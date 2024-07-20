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Украина уже на пути к сильному и независимому государству, - Блинкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что Украина с помощью западных партнеров уже находится на пути к успеху, который приведет к формированию сильного и независимого Украинского государства, интегрированного с Западом.

Об этом он заявил в пятницу во время выступления на Форуме по вопросам безопасности в Аспене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос в том, что является успехом для Украины в будущем? И я думаю, что ответ прост: это сильная Украина, которая является независимой, которая все больше интегрируется с Западом и стоит на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане. И Украина находится на этом пути", - отметил госсекретарь США.

Также читайте: Блинкен о политике по отношению к Украине, если изменится президент США: Мы обязались помогать Киеву в течение следующего десятилетия

Он подчеркнул, что Запад и в том числе Соединенные Штаты работают над тем, чтобы Украина имела все необходимое для борьбы с российской агрессией сейчас, а также воплощала план к успеху в будущем.

"Сейчас в это уже вложено много (усилий. - Ред.), и, да, это и в дальнейшем потребует ресурсов", - отметил государственный секретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 в пути из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас, - Блинкен

В ответ на вопрос, как обеспечить продолжение поддержки Украины, если в Белом доме сменится власть, Блинкен подчеркнул, что сейчас в обеих палатах Конгресса США есть большинство, которое выступает за это.

Автор: 

помощь (7905) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+8
Віддати половину територій , підписати капітуляцію , забути про будь які блоки , ще більше заохочувати корупцію , казнокрадство , розкрадання держави - це шлях до сильної і незалежної держави , по американські . Ми вам навіть зброю дамо , тільки ви не стріляйте .
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20.07.2024 01:38 Ответить
+6
Справді? Сильної й незалежної? Це коли у Львові за українську мову вбивають, а гнидник під назвою "почаєвська лавра" цвіте й пахне?

А татаров з єрмаком гиржуть з усіх.

Вивчіть ці питання, пане Блінкен.
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20.07.2024 00:15 Ответить
+4
я вже починаю ненавидіти всіх цих ,,благодійників,, бо всі стежки ведуть як раз до них,цинічні мерзоти,експериментатори.....щоб ви отримали по ділам своїм з відсотками!!!!
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20.07.2024 00:18 Ответить
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Треба ще трохи почекати і все ок.
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20.07.2024 00:01 Ответить
Шо?
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20.07.2024 00:07 Ответить
Справді? Сильної й незалежної? Це коли у Львові за українську мову вбивають, а гнидник під назвою "почаєвська лавра" цвіте й пахне?

А татаров з єрмаком гиржуть з усіх.

Вивчіть ці питання, пане Блінкен.
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20.07.2024 00:15 Ответить
Це питання не до партнерів.
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20.07.2024 00:47 Ответить
я вже починаю ненавидіти всіх цих ,,благодійників,, бо всі стежки ведуть як раз до них,цинічні мерзоти,експериментатори.....щоб ви отримали по ділам своїм з відсотками!!!!
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20.07.2024 00:18 Ответить
Цей теж дивиться телемарафон. Та й ще пускає пиль в очі. Нікому вже віри нема. А реальність зовсім інша.
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20.07.2024 00:19 Ответить
"А реальність зовсім інша" - в ній тобі не треба грошей і зброї від США, бо ти просися до кацапів? Чи яка реальність, розкажи нам!
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20.07.2024 00:27 Ответить
Кому це вам, скільки вас там під одим ніком? Якщо ти в Україні живеш, то прекрасно все сам знаєш, що "Україна вже перебуває на шляху до сильної й незалежної держави" , насправді виглядає як захмарна корупція, яка перебуває на шляху безкарності і зростання, знаєш що нажаль ми кожен день втрачаємо територіі, кожен день втрачаємо людей, втрачаємо енергетику, все кругом здорожчує і прибутки людей падають, збільшується рівень людей за межею бідності... А це якось складно назвати шляхом до сильної незалежної Держави.
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20.07.2024 15:58 Ответить
Це типу із серії 40 років по пустелі....маячня просто.
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20.07.2024 00:29 Ответить
Блінчік!
Ти просто кінь з яйцями!
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20.07.2024 00:33 Ответить
Україна за допомогою західних партнерів уже перебуває на шляху до успіху, який призведе до формування сильної й незалежної Української держави Джерело:

Україна стане сильнішою і незалежнішою за Іран?
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20.07.2024 00:36 Ответить
Незалежна - значить українська, без гнид.
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20.07.2024 00:52 Ответить
Добре, що на шляху, але погано, що стоїть, а не йде.
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20.07.2024 01:09 Ответить
Сидіти в ямі посеред розбомбленої дороги це теж "перебувати на шляху"?
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20.07.2024 01:12 Ответить
із такими "союзниками" ,як брехливі.лицемірні американські аферисти, Україна на шляху втрати територій,котрі окупує рашист .згідно його підкилимних домовленостей із американо- німецькими співучасниками розшматування України ,її руйнації,та геноциду українського народу...
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20.07.2024 01:13 Ответить
Йди в сраку, балабол. Сцикуни.
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20.07.2024 01:27 Ответить
Блінкен якраз не балабол - він говорить, як є.
Набере політичного жирку і буде гідний президент демократ.
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20.07.2024 02:13 Ответить
Віддати половину територій , підписати капітуляцію , забути про будь які блоки , ще більше заохочувати корупцію , казнокрадство , розкрадання держави - це шлях до сильної і незалежної держави , по американські . Ми вам навіть зброю дамо , тільки ви не стріляйте .
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20.07.2024 01:38 Ответить
БлінКІН іди ти вже на куй ...разом з бандою....на куй
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20.07.2024 07:10 Ответить
Таке відчуття наче він стібеться.
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20.07.2024 07:27 Ответить
сильної й незалежної але корумпованої
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20.07.2024 07:57 Ответить
з такою "підтримкою " скоро не залишиться "кого підтримати"
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20.07.2024 08:05 Ответить
Це такий жарт, чи троллінг?
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20.07.2024 09:17 Ответить
потужно!
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20.07.2024 09:38 Ответить
Треп ..
У нас нет ни Президента ни легитимного парламента - все прокисло
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20.07.2024 14:37 Ответить
Уничожены города, десятки тысяч погибших, 10 млн. беженцев, разрушена экономика, а звездеж продолжается.
Если Трамп придет к Власти, а Зеленский уйдет, тогда Украина восстановится.
Гордон предлагал Байдену установить памятник в Киеве, теперь без него Трампу установят памятник.
Кстати, за помощь Израилю, там город назван в честь Трампа.
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21.07.2024 00:04 Ответить
 
 