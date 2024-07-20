Более 2,8 млн гражданских эвакуированы с опасных территорий за время войны, среди них - более 670 тыс. детей, - ГСЧС

Из опасных фронтовых территорий за время войны эвакуировано 2,8 млн жителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна, об этом рассказал глава ГСЧС Андрей Даник.

"Наше эвакуационное подразделение "Фенікс" действует в Донецкой области в сотрудничестве с полицейским подразделением "Білі ангели" и областными военными администрациями", - рассказал Даник.

Также он сообщил, что, по данным областных военных администраций, в целом по всей Украине