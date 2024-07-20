Украина уже на пути к сильному и независимому государству, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что Украина с помощью западных партнеров уже находится на пути к успеху, который приведет к формированию сильного и независимого Украинского государства, интегрированного с Западом.
Об этом он заявил в пятницу во время выступления на Форуме по вопросам безопасности в Аспене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос в том, что является успехом для Украины в будущем? И я думаю, что ответ прост: это сильная Украина, которая является независимой, которая все больше интегрируется с Западом и стоит на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом плане. И Украина находится на этом пути", - отметил госсекретарь США.
Он подчеркнул, что Запад и в том числе Соединенные Штаты работают над тем, чтобы Украина имела все необходимое для борьбы с российской агрессией сейчас, а также воплощала план к успеху в будущем.
"Сейчас в это уже вложено много (усилий. - Ред.), и, да, это и в дальнейшем потребует ресурсов", - отметил государственный секретарь США.
В ответ на вопрос, как обеспечить продолжение поддержки Украины, если в Белом доме сменится власть, Блинкен подчеркнул, что сейчас в обеих палатах Конгресса США есть большинство, которое выступает за это.
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А татаров з єрмаком гиржуть з усіх.
Вивчіть ці питання, пане Блінкен.
Ти просто кінь з яйцями!
Україна стане сильнішою і незалежнішою за Іран?
Набере політичного жирку і буде гідний президент демократ.
У нас нет ни Президента ни легитимного парламента - все прокисло
Если Трамп придет к Власти, а Зеленский уйдет, тогда Украина восстановится.
Гордон предлагал Байдену установить памятник в Киеве, теперь без него Трампу установят памятник.
Кстати, за помощь Израилю, там город назван в честь Трампа.