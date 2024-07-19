Порошенко назвал шаги, которые нужно срочно предпринять в сфере энергетики для прохождения отопительного сезона
Петр Порошенко в видеообращении рассказал о последствиях повышения акцизов на топливо и назвал шаги, которыми власть должна немедленно обеспечить людям и громадам возможность диверсифицировать источники энергии накануне зимы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Привычный для современной Украины пейзаж: грохот генератора, сморид и очень, очень дорогое топливо, которое обеспечивает электропитание всей Украины. Мы предупреждали, что так будет. И в марте говорили о том, что повышение акцизов не имеет ничего общего с ЕС и нашими обязательствами о вступлении.
За пять лет они планируют поднять цены на топливо от 70 до 130%, в среднем - в два раза. Цены на топливо - это цены на хлеб, это цены на воду, это цены на существование человека. Это налог, которого не избежать. Инфляция. Это то, что делает людей беднее", - сказал Порошенко.
"Что же делать с энергетикой? Надо завезти в Украину огромное количество аккумуляторов, инверторов, солнечных батарей, когенерационных станций, ветроэлектростанций, всего необходимого оборудования и обеспечить через бюджетное кредитование, чтобы каждое ОСМД имело возможность прийти, получить это оборудование. Установить на крыше солнечные панели, аккумуляторы, запитать лифты, запитать электроэнергией воду, запитать отвод и связь. Это еще можно успеть сделать", - предлагает Порошенко.
"Власть должна передать ресурс субъектам местного самоуправления. Субъекты местного самоуправления связываются с ОСМД, устанавливают оборудование, и за 5-6-7-8 лет ОСМД вернут стоимость этого оборудования, которое сейчас приедет в Украину. И бюджетных средств для этого не нужно, потому что только сегодня Европейский банк выделил нам 100 миллионов, а в целом европейские страны для стабилизации ситуации в энергетике выделяют миллиарды долларов, евро", - констатировал политик.
Лидер "ЕС" также считает вредной идею тратить деньги на достройку атомных энергоблоков по российской технологии. По его мнению есть смысл развернуть балансирующие мощности в европейских странах вблизи границ Украины.
"Надо делать децентрализацию энергетическую, ставить когенерационные станции на каждом микрорайоне, в каждом квартале. Ставить балансирующие тепловые электростанции, немедленно провести переговоры с Польшей, с Румынией. Прямо на границе с Украиной построить балансирующие тепловые электростанции. Дать возможность, чтобы там работали украинские энергетики, украинский уголь, и чтобы мы имели неограниченный доступ балансирующих мощностей для энергетики", - считает Порошенко.
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Ти малорос ************! Був,є,і будеш!
Підвищення акцизів на пальне - це гроші, які держава забере з кишені кожного українця.
Бізнес, населення - вся країна живе на генераторах. А ціни на пальне для них планують підвищити з 70% до 130%. Неминуче зростуть ціни на продукти, а інфляція з'їсть доходи населення.
Ми попереджали про це ще в березні, і «Європейська Солідарність» твердо виступала проти. Ми не голосували за це рішення у Верховній Раді.
Чому їм потрібні гроші українців?
Щоб покрити витрати на «Велике крадівництво». Ще в грудні 2021 року влада дала в борг «Укравтодору», і саме відкатами з цих грошей в конвертах годувалася корупція, зокрема у Верховній Раді.
Тепер борги «Укравтодору» стають державним боргом. Вони за це проголосували вчора. І його планують гасити з кишень українців.
Моя порада владі: щоб грошей вистачало і на фінансування ЗСУ, і на решту - просто припиніть красти!