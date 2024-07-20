Украина уже на пути к сильному и независимому государству, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что Украина с помощью западных партнеров уже находится на пути к успеху, который приведет к формированию сильного и независимого Украинского государства, интегрированного с Западом.

Об этом он заявил в пятницу во время выступления на Форуме по вопросам безопасности в Аспене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос в том, что является успехом для Украины в будущем? И я думаю, что ответ прост: это сильная Украина, которая является независимой, которая все больше интегрируется с Западом и стоит на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане. И Украина находится на этом пути", - отметил госсекретарь США.

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Он подчеркнул, что Запад и в том числе Соединенные Штаты работают над тем, чтобы Украина имела все необходимое для борьбы с российской агрессией сейчас, а также воплощала план к успеху в будущем.

"Сейчас в это уже вложено много (усилий. - Ред.), и, да, это и в дальнейшем потребует ресурсов", - отметил государственный секретарь США.

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В ответ на вопрос, как обеспечить продолжение поддержки Украины, если в Белом доме сменится власть, Блинкен подчеркнул, что сейчас в обеих палатах Конгресса США есть большинство, которое выступает за это.