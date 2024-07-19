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Залужный впервые отчитался о работе послом: Уверен, что результаты станут заметны на поле боя

Валерій Залужний та Володимир Зеленський

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отчитался о результатах работы в качестве посла.

Он выразил уверенность в том, что результаты работы украинской команды будут заметны на поле боя, передает Цензор.НЕТ.

"Позади - два дня насыщенной работы на полях Саммита Европейского политического сотрудничества, встречи с Премьер-министром Великобритании, иностранными лидерами, чиновниками и друзьями Украины в Соединенном Королевстве.

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Вместе с Президентом Украины и его командой работаем над усилением стратегического партнерства между Украиной и Великобританией для подтверждения нашей общей преданности международной безопасности и стабильности.

Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметными на поле боя", - рассказал Залужный.

Великобритания (5046) Залужный Валерий (661)


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Топ комментарии
+24
Вірю в ЗСУ. Вірю в Залужного.
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19.07.2024 23:08 Ответить
+15
Бог в помощь
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19.07.2024 22:57 Ответить
+8
Клоун задоволений, що військовий професіонал найвищої категорії з безцінним досвідом проведення оборонних і наступальних операцій, захистивший Україну від повної окупації, відсторонений від участі в плануванні військових операцій? Думаю так, бо тепер ніхто не може йому сказати "Ні!". Наш "Наполеон" вважає, що не святі горшки ліплять. Не було б Ейнштейна, то знайшовся б який небудь Єрмак - це ж такі прості, "очевидні" речі. Як же ж просто командувати ЗСУ. Це навіть не 95-й квартал, там все набагато складніше.
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19.07.2024 23:29 Ответить
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Бог в помощь
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19.07.2024 22:57 Ответить
Лишень аби ЗЄля знов щось не 3,14зданув на своєму квартальному і не поставив цим Залужного в незручне положення.
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19.07.2024 23:04 Ответить
Головне щоб Залужний не ******** що Гєрасімов його кумір , бо брити будуть в ах#є .
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20.07.2024 02:31 Ответить
Це вже ти щось таке 3,14зданув ніби Люськи Арестович, або Наталки Скабєєвої наслухався.
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20.07.2024 06:57 Ответить
Тема , про Герасімова це з інтерв'ю Залужного Комарову від 13 травня 2023 року , досі не можу повірити що він міг таке сказати про ката українців
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20.07.2024 10:29 Ответить
А по діям на Херсонщині, думаю що саме кумір.
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20.07.2024 09:01 Ответить
А по твоєму коментарю я бачу що твої кумири - Марʼяна Безмозгла і Єрмак.
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20.07.2024 10:18 Ответить
Залужний українець,він розумна людина, вихований, а головне не полукровок!
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20.07.2024 13:10 Ответить
Вже поставив, коли поблажливо поплескав по плечу короля Великобританії! Чарльз аж відсахнувся!
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20.07.2024 09:47 Ответить
Поплескати короля по плечу - це прояв зверхності. Клоун або не знає правил етикету, або навмисно показує як він зневажає короля.
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20.07.2024 10:20 Ответить
Взагалі торкатися коронованої особи без особливого знаку (пожати королеві простягнуту руку не тільки можна, але й треба обов'язково!) забороняється. За це навіть страчували, а в деяких країнах і досі страчують!

Не думаю, що боневтік такий фантастичний нахаба, що зневажає короля. Просто в його криворіжських глубенях етікету не вчили, книжок він не читав, а своїх мізків немає...

А чого дивуватися - вас же попереджували отим недолугим серіалом "Слуга урода": і як буде йти економіка, і зовнішня політика. Там усе було!
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20.07.2024 12:53 Ответить
клоун є клоун! Я би йому руки не подала би!
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20.07.2024 13:13 Ответить
Я б теж. Але король однієї країни мусить подати руку президентові іншої країни. Це і є етикет!
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20.07.2024 14:26 Ответить
Вірю в ЗСУ. Вірю в Залужного.
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19.07.2024 23:08 Ответить
собі в першу чергу треба вірити а не будь кому якого розкрутили по змі.
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20.07.2024 09:33 Ответить
A я, в першу чергу, вiрю в Господа, а потiм в ЗСУ!
Слава Господу! 🙏🙏🙏
Слава Героям! 😊
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20.07.2024 18:27 Ответить
Сподіваємось на посилення дипломатичного фронту держави. Важливо і необхідно!
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19.07.2024 23:09 Ответить
він не дипломат за освітою, тому ймовірно займатиметься військовими поставками.
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19.07.2024 23:16 Ответить
поставками займатимуться постачальники. Залужний впроваджуватиме політику України в Великобританії.
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20.07.2024 00:40 Ответить
да, залужный сильный дипломат
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20.07.2024 06:43 Ответить
Да ладно! Там у Підрах я нормально вчать чел на тепле містечко проміняла армію,це не Червинський
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19.07.2024 23:21 Ответить
я щиро перепрошую але га?
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19.07.2024 23:24 Ответить
а його хтось висував?
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20.07.2024 00:13 Ответить
розумні люди знають, кого вибирати, зеленойобів немає!
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20.07.2024 13:16 Ответить
Желаю самых выдающихся успехов генералу в Лондоне, но самая большая польза от каждого человека только тогда, когда он занимается своим делом
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19.07.2024 23:24 Ответить
так, Генерал Залужний стратег від Бога, а його в пиджак засунули

