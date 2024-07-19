Залужный впервые отчитался о работе послом: Уверен, что результаты станут заметны на поле боя
Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отчитался о результатах работы в качестве посла.
Он выразил уверенность в том, что результаты работы украинской команды будут заметны на поле боя, передает Цензор.НЕТ.
"Позади - два дня насыщенной работы на полях Саммита Европейского политического сотрудничества, встречи с Премьер-министром Великобритании, иностранными лидерами, чиновниками и друзьями Украины в Соединенном Королевстве.
Вместе с Президентом Украины и его командой работаем над усилением стратегического партнерства между Украиной и Великобританией для подтверждения нашей общей преданности международной безопасности и стабильности.
Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметными на поле боя", - рассказал Залужный.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не думаю, що боневтік такий фантастичний нахаба, що зневажає короля. Просто в його криворіжських глубенях етікету не вчили, книжок він не читав, а своїх мізків немає...
А чого дивуватися - вас же попереджували отим недолугим серіалом "Слуга урода": і як буде йти економіка, і зовнішня політика. Там усе було!
Слава Господу! 🙏🙏🙏
Слава Героям! 😊
Вот серьезно, не питаю симпатий к Залужному, но здесь видно - дипломат заслуживающий доверие внешним видом.
И рядом бегает какая-то обоссанная шавка.
А яку надію на нього мали люди.
Дійсно - не сотвори собі кумира.
Вопрос в том - его пребывание на территории посольства в Лондоне считается как "проживает в Украине" или нет?