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Новости
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Генштаб: За последние два месяца показатели привлечения добровольцев в ВСУ выросли в 3,5 раза

Начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Роман Горбач

Минобороны и Генштаб рассказали о механизмах рекрутинга. В ведомстве разъяснили порядок привлечения добровольцев к службе в Вооруженных силах Украины по рекомендательным письмам от командиров воинских частей.

Как отметил начальник Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Роман Горбач, механизмы рекрутинга постоянно совершенствуются: "Мы создали алгоритм, согласно которому граждане Украины могут выбрать специальность и должность, пройти собеседование в выбранной воинской части, получить рекомендательное письмо от командира и обращаться с ним в ТЦК и СП", передает Цензор.НЕТ.

Роман Горбач также отметил приоритетность комплектования подразделений: "Боевые части имеют приоритет над тыловыми. Командиры воинских частей неприоритетного комплектования не могут выдавать рекомендательные письма без согласования с Генштабом, особенно для специалистов с ценными специальностями".

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Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что консультации в рекрутинговых центрах по состоянию на сегодня получили 10 120 граждан. "Наша задача - сопровождать кандидата от первого общения в рекрутинговом центре до попадания в выбранную воинскую часть", - отметил он.

Полковник Роман Горбач добавил, что сейчас работают два рекрутинговых центра ВСУ: Военно-Морских Сил и Сил специальных операций, а также формируются центры рекрутинга Десантно-штурмовых и Сухопутных войск. "За последние два месяца показатели привлечения граждан в ВСУ на добровольной основе выросли в 3,5 раза по сравнению с периодом с конца 2022 года до весны 2024 года", - подчеркнул он.

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Основатель платформы Lobby X Владислав Грезев поделился результатами работы агентства, которое получило более 135 тысяч отзывов добровольцев. "Возможность выбора должности в армии является важной для тех, кто хочет присоединиться к войску, и командование ВСУ делает все возможное для обеспечения действенных механизмов для этого", - отметил Грезев.

Генштаб ЗСУ про рекрутинг
Генштаб ЗСУ про рекрутинг

Генштаб ВС (6581) мобилизация (2829) рекрутинг (147)


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Топ комментарии
+14
Залучення, чи бусифікація, викрадення?
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19.07.2024 22:22 Ответить
+12
всі добровольці закінчилися після того як КУ стала на паузу а коррупція просто ,,вмерла,, для населення,а мобілізація чомусь стала дорівнювати могілізації
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19.07.2024 22:43 Ответить
+6
добровольців варто брати в лапки
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19.07.2024 22:35 Ответить
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19.07.2024 22:18 Ответить
Залучення, чи бусифікація, викрадення?
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19.07.2024 22:22 Ответить
добровольців варто брати в лапки
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19.07.2024 22:35 Ответить
всі добровольці закінчилися після того як КУ стала на паузу а коррупція просто ,,вмерла,, для населення,а мобілізація чомусь стала дорівнювати могілізації
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19.07.2024 22:43 Ответить
бусифікація посилилася
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19.07.2024 22:52 Ответить
В параше,куда ракета прилетела-там "бендеровский штаб" и склад боеприпасов,хоть в центре города.
У незламных-кого в бусик затрамбовали,кто не смог ****...ться и вырваться-той "потужний доброволець"
У кого денег нет заплатить за побег(выезд) из объятий Неньки-той пересічний терпіла и ресурс("на запчасти") зеленым людоедам
У кого света днями нет-то ИПСО
Кто не военный-тот ухилянт.
Кто говорит правду и критикует власть-тот пид..рас
Кто мародерит и ворует-тот патриот и образец для подражания

Зазеркалье...

Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? - А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот. - Мне все равно... - сказала Алиса. - Тогда все равно куда и идти, - заметил Кот. - Только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса. - Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. - Нужно только достаточно долго идти.
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19.07.2024 23:08 Ответить
рапортуни зелені-віри вам нема кому ви розказуєте
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19.07.2024 23:38 Ответить
Руки за спиною звʼязали, голову у відро з водою - ось тобі і «доброволець
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20.07.2024 01:17 Ответить
Крім вішати лапші на вуха,нічого ці чиновники не хочуть робити,а все що вони розказують,брехня.Доказів багато,як замість направляти в ті частини що людина вибрала,направляють в піхоту на передову.
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20.07.2024 01:24 Ответить
Всі хлопці що приходили в роту мали кожен своє відношення в якусь частину,але на тими письмовими згодами підтерлись.
Бо люди в роті закінчились вже тричі,багато хто з новеньких загинув у свій перший вихід на посадку. Коли питав їх про навчання в центрі то кажуть яке там навчання,то наряди то ще якась уйня совдепівська.
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20.07.2024 08:43 Ответить
 
 