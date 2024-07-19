Почти 80% россиян отказались от туров в оккупированный Крым из-за "сложной ситуации с безопасностью", - ГУР

Ситуация с безопасностью на территории временно оккупированного Крыма привела к массовой отмене туров российских граждан для незаконного отдыха на курортах полуострова.

Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

"От организованных на июнь 2024 года туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети", - говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что прежде всего россиян, которые передумали "греться" на захваченных крымских побережьях, тревожит "сложная ситуация с безопасностью".

В частности, российские граждане отказываются от туров в Крым из-за ненадежной работы системы ПВО захватчиков и уязвимого Керченского моста, который остается "основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики".

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Ранее сообщалось, что последний сторожевой корабль ЧФ РФ, который оккупанты вывели из Крыма, зашел в Новороссийск.

Также украинские военные успешно использовали американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских объектов во временно оккупированном Крыму.