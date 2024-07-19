Иран может получить материал для ядерного оружия за неделю-две, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Иран в течение недели или двух может получить расщепляемый материал, который используется в ядерном оружии.
Об этом он заявил в выступлении на форуме по безопасности Aspen Security Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вместо того, чтобы быть по меньшей мере в году от прорыва в производстве расщепляемого материала для ядерного оружия, он (Иран. - Ред.) сейчас, вероятно, находится в неделе-двух от этого", - сказал Блинкен.
В то же время он уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.
Топ комментарии
+22 Small Jerboa
показать весь комментарий19.07.2024 22:31 Ответить Ссылка
+13 Eugene Bright
показать весь комментарий19.07.2024 22:28 Ответить Ссылка
+12 Євген Дусик #421274
показать весь комментарий19.07.2024 22:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міжнародний суд ООН у Гаазі у своєму консультативному висновку постановив, що Ізраїль порушує міжнародне право своєю поселенською політикою на палестинських територіях.
Як йдеться у повідомленні суду у п'ятницю, 19 липня, цим самим було виконано резолюцію Генеральної асамлеї ООН від 30 грудня 2022 року, яка передбачала оцінку наслідків дій Ізраїлю на палестинських територіях.
Зокрема, суд вказав, що "триваюча присутність Держави Ізраїль на окупованій палестинській території є незаконною" і що "Держава Ізраїль зобов'язана припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території якомога швидше".
Також Міжнародний суд ООН вказав, що Ізраїль зобов'язаний негайно припинити будь-яку нову поселенську діяльність та евакуювати всіх поселенців з палестинської території, а також має відшкодувати заподіяну його діями шкоду.
В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на два независимых государства - еврейское и арабское. Иерусалиму, включая Вифлеем, полагался особый статус территории под контролем ООН.
Резолюция не понравилась никому, и буквально на следующий день начались столкновения.
Британский мандат истек 14 мая 1948 года. В тот же день Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. А на следующий день арабские государства напали на Израиль.
Они проиграли. Едва образованный и еще не знавший границ Израиль победил.
В результате «войны за независимость», как ее называют в Израиле, или «катастрофы», как она известна в арабском мире, молодое еврейское государство определилось в границах, включающих примерно половину территории, отведенной ООН под арабское государство.
Другая половина была оккупирована арабскими странами: Западный берег и восточный Иерусалим - Иорданией, а сектор Газа - Египтом.
"Почекаємо, по-розмовляємо, по-діскутуємо, ... А може вони сами передумають, ... ну в крайньому випадку введемо ПОТУУУЖНІ санкції!"
Ну шо Бібі як там сидиться на двох стільцях, невже у 25 році знову на девятемая до ***** поїде...
напевно самі дійшли.
Ну і ще кацапи дуже розраховують на велику війну між Іраном та Ізраелем.
Хоча там і Саудити повинні задуматись..
З якою метою ?
Байдуже передали вони готові боеголовки чи спеців документацію та техніку, мета одна.
Це якщо трохи ширше дивитись а світ.
Если он открыто не говорит о передачи, значит её нет.
А з плутонієм ще гірше.
ви АМЕБИ а не Демократи. Просто АМЕБИ
садитесь за стол переговоров, разговаривайтесь-договаривайтесь-переговаривайтесь.
американцы должны пойти на уступки и сделать жест доброй воли, чтобы не нарушать красных линий и умиротворить персов.
Це ще одна червона, чи діарейна лінія від прутіна??
Зрiла нацiя пiднiме питання, де б i нам обзавестись ядерною зброею, бажано секретно.
Ех.
ось коли будуть араби мати ядерку, тоді і поговоримо....