РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7792 посетителя онлайн
Новости
7 925 131

Порошенко назвал шаги, которые нужно срочно предпринять в сфере энергетики для прохождения отопительного сезона

порошенко

Петр Порошенко в видеообращении рассказал о последствиях повышения акцизов на топливо и назвал шаги, которыми власть должна немедленно обеспечить людям и громадам возможность диверсифицировать источники энергии накануне зимы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Привычный для современной Украины пейзаж: грохот генератора, сморид и очень, очень дорогое топливо, которое обеспечивает электропитание всей Украины. Мы предупреждали, что так будет. И в марте говорили о том, что повышение акцизов не имеет ничего общего с ЕС и нашими обязательствами о вступлении.

За пять лет они планируют поднять цены на топливо от 70 до 130%, в среднем - в два раза. Цены на топливо - это цены на хлеб, это цены на воду, это цены на существование человека. Это налог, которого не избежать. Инфляция. Это то, что делает людей беднее", - сказал Порошенко.

"Что же делать с энергетикой? Надо завезти в Украину огромное количество аккумуляторов, инверторов, солнечных батарей, когенерационных станций, ветроэлектростанций, всего необходимого оборудования и обеспечить через бюджетное кредитование, чтобы каждое ОСМД имело возможность прийти, получить это оборудование. Установить на крыше солнечные панели, аккумуляторы, запитать лифты, запитать электроэнергией воду, запитать отвод и связь. Это еще можно успеть сделать", - предлагает Порошенко.

"Власть должна передать ресурс субъектам местного самоуправления. Субъекты местного самоуправления связываются с ОСМД, устанавливают оборудование, и за 5-6-7-8 лет ОСМД вернут стоимость этого оборудования, которое сейчас приедет в Украину. И бюджетных средств для этого не нужно, потому что только сегодня Европейский банк выделил нам 100 миллионов, а в целом европейские страны для стабилизации ситуации в энергетике выделяют миллиарды долларов, евро", - констатировал политик.

Также читайте: Власти не пустили Порошенко и депутатов "ЕС" на съезд Республиканской партии США, - заявление "ЕС"

Лидер "ЕС" также считает вредной идею тратить деньги на достройку атомных энергоблоков по российской технологии. По его мнению есть смысл развернуть балансирующие мощности в европейских странах вблизи границ Украины.

"Надо делать децентрализацию энергетическую, ставить когенерационные станции на каждом микрорайоне, в каждом квартале. Ставить балансирующие тепловые электростанции, немедленно провести переговоры с Польшей, с Румынией. Прямо на границе с Украиной построить балансирующие тепловые электростанции. Дать возможность, чтобы там работали украинские энергетики, украинский уголь,  и чтобы мы имели неограниченный доступ балансирующих мощностей для энергетики", - считает Порошенко.

Автор: 

