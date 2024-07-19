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Новости Оккупация Крыма
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Почти 80% россиян отказались от туров в оккупированный Крым из-за "сложной ситуации с безопасностью", - ГУР

Росіяни масово відмовляються від курортного сезону в Криму

Ситуация с безопасностью на территории временно оккупированного Крыма привела к массовой отмене туров российских граждан для незаконного отдыха на курортах полуострова.

Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

"От организованных на июнь 2024 года туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети", - говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что прежде всего россиян, которые передумали "греться" на захваченных крымских побережьях, тревожит "сложная ситуация с безопасностью".

В частности, российские граждане отказываются от туров в Крым из-за ненадежной работы системы ПВО захватчиков и уязвимого Керченского моста, который остается "основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики".

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Ранее сообщалось, что последний сторожевой корабль ЧФ РФ, который оккупанты вывели из Крыма, зашел в Новороссийск.

Также украинские военные успешно использовали американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских объектов во временно оккупированном Крыму.

Автор: 

Крым (26436) разведка (4205) ГУР (491)


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Топ комментарии
+6
навєрна шота апять случілась-шота навєрна апять праізашло...
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19.07.2024 11:30 Ответить
+4
ну, от як не захоплюватись генералом будановим?
зробити стільки таємної роботи, що б кацапи відмовилися загорати у криму!
це, особиста помста, за зрив кофіювання на набережній ялти у літку 2023!
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19.07.2024 11:31 Ответить
+4
@ "Крым. Среди стратегической обороны ,есть место на карте где прямо сейчас заканчивается подготовка к стратегическому прорыву.
Крым- "планета шелезяка". Воды нет, эл-ва нет, топлива нет. Населена "риэлторами".
Севастополь -город "воинского позора". Флот сбежал.

Крым. Стратегическое ПВО и РТВ развалены. Взаимодействие нарушено , дыры в ПВО. Маневрировать позиционными районами невозможно , по причине ограниченности пространства "острова".

Последним козырем у орков в борьбе за береговую линию остается авиация. Но этот козырь уже не "туз". Авиабазы стационарны и уже пристреляны. Вот кто больше всего боится прилета эскадрильи F-16.
С уходом авиации - береговая линия останется без прикрытия.

На "закуску" остается логистика. Паромы и мосты. Их тоже развалят , как только прибудет гайка на болт авиации орков.
Все идет к тому , что "главная и основная скрепа *****" будет потеряна первой.".

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19.07.2024 12:21 Ответить
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навєрна шота апять случілась-шота навєрна апять праізашло...
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19.07.2024 11:30 Ответить
ну, от як не захоплюватись генералом будановим?
зробити стільки таємної роботи, що б кацапи відмовилися загорати у криму!
це, особиста помста, за зрив кофіювання на набережній ялти у літку 2023!
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19.07.2024 11:31 Ответить
Так так, одна купівля а потім повернення до крамниці плавок Будановим чого тільки коштувала рашистам.
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19.07.2024 11:33 Ответить
А дарма, рашисти так себе поводять, як співав В Висоцький: - Земле - ей все едино: апатиты и навоз…
Смерть рашистам в Україні!
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19.07.2024 11:31 Ответить
Відчізняні курорта Південного берега Карського моря та моря Лаптевих чекають вас, дарагие расияне.
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19.07.2024 11:31 Ответить
Думаю, не совсем сами отказались. Возможно, полицаи стали меньше пускать холопов, чтобы снизить вероятность утечки инфы по военке.
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19.07.2024 11:36 Ответить
І це вони зібрались з усім світом воювати?
Навпаки, мали б табунами валити у атмосферу суворої військової романтики.
А ні, не бажають свої дорогоцінні дупи ризику піддавати.
З таким народом світового домінування не здобудеш.
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19.07.2024 11:42 Ответить
Яку титанічну роботу виконав ГУР. Виявили,що кацапи від путівок відмовляються. Браво. А міст як стояв,так і стоїть.
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19.07.2024 11:43 Ответить
Ага, відпочинок на військовій базі.
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19.07.2024 11:47 Ответить
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19.07.2024 11:52 Ответить
Загар же краще пристає під час тривоги...
Смакує чітко вкусна пахлава,
Відкиньте ,орки, нах свої страхи убогі,
Спішіть побачить ,шоу "Атакамс" трива!
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19.07.2024 12:04 Ответить
@ "Крым. Среди стратегической обороны ,есть место на карте где прямо сейчас заканчивается подготовка к стратегическому прорыву.
Крым- "планета шелезяка". Воды нет, эл-ва нет, топлива нет. Населена "риэлторами".
Севастополь -город "воинского позора". Флот сбежал.

Крым. Стратегическое ПВО и РТВ развалены. Взаимодействие нарушено , дыры в ПВО. Маневрировать позиционными районами невозможно , по причине ограниченности пространства "острова".

Последним козырем у орков в борьбе за береговую линию остается авиация. Но этот козырь уже не "туз". Авиабазы стационарны и уже пристреляны. Вот кто больше всего боится прилета эскадрильи F-16.
С уходом авиации - береговая линия останется без прикрытия.

На "закуску" остается логистика. Паромы и мосты. Их тоже развалят , как только прибудет гайка на болт авиации орков.
Все идет к тому , что "главная и основная скрепа *****" будет потеряна первой.".

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19.07.2024 12:21 Ответить
коли?????!!
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19.07.2024 18:02 Ответить
 
 