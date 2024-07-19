Залужный впервые отчитался о работе послом: Уверен, что результаты станут заметны на поле боя

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые отчитался о результатах работы в качестве посла.

Он выразил уверенность в том, что результаты работы украинской команды будут заметны на поле боя, передает Цензор.НЕТ.

"Позади - два дня насыщенной работы на полях Саммита Европейского политического сотрудничества, встречи с Премьер-министром Великобритании, иностранными лидерами, чиновниками и друзьями Украины в Соединенном Королевстве.

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Вместе с Президентом Украины и его командой работаем над усилением стратегического партнерства между Украиной и Великобританией для подтверждения нашей общей преданности международной безопасности и стабильности.



Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметными на поле боя", - рассказал Залужный.