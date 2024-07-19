Украина и Великобритания подписали кредитное соглашение на 2 млрд фунтов по закупке и производству современного вооружения, в частности ПВО

Министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Гили в присутствии президента Владимира Зеленского подписали Соглашение между правительствами стран по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины. Рамочное соглашение, в частности, предусматривает предоставление кредита на сумму 2 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования оборонных нужд Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Целью соглашения является обеспечение финансовой поддержки для усиления обороноспособности Украины, что включает закупку современного вооружения, военной техники и других средств обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашения по безопасности: Украина в следующие четыре года будет получать $60 миллиардов ежегодно

"По условиям рамочного соглашения кредит будет использован на масштабные проекты по развитию обороноспособности Украины, что снизит нагрузку на Государственный бюджет и позволит в краткосрочной перспективе получить необходимое вооружение для защиты нашего государства, прежде всего - в сфере противовоздушной обороны", - отметил Умеров.

Кредит предоставляется на 15 лет с возможностью продления и по выгодной процентной ставке.

"Это соглашение является одним из ключевых элементов нашей стратегии по усилению обороноспособности страны. Мы благодарны британским партнерам за их поддержку и уверены, что это партнерство поможет нам в обеспечении безопасности и мира в Украине", - подытожил Умеров.

Также читайте: Расходы на оборону и безопасность с начала года превысили 730 миллиардов

Контроль за целевым использованием кредитных средств будет осуществлять совместная комиссия, включающая представителей обоих правительств, для обеспечения прозрачности и эффективного использования финансов.