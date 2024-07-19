Антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью 200 млн грн залога подозреваемого в легализации части взятки эксглаве ГФС Насирову
Следственный судья ВАКС изменил меру пресечения подозреваемому в легализации части взятки, которую получил глава Государственной фискальной службы в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 2015-2016 годов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Согласно решению суда от 24.06.2024 подозреваемый в течение 5 дней с момента провозглашения решения должен был внести 200 млн грн залога на соответствующий счет ВАКС. Однако средства так и не были внесены.
Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с ходатайством о применении к подозреваемому более строгой меры пресечения, а именно содержание под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения 200 млн грн залога.
Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил ходатайство в полном объеме.
По информации СМИ, речь идет о тесте бывшего главы ГФС Романа Насирова, владельце группы компаний "Альтис" Александре Глимбовском.
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