как вице-президент США Камала Харрис может победить.

The New York Times уточняет, что отчет основывается на интервью с четырьмя людьми, близкими к Байдену. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не обидеть президента.

Издание ABC News, ссылаясь на слова чиновника Белого дома, отмечает, что Байден попросил провести опрос о том, какие шансы имеет вице-президент Харрис.

Читайте также: Топ-демократы считают, что Байден вскоре откажется от участия в выборах президента США, - СМИ

Ранее сообщалось, что в США провели опрос среди демократов относительно баллотирования Байдена в президенты: у него провальные результаты.

Согласно опросу, альтернативные кандидаты от Демократической партии, в частности вице-президент Камала Харрис, опережают Байдена в среднем на три пункта во всех штатах, где состоятся выборы.

Автор: 

Байден Джо (2795) выборы (24764) США (27334)


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Топ комментарии
+7
Дід просрав свій шанс увійти в Історію, як зачмиритель *****, і війде в Історію, як немічна розвалина, яка так і не змогла закінчити війну в Україні. Усі лаври будуть в Трампа.
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19.07.2024 09:28 Ответить
+5
Курва мать!! Та не буває чудес!! Його стан буде ТІЛЬКИ погіршуватись!! Яким він буде через рік два, які в там 4??
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19.07.2024 09:20 Ответить
+2
Дайте йому зручний диван,включіть мультики про Сімпсонів і морозиво.
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19.07.2024 09:21 Ответить
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Та він і сам вкурив - шо за 80р - мало хто помолодів
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19.07.2024 09:19 Ответить
Курва мать!! Та не буває чудес!! Його стан буде ТІЛЬКИ погіршуватись!! Яким він буде через рік два, які в там 4??
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19.07.2024 09:20 Ответить
Дайте йому зручний диван,включіть мультики про Сімпсонів і морозиво.
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19.07.2024 09:21 Ответить
Дід просрав свій шанс увійти в Історію, як зачмиритель *****, і війде в Історію, як немічна розвалина, яка так і не змогла закінчити війну в Україні. Усі лаври будуть в Трампа.
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19.07.2024 09:28 Ответить
Діда під руки виносять із перегонів .
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19.07.2024 09:54 Ответить
Axios: @ Байден може вийти з президентських перегонів у ці вихідні.
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19.07.2024 10:02 Ответить
Может и выйдет, если найдет выход...
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19.07.2024 12:39 Ответить
Головне щоб не Мішель Обама ... Для України це буде ще гірше ніж 84 річний Байден
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19.07.2024 10:06 Ответить
 
 