Почти 80% россиян отказались от туров в оккупированный Крым из-за "сложной ситуации с безопасностью", - ГУР
Ситуация с безопасностью на территории временно оккупированного Крыма привела к массовой отмене туров российских граждан для незаконного отдыха на курортах полуострова.
Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.
"От организованных на июнь 2024 года туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети", - говорится в сообщении.
В разведке рассказали, что прежде всего россиян, которые передумали "греться" на захваченных крымских побережьях, тревожит "сложная ситуация с безопасностью".
В частности, российские граждане отказываются от туров в Крым из-за ненадежной работы системы ПВО захватчиков и уязвимого Керченского моста, который остается "основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики".
Ранее сообщалось, что последний сторожевой корабль ЧФ РФ, который оккупанты вывели из Крыма, зашел в Новороссийск.
Также украинские военные успешно использовали американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских объектов во временно оккупированном Крыму.
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зробити стільки таємної роботи, що б кацапи відмовилися загорати у криму!
це, особиста помста, за зрив кофіювання на набережній ялти у літку 2023!
Смерть рашистам в Україні!
Навпаки, мали б табунами валити у атмосферу суворої військової романтики.
А ні, не бажають свої дорогоцінні дупи ризику піддавати.
З таким народом світового домінування не здобудеш.
Смакує чітко вкусна пахлава,
Відкиньте ,орки, нах свої страхи убогі,
Спішіть побачить ,шоу "Атакамс" трива!
Крым- "планета шелезяка". Воды нет, эл-ва нет, топлива нет. Населена "риэлторами".
Севастополь -город "воинского позора". Флот сбежал.
Крым. Стратегическое ПВО и РТВ развалены. Взаимодействие нарушено , дыры в ПВО. Маневрировать позиционными районами невозможно , по причине ограниченности пространства "острова".
Последним козырем у орков в борьбе за береговую линию остается авиация. Но этот козырь уже не "туз". Авиабазы стационарны и уже пристреляны. Вот кто больше всего боится прилета эскадрильи F-16.
С уходом авиации - береговая линия останется без прикрытия.
На "закуску" остается логистика. Паромы и мосты. Их тоже развалят , как только прибудет гайка на болт авиации орков.
Все идет к тому , что "главная и основная скрепа *****" будет потеряна первой.".