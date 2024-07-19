Генштаб: За последние два месяца показатели привлечения добровольцев в ВСУ выросли в 3,5 раза

Минобороны и Генштаб рассказали о механизмах рекрутинга. В ведомстве разъяснили порядок привлечения добровольцев к службе в Вооруженных силах Украины по рекомендательным письмам от командиров воинских частей.

Как отметил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Роман Горбач, механизмы рекрутинга постоянно совершенствуются: "Мы создали алгоритм, согласно которому граждане Украины могут выбрать специальность и должность, пройти собеседование в выбранной воинской части, получить рекомендательное письмо от командира и обращаться с ним в ТЦК и СП", передает Цензор.НЕТ.

Роман Горбач также отметил приоритетность комплектования подразделений: "Боевые части имеют приоритет над тыловыми. Командиры воинских частей неприоритетного комплектования не могут выдавать рекомендательные письма без согласования с Генштабом, особенно для специалистов с ценными специальностями".

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Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что консультации в рекрутинговых центрах по состоянию на сегодня получили 10 120 граждан. "Наша задача - сопровождать кандидата от первого общения в рекрутинговом центре до попадания в выбранную воинскую часть", - отметил он.

Полковник Роман Горбач добавил, что сейчас работают два рекрутинговых центра ВСУ: Военно-Морских Сил и Сил специальных операций, а также формируются центры рекрутинга Десантно-штурмовых и Сухопутных войск. "За последние два месяца показатели привлечения граждан в ВСУ на добровольной основе выросли в 3,5 раза по сравнению с периодом с конца 2022 года до весны 2024 года", - подчеркнул он.

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Основатель платформы Lobby X Владислав Грезев поделился результатами работы агентства, которое получило более 135 тысяч отзывов добровольцев. "Возможность выбора должности в армии является важной для тех, кто хочет присоединиться к войску, и командование ВСУ делает все возможное для обеспечения действенных механизмов для этого", - отметил Грезев.



