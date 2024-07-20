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Зеленский об убийстве Фарион: Исследуются все версии, включая ведущую в РФ

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что следствие рассматривает все версии убийства Ирины Фарион.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Утром уже были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.

Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию", - говорится в сообщении.

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Как рассказал Зеленский, для поиска преступника задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ. Министр внутренних дел, заместители Генерального прокурора и руководителей Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте, во Львове.

"Благодарен каждому, кто помогает расследованию. Мои соболезнования семье и всем близким Ирины Фарион", - добавил президент.

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Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) убийство (6521) Фарион Ирина (386)


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Топ комментарии
+14
Повторю для тугидумів: суспільство рлзеолює не Фаріон, а рускомірска бацила, яка включає у себе т.зв. УПЦ МП, та узкій ізік. Фаріон л ше ознччила це, як лґкар означує хворобу. Лише дурень буде звинувачувати лікаря, який поставив діагноз "онкологія" в тому, що цей лікар є причиною захворювання. І не Фарвон вселяється у таксистів-масажистів-продавців-озоронців, яких вивертає від української мови і які бризкають слиною на все українське. Лінія поділу і одночасно фронту проходить там, де і межа між українством і руцкім міром і кордрн проляже там же. Не Форіон провела цю межу.
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20.07.2024 13:27 Ответить
+11
Дивись, зеЧучело фсбшне, а то так і до тебе ниточки приведуть!!
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20.07.2024 13:10 Ответить
+7
Та хер зна? - шо за кілер - кажуть 20 днів біля під"ізду сидів
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20.07.2024 13:08 Ответить
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"Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, хто займався цим, вони вибачаться як мінімум" (с)

Нагадайте будь ласка, хтось вже вибачився?
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20.07.2024 14:04 Ответить
Дякую,дуже дякую величнійший цар.А що бояре типу кліменка не здогадались це висказати на бріфінгу.
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20.07.2024 14:07 Ответить
Ось як тут кацапи це вбивство переводять на владу Зеленського. Знають падлюки, що це справа рук, не самих звичайно, але їхнього кремлівського психа. Але треба створити шум, знаючи що наші не особливо розумні люди їм лайків наставлять.
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20.07.2024 14:09 Ответить
Дурко ти. А хазяїн твій пи...дить, як завжди.
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20.07.2024 16:16 Ответить
"Поділяй та володарюй". Так ось зевлада вбивством Ірини Фаріон знову поділила наше суспільство , щоб володарювати далі. Усім відомо, що зевлада маскварота.
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20.07.2024 14:20 Ответить
Ніколи не знайдуть.Забалакають бла,бла та й згодом все затихне.А того хлопчика ,що ймовірний стрілець , посадили як дурника щоб відволікти увагу дуже обачливих громодян.Якось так.
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20.07.2024 14:37 Ответить
А дЄрмак не збирається прийти до Лідора з повинною ? Чи один, чи зі всіма помічниками ?
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20.07.2024 14:57 Ответить
Ніхто це вбивство розслідувати не буде. Ніхто шукати нікого не буде. Не працювали камери. Якийсь ждун сидів довго. Коли сфабриковане вбивство владою, то з перших минут вбивства з'являється підготовлена версія щоб люди не задавали собі питання.
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20.07.2024 15:10 Ответить
Це 100% змова зеленського та єрмака. умеров зобеспечував виконавців екіпировкою "а-ля бомж" та набоями, шмигаль з бакановим - решта та прикриття. Ще забув мінистра енергетики, ну ви вкурсі чьому.
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20.07.2024 16:53 Ответить
в нас през ідіот - це когось хвилyює?
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20.07.2024 17:54 Ответить
Вбивство Фаріон не аби яка подія...
та тільки не для влади:
Зе повідомив в своєму телеграм каналі який крім єрмака та аристовича ніхто не читає..
Коли було "пакушеніє на машину шифера"-тут Зе відразу на ТВ виступив
отож тікі у влади пріорітети
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20.07.2024 18:53 Ответить
Зе за шефіра тоді аж на трибуну ООН виліз патякати про 'замах на реформи демократію'...

Не той вже стендапер став...
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20.07.2024 21:42 Ответить
і ви ж такі шмаляєте по України, по українськи дітям?
по вашим би дітям вьїбашити - може мозок би і проснувся...
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20.07.2024 19:01 Ответить
а ми такі ********* - не все ж по нашим, курносі?
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20.07.2024 19:05 Ответить
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