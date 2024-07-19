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Иран может получить материал для ядерного оружия за неделю-две, - Блинкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Иран в течение недели или двух может получить расщепляемый материал, который используется в ядерном оружии.

Об этом он заявил в выступлении на форуме по безопасности Aspen Security Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместо того, чтобы быть по меньшей мере в году от прорыва в производстве расщепляемого материала для ядерного оружия, он (Иран. - Ред.) сейчас, вероятно, находится в неделе-двух от этого", - сказал Блинкен.

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В то же время он уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.

Иран (2045) ядерное оружие (1376) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+22
Це все беззуба політика Заходу:
"Почекаємо, по-розмовляємо, по-діскутуємо, ... А може вони сами передумають, ... ну в крайньому випадку введемо ПОТУУУЖНІ санкції!"
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19.07.2024 22:31 Ответить
+13
І як же ш воно так дивно сталося, а, Блінкен?
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19.07.2024 22:28 Ответить
+12
То поцілуйте їх в сраку. Як і ***** цілуєте...
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19.07.2024 22:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І як же ш воно так дивно сталося, а, Блінкен?
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19.07.2024 22:28 Ответить
Упс... Ізраїлю варто поворушитися...
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19.07.2024 22:28 Ответить
Це Ви дуже м`яко сказали.
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19.07.2024 22:30 Ответить
Ізраїль повинен вийти з окупованих палестинських територій, і буде мир з арабами.

Міжнародний суд ООН у Гаазі у своєму консультативному висновку постановив, що Ізраїль порушує міжнародне право своєю поселенською політикою на палестинських територіях.
Як йдеться у повідомленні суду у п'ятницю, 19 липня, цим самим було виконано резолюцію Генеральної асамлеї ООН від 30 грудня 2022 року, яка передбачала оцінку наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях.
Зокрема, суд вказав, що "триваюча присутність Держави Ізраїль на окупованій палестинській території є незаконною" і що "Держава Ізраїль зобов'язана припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території якомога швидше".

Також Міжнародний суд ООН вказав, що Ізраїль зобов'язаний негайно припинити будь-яку нову поселенську діяльність та евакуювати всіх поселенців з палестинської території, а також має відшкодувати заподіяну його діями шкоду.
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19.07.2024 23:44 Ответить
Ізраїль вийшов з палестинських територій десять років тому. Миру з арабами не сталося.
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19.07.2024 23:59 Ответить
Араби вже порозумнішали, а підтримка США вже не та. Настав час для Ізраїлю вийти і підписати мирні договори з арабами.
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20.07.2024 00:10 Ответить
Куди вийти. В Середньоземне море?
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20.07.2024 00:56 Ответить
BBC

В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.

Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.

Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.

Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.

В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.

Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим - Иорданией, а сектор Газа - Египтом.
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20.07.2024 01:38 Ответить
Суду в Гаазі зручно. Це не його вбивають терористи.
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20.07.2024 10:11 Ответить
А завдяки чому і кому цей "прорив" став можливим? То не можна сказати, бо ескалація та конфронтація? Але якщо ще не розробив ядерну зброю, то нормально. Ще почекаємо.
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19.07.2024 22:29 Ответить
Це все беззуба політика Заходу:
"Почекаємо, по-розмовляємо, по-діскутуємо, ... А може вони сами передумають, ... ну в крайньому випадку введемо ПОТУУУЖНІ санкції!"
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19.07.2024 22:31 Ответить
То поцілуйте їх в сраку. Як і ***** цілуєте...
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19.07.2024 22:32 Ответить
Ну, що папаша Байден, тепер країни терористи будуть ШАНТАЖУВАТИ на рівні з ****** і його підданих. Дочекались зі своїми ... САНКЦІЯМИ. Їх можна тепер засунути папаші Байдену собі в ......ку. Демократія добровільно і своїми силами створили собі кровожерливих опонентів. І як заспокоїти оцих гадів тепер папаша Байден не переймається, бо його ціль - вижити до кінця виборів. А хто це буде вирішувати ніхто не знає.
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19.07.2024 22:33 Ответить
Зараз набіжуть свідки секти "Козака Байденюка" і Вас з лайном змішають, як вже зі мною було))
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19.07.2024 22:36 Ответить
Лайно - це добриво. Без лайна домашніх тварин українського зерна не було б. Та й витиратись ніхто не забороняє. Але Чесність і Гідність вище лайнотворців.
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19.07.2024 22:53 Ответить
Який штатам з того сум? До штатів вони недопулять. Допулять до Ізраїлю. Але не всі в штатах ******* Ізраїль. Демократи і рожеві поні більше ******* Паоестину. А те, шо їх одною бомбою накриє - то хто з рожевих поні колись тримав в руках глобус?
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19.07.2024 22:44 Ответить
Як сказати. Сьогодні не долітають, а НТР працює. Завтра й дрончик може в Білий дім залетіти замість різдвяної індички.
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19.07.2024 22:54 Ответить
кацапи передали,
Ну шо Бібі як там сидиться на двох стільцях, невже у 25 році знову на девятемая до ***** поїде...
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19.07.2024 22:39 Ответить
жодна країна не передасть, це послаблює її позиції.