акциз (385) Порошенко Петр (19628) энергетика (2579) горючее (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+33
Дебіли завжди скажуть, що він піаритьсяі взагалі у всьому винен.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:40 Ответить
+26
Кличко мовчки, тихесенько в Києві таке почав просувати - зелені знову його жерти почали. Бо стільки ж бабла повз їх кишені пройде!
показать весь комментарий
19.07.2024 18:49 Ответить
+19
Зебіли його слухати не будуть.
Вже дивіться до чого дожила країни їхнім зебільним розумішкой... а вони і далі не чують тільки прискають слиною- аби не Порошенко
показать весь комментарий
19.07.2024 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
та що подяка!?орден йому!!!або два!!!
показать весь комментарий
19.07.2024 23:00 Ответить
Ти балерун чи учасник хороводу Руцька берізка. Сором - це для артистів невідоме слово ? Як вчитель, такий й учень. Брехати - це головна перевага зєлєнсКАВО, бо артист має бути у центрі дешевого популізму.
показать весь комментарий
19.07.2024 23:07 Ответить
такій амьобі як ти я можу просто дати в пику,бо не терплю тупість та продажність
показать весь комментарий
20.07.2024 00:22 Ответить
''Порох'', бери владу в свої руки! Бо зелені вороги доб'ють Україну, а руїну віддадуть *уйлу.Досить із внутрішніми ворогами гратися в толерантність! Зелю геть!!!
показать весь комментарий
19.07.2024 19:47 Ответить
А ну запаребрик!
показать весь комментарий
19.07.2024 22:21 Ответить
і це пистанула - прихильниця рпцвУпц і мертвечука...
показать весь комментарий
19.07.2024 22:18 Ответить
Зебіли, послухайте хоч раз розумну людину!
показать весь комментарий
19.07.2024 21:04 Ответить
Якщо тобі не подобається Порох - ти ************!
показать весь комментарий
19.07.2024 22:01 Ответить
Рохаєш,підхуйловник рашистький!
показать весь комментарий
19.07.2024 22:26 Ответить
Ги! Воно "українець"!😂😂😂😂
Ти малорос ************! Був,є,і будеш!
показать весь комментарий
19.07.2024 22:33 Ответить
Терпіти не можу пороха який маючи такі можливості просрав всі реформи зі своїми друзями медведчуками і свинарчуками ...і за те шо привів до влади оцю зелену потвору..........
показать весь комментарий
19.07.2024 22:05 Ответить
Які реформи він просрав? Децентралізацію? Томас? Євроінтеграцію? Програму прозоро? Оновлення армії? Ви розповідаєте про свинарсуеіа а ви хоч трохи патякаєте в цьому? А до влади зелебобіків привів не він а такі як ви, які ні чого робити не хочуть а тільки ниють і соплі на кулак наматують. Ви ж голосували за зеленого віслюка апокаліпсису? Правда ж? Тому підійдіть до дзеркала і тикніть пальцем у відображення і побачите ось того хто у всьому винен і від нього вас тошнить.
показать весь комментарий
20.07.2024 00:41 Ответить
подляцькі боти та відчуваючи прихильність такого ж - геть засрали всю гілку
показать весь комментарий
19.07.2024 22:51 Ответить
тепер стало ясно хто тут ясносивочолі боти,увесь список, а окрім оціх кнопкодавів і почитачів чоколадноцукеркових в загалі живі люди є???
показать весь комментарий
19.07.2024 22:59 Ответить
отже, ти труп з ригівського минулого
показать весь комментарий
19.07.2024 23:08 Ответить
ти тупе і природою обмежене,мені насрати на всіх від 1 до 6,всі ********
показать весь комментарий
20.07.2024 00:20 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/9960 Петро Порошенко, в продовження, ще раз на тему енергетики :

Підвищення акцизів на пальне - це гроші, які держава забере з кишені кожного українця.
Бізнес, населення - вся країна живе на генераторах. А ціни на пальне для них планують підвищити з 70% до 130%. Неминуче зростуть ціни на продукти, а інфляція з'їсть доходи населення.
Ми попереджали про це ще в березні, і «Європейська Солідарність» твердо виступала проти. Ми не голосували за це рішення у Верховній Раді.
Чому їм потрібні гроші українців?
Щоб покрити витрати на «Велике крадівництво». Ще в грудні 2021 року влада дала в борг «Укравтодору», і саме відкатами з цих грошей в конвертах годувалася корупція, зокрема у Верховній Раді.
Тепер борги «Укравтодору» стають державним боргом. Вони за це проголосували вчора. І його планують гасити з кишень українців.
Моя порада владі: щоб грошей вистачало і на фінансування ЗСУ, і на решту - просто припиніть красти!
показать весь комментарий
19.07.2024 23:07 Ответить
Бідні люди краще керовані...
показать весь комментарий
19.07.2024 23:35 Ответить
Годi всiм "...бiлам" очiкувати батькiвства вiд баби Влади, бо який шланг-член iй не приший пожарником не стане, тож - виймайте мiзки та руки з сраки й пiклуйтесь про це самi.
показать весь комментарий
20.07.2024 03:51 Ответить
"Лідер "ЄС" також вважає шкідливою ідею витрачати гроші на добудову атомних енергоблоків за російською технологією" - аргументация не понятна!
показать весь комментарий
20.07.2024 10:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 