Порошенко назвал шаги, которые нужно срочно предпринять в сфере энергетики для прохождения отопительного сезона

Петр Порошенко в видеообращении рассказал о последствиях повышения акцизов на топливо и назвал шаги, которыми власть должна немедленно обеспечить людям и громадам возможность диверсифицировать источники энергии накануне зимы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Привычный для современной Украины пейзаж: грохот генератора, сморид и очень, очень дорогое топливо, которое обеспечивает электропитание всей Украины. Мы предупреждали, что так будет. И в марте говорили о том, что повышение акцизов не имеет ничего общего с ЕС и нашими обязательствами о вступлении.

За пять лет они планируют поднять цены на топливо от 70 до 130%, в среднем - в два раза. Цены на топливо - это цены на хлеб, это цены на воду, это цены на существование человека. Это налог, которого не избежать. Инфляция. Это то, что делает людей беднее", - сказал Порошенко.

"Что же делать с энергетикой? Надо завезти в Украину огромное количество аккумуляторов, инверторов, солнечных батарей, когенерационных станций, ветроэлектростанций, всего необходимого оборудования и обеспечить через бюджетное кредитование, чтобы каждое ОСМД имело возможность прийти, получить это оборудование. Установить на крыше солнечные панели, аккумуляторы, запитать лифты, запитать электроэнергией воду, запитать отвод и связь. Это еще можно успеть сделать", - предлагает Порошенко.

"Власть должна передать ресурс субъектам местного самоуправления. Субъекты местного самоуправления связываются с ОСМД, устанавливают оборудование, и за 5-6-7-8 лет ОСМД вернут стоимость этого оборудования, которое сейчас приедет в Украину. И бюджетных средств для этого не нужно, потому что только сегодня Европейский банк выделил нам 100 миллионов, а в целом европейские страны для стабилизации ситуации в энергетике выделяют миллиарды долларов, евро", - констатировал политик.

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Лидер "ЕС" также считает вредной идею тратить деньги на достройку атомных энергоблоков по российской технологии. По его мнению есть смысл развернуть балансирующие мощности в европейских странах вблизи границ Украины.

"Надо делать децентрализацию энергетическую, ставить когенерационные станции на каждом микрорайоне, в каждом квартале. Ставить балансирующие тепловые электростанции, немедленно провести переговоры с Польшей, с Румынией. Прямо на границе с Украиной построить балансирующие тепловые электростанции. Дать возможность, чтобы там работали украинские энергетики, украинский уголь, и чтобы мы имели неограниченный доступ балансирующих мощностей для энергетики", - считает Порошенко.