напевно самі дійшли.
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19.07.2024 22:49 Ответить
пончику передали, і Іранцям також, як плату за підтримку та Шахеди.
Ну і ще кацапи дуже розраховують на велику війну між Іраном та Ізраелем.
Хоча там і Саудити повинні задуматись..
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19.07.2024 22:52 Ответить
пончику Китай тільки міг передати, теж сумніваюся.
З якою метою ?
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19.07.2024 22:54 Ответить
ідея двополярного світу якою марить *******.
Байдуже передали вони готові боеголовки чи спеців документацію та техніку, мета одна.
Це якщо трохи ширше дивитись а світ.
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19.07.2024 22:57 Ответить
Блинкен знает откуда у Ирана разработки.
Если он открыто не говорит о передачи, значит её нет.
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19.07.2024 22:59 Ответить
свята наївність
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19.07.2024 23:00 Ответить
Зручніше звинуватити когось, не допустивши передачі технологій.
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19.07.2024 23:03 Ответить
мабуть через потужні санкції
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19.07.2024 22:52 Ответить
Цікаво, а що треба надати іранським ослойобам, щоб вони за тиждень створили ядерну бімбу? Відповідь очевидна - їм потрібно передати готову ядерну бімбу. Інакше хєр вони її зроблять за тиждень. А хто їм може передати готову бімбу? А ну напружили фантазію? Бібі, швидко лети в Мацкву і лізь на Мавзолей.
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19.07.2024 22:40 Ответить
швидше за все є дані, що розробки в завершальній стадії
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19.07.2024 22:50 Ответить
Наскільки я знаю, дуже складна процедура збагачення урану. Дуже енергозатратна, треба величезні будівлі, всіх їх під землю не заховаєш. І як тільки б Ізраїль помітив таку активність, то там би каменя на камені не залишилось.
А з плутонієм ще гірше.
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19.07.2024 23:09 Ответить
організовує вторгнення ?
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19.07.2024 23:31 Ответить
Нє, нашо вторгнення? Прилетіли б якісь невідомі літаки "військовоповітряних сил Андорри" (С) і розбомбили б все к хєрам.
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19.07.2024 23:36 Ответить
Чому не летять ?
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19.07.2024 23:39 Ответить
ТОму що нема шо бомбити. Мабудь.
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19.07.2024 23:40 Ответить
Де претензії до ядерного клубу ?
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19.07.2024 23:42 Ответить
У вас генератор тупих питань? Мені розчехляти генератор тупих відповідей?
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19.07.2024 23:57 Ответить
Ну тобто мені більш здається вірогідним, що передадуть вже готове.
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19.07.2024 23:10 Ответить
Ось що буває коли при владі в США безхребетні бариги.. добре шо скоро підуть вони на куй
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19.07.2024 22:50 Ответить
порадіємо за ізраїль і за сша. Вам начхати на Україну? То будете гинути за євреїв, якщо вони вам миліше. О вкусах не спорят.
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19.07.2024 22:54 Ответить
блін КЄН в що Україна до останнього українця *
ви АМЕБИ а не Демократи. Просто АМЕБИ
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19.07.2024 22:56 Ответить
О то вже допомагати Ізраїлю буде теж ескалація? І забороните стріляти в глиб Ірану.
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19.07.2024 22:57 Ответить
У вересні 2023 року в заголовки світових ЗМІ потрапили заяви наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, який заявив, що якщо Ірану, головному супернику саудитів у регіоні, вдасться отримати ядерну бомбу, то вона знадобиться і саудівцям.
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19.07.2024 23:01 Ответить
мы очень обеспокоены и выражаем нашим американским лгбтшным "друзьям" очень огромную обеспокоенность.
садитесь за стол переговоров, разговаривайтесь-договаривайтесь-переговаривайтесь.
американцы должны пойти на уступки и сделать жест доброй воли, чтобы не нарушать красных линий и умиротворить персов.
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19.07.2024 23:03 Ответить
Дармоїди з розвідки все провтикали. Тиждень -два це вже. Ескалація?
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19.07.2024 23:07 Ответить
За тиждень - два, дізнаються про вагітність, а тут ядерна зброя від рашистів, як туалетний папір, отримує отой Іран!
Це ще одна червона, чи діарейна лінія від прутіна??
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19.07.2024 23:18 Ответить
А коли у нас буде? Блін не знає?
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19.07.2024 23:21 Ответить
Iнфантильна нацiя пiсля цiеi новини зразу здiйме лемент "розбомбити!", "знищити", "рф покидьки", "чалмоголовi фу".

Зрiла нацiя пiднiме питання, де б i нам обзавестись ядерною зброею, бажано секретно.

Ех.
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19.07.2024 23:23 Ответить
Я б сказал, що питання "обзавестися ЯЗ" поставлять саме інфантіли. Блін, снаряди виробляти не можуть, а там взагалі ніяких складнощів. А тут ядрьона бімба...
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19.07.2024 23:39 Ответить
І ми цим дуже занепокоєні - забув додати Блінкен.
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19.07.2024 23:42 Ответить
Ой американські банки кредитували Іран... а це вони простих жителів кредитували які в нічому не винні... А танкери які іранську нафту в морі перешгружали... випадково туди запливли і занйшли інший танкер з нафтою
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19.07.2024 23:59 Ответить
це тільки початок, жодна невелика держава тепер не буде почуватися захищеною без ядерної зброї, ніякі договори не діють, дозволили топтатися російським фашистам по українській землі, а це є прямий наслідок для усього людства, сюрпризів ще буде багато, бо всі країни побачили, як 'нещадно карає' росію 'світова спільнота' за зухвале порушення міжнародного права і різних 'договорів на найвищому рівні'
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20.07.2024 00:25 Ответить
блін кен, не ескалуй!
ось коли будуть араби мати ядерку, тоді і поговоримо....
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20.07.2024 01:08 Ответить
Это уже эскалация или нужно ещё немного подождать?
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20.07.2024 14:48 Ответить
 
 