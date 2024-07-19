Иран может получить материал для ядерного оружия за неделю-две, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Иран в течение недели или двух может получить расщепляемый материал, который используется в ядерном оружии.

Об этом он заявил в выступлении на форуме по безопасности Aspen Security Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместо того, чтобы быть по меньшей мере в году от прорыва в производстве расщепляемого материала для ядерного оружия, он (Иран. - Ред.) сейчас, вероятно, находится в неделе-двух от этого", - сказал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Польши не нашла доказательств продаж польских запчастей для иранских "шахедов"

В то же время он уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.