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20.07.2024 00:30 Ответить
Господи какой же Зе чушпан на этой фотографии.

Вот серьезно, не питаю симпатий к Залужному, но здесь видно - дипломат заслуживающий доверие внешним видом.

И рядом бегает какая-то обоссанная шавка.
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19.07.2024 23:24 Ответить
Ну якщо мою ідею віддати Крим під військову базу Великобританіі і зробити там офшор як на Кипру втілять у життя , то усі кримчане будуть боротись на перемогу України
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19.07.2024 23:26 Ответить
щас, їм аби камні з неба, тільки щоб рузькі
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20.07.2024 00:31 Ответить
Це що, тільки щобуло? Звітувати можна тільки перед тим, хто призначив на посаду, окрім депутатів і президента, котрих призначає (вибирає) народ.
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19.07.2024 23:28 Ответить
«Разом із президентом і його командою
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19.07.2024 23:29 Ответить
Чи є ще питання до пана посла?
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19.07.2024 23:31 Ответить
Клоун задоволений, що військовий професіонал найвищої категорії з безцінним досвідом проведення оборонних і наступальних операцій, захистивший Україну від повної окупації, відсторонений від участі в плануванні військових операцій? Думаю так, бо тепер ніхто не може йому сказати "Ні!". Наш "Наполеон" вважає, що не святі горшки ліплять. Не було б Ейнштейна, то знайшовся б який небудь Єрмак - це ж такі прості, "очевидні" речі. Як же ж просто командувати ЗСУ. Це навіть не 95-й квартал, там все набагато складніше.
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19.07.2024 23:29 Ответить
Как бы узнать, чем сейчас занята посол Украины в США? По хорошему, она должна ночевать под домами Трампа и Вэнса. Но что-то мне подсказывает, что ей такая идея в голову не пришла .
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19.07.2024 23:53 Ответить
це взагалі-то був би кримінальний злочин, в залежності від наполегливісті або misdemeanor stalking, або felony stalking.
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20.07.2024 00:45 Ответить
Залужний наш головнокомандувачь,дякую що зберiг краiну
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20.07.2024 01:10 Ответить
Ещё не сберёг. Предатели в высших кругах власти не дали. Но шанс сберечь страну генерал дал. Только бы успеть стране воспользоваться!
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20.07.2024 01:23 Ответить
Хто дав вам право критикувати генерала Залужного ? За те, що захистив Україну ? А українці захистили свого улюбленця Головнокомандувача Залужного від 5 -ої колони / внутрішніх ворогів України ? Соромно !
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20.07.2024 02:25 Ответить
Чомусь всі політики в Україні говорять, що результати будуть в майбутньому часі. Але Залужного зняли вже пів року назад, а для війни це величезний термін. Незрозуміло коли буде результат.
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20.07.2024 06:31 Ответить
результат в сводках- каждый день теряем территории и людей
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20.07.2024 06:45 Ответить
так для того і був знятий з посади, щоби не було результату!
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20.07.2024 13:20 Ответить
"Разом з Президентом України та його командою працюємо над посиленням стратегічного партнерства..."

А яку надію на нього мали люди.
Дійсно - не сотвори собі кумира.
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20.07.2024 07:15 Ответить
Респект Залужному. Тупорилого ішака на нари.
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20.07.2024 08:19 Ответить
Поважаючий себе хенерал не прийняв би подачки від цієї зеленої не легітимної влади, а пішов би в опозицію, а так простий совдеповський пристосуванець і служака... А як там контрнаступ?
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20.07.2024 09:35 Ответить
Вы все не про то....
Вопрос в том - его пребывание на территории посольства в Лондоне считается как "проживает в Украине" или нет?
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20.07.2024 10:02 Ответить
Генерали повинні бути на полі бою, а такому етнічному українцю і воєначальнику як Залужний не личить піджак приміряти,але з нашою владою маємо те що маємо...
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20.07.2024 13:59 Ответить
 
 