Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение на 2 млрд фунтов по закупке и производству современного вооружения, в частности ПВО
Министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Гили в присутствии президента Владимира Зеленского подписали Соглашение между правительствами стран по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины. Рамочное соглашение, в частности, предусматривает предоставление кредита на сумму 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Целью соглашения является обеспечение финансовой поддержки для усиления обороноспособности Украины, что включает закупку современного вооружения, военной техники и других средств обороны в соответствии со стандартами НАТО.
"По условиям рамочного соглашения кредит будет использован на масштабные проекты по развитию обороноспособности Украины, что снизит нагрузку на Государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего - в сфере противовоздушной обороны", - отметил Умеров.
Кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления и по выгодной процентной ставке.
"Это соглашение является одним из ключевых элементов нашей стратегии по усилению обороноспособности страны. Мы благодарны британским партнерам за их поддержку и уверены, что это партнерство поможет нам в обеспечении безопасности и мира в Украине", - подытожил Умеров.
Контроль за целевым использованием кредитных средств будет осуществлять совместная комиссия, включающая представителей обоих правительств, для обеспечения прозрачности и эффективного использования финансов.
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Після окупації Криму, Рустем Умєров отримав російське громадянство та зареєстрував ФОП в органах окупаційної влади півострова
З офіційної біографії Рустема Умєрова відомо, що з 2011 по 2013 рік він був співзасновником і президентом Фонду розвитку Криму, мета якого - сприяти соціальній активності жителів Криму, формування відповідального співтовариства та подолання наслідків однієї з катастроф 20-го століття - геноциду депортацію 1944 року.
Після окупації півострова росіянами Рустем Умєров продовжив розвивати економіку окупованого півострова
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179
Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.
На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено , що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.
Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.
Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.
Згідно з даними виписки, Рустем Умєров має російське громадянство, яке ймовірно було ним отримане після окупації півострова.
Крім цього, Умєров є співзасновником кримського ООО «Кримсоюзстройпроект», яке було зареєстроване у 2014 році. У 2023 році виручка підприємства склала 22 мільйони рублів.
https://bastion.tv/uploads/media_file/2024/04/66251d8d4b00c831083607.png?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86
ДІТКИ ВСІ ТРОЄ ВЖЕ ГРОМАДЯНИ США!
Безкарність привладних за корупцію, призведе до Судів Лінча над ними!
Таке станеться, як протидія Українців, отій круговій поруці крадіїв привладних!! 5-7 мєнєджераф з ОПУ, це добре знають, бо 21 травня пройшло!!! Тому і гадять на фініші, як ригоАНАЛИ свого часу!
Для кого вигідною?