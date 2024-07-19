Байден стал "более восприимчивым" к призывам выйти из президентской гонки, - NYT

Близкие к окружению действующего президента США Джо Байдена люди сообщили, что он, похоже, смирился с тем, что ему, возможно, придется выйти из предвыборной гонки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, один из приближенных к Байдену людей предупредил, что он еще не решился выйти из гонки, хотя три недели настаивал на том, что почти ничто не заставит его выйти из этой борьбы.

За последние несколько дней президент Байден стал более восприимчивым к аргументам о том, почему он должен отказаться от своей кандидатуры на переизбрание на выборах, сообщили демократы, ознакомленные с его разговорами.

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По словам демократов, президент США не дал никаких признаков того, что он передумает оставаться в гонке, но он был готов выслушать "новые и тревожные" данные опросов и задал вопрос о том, как вице-президент США Камала Харрис может победить.

The New York Times уточняет, что отчет основывается на интервью с четырьмя людьми, близкими к Байдену. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не обидеть президента.

Издание ABC News, ссылаясь на слова чиновника Белого дома, отмечает, что Байден попросил провести опрос о том, какие шансы имеет вице-президент Харрис.

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Ранее сообщалось, что в США провели опрос среди демократов относительно баллотирования Байдена в президенты: у него провальные результаты.

Согласно опросу, альтернативные кандидаты от Демократической партии, в частности вице-президент Камала Харрис, опережают Байдена в среднем на три пункта во всех штатах, где состоятся выборы.