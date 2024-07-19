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Новости Борьба с коррупцией
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Антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью 200 млн грн залога подозреваемого в легализации части взятки эксглаве ГФС Насирову

насіров

Следственный судья ВАКС изменил меру пресечения подозреваемому в легализации части взятки, которую получил глава Государственной фискальной службы в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 2015-2016 годов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Согласно решению суда от 24.06.2024 подозреваемый в течение 5 дней с момента провозглашения решения должен был внести 200 млн грн залога на соответствующий счет ВАКС. Однако средства так и не были внесены.

Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с ходатайством о применении к подозреваемому более строгой меры пресечения, а именно содержание под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 200 млн грн залога.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена схема легализации 21 млн евро взятки экс-главой ГФС, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

По информации СМИ, речь идет о тесте бывшего главы ГФС Романа Насирова, владельце группы компаний "Альтис" Александре Глимбовском.

Автор: 

Насиров Роман (767) САП (2082) Антикоррупционный суд (1236)


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Топ комментарии
+3
Насіров швидше помре від старості чим сяде )
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19.07.2024 19:58 Ответить
+2
...він повинен,вже не один рік на нарах баланду їсти та вони про якусь заставу трендять недолугі.
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19.07.2024 19:58 Ответить
+2
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19.07.2024 20:09 Ответить
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Невже і через це, утік болюбський з України, з чужим паспортом???
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19.07.2024 19:56 Ответить
Насіров швидше помре від старості чим сяде )
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19.07.2024 19:58 Ответить
...він повинен,вже не один рік на нарах баланду їсти та вони про якусь заставу трендять недолугі.
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19.07.2024 19:58 Ответить
Ворон ворону око не виклює
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19.07.2024 20:13 Ответить
Це і є, ота суддівська схема заробітчанства, затягування часу, втрати частини документів, потім смерть свідків, відпустка судді, просто ігнорування ним, - від імені України!!!
Усьо ж па РИГламенту ..
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19.07.2024 20:08 Ответить
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19.07.2024 20:09 Ответить
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19.07.2024 20:51 Ответить
Це ж було вже (с). Шерстяне одіялко приготували?
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19.07.2024 21:23 Ответить
А є підстави на ці 200 мільйонів ? Чи це для показухи, щоб нарІд бачив "працю" ? І чи це реально для Насірова, бо він ПОХЄРИТЬ всі вимоги "показушників" по важливим обставинам ?
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28.07.2024 12:23 Ответить
 
 