Зеленский об убийстве Фарион: Исследуются все версии, включая ведущую в РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что следствие рассматривает все версии убийства Ирины Фарион.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.





"Утром уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.



Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию", - говорится в сообщении.

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Как рассказал Зеленский, для поиска преступника задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ. Министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководителей Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте, во Львове.



"Благодарен каждому, кто помогает расследованию. Мои соболезнования семье и всем близким Ирины Фарион", - добавил президент.

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Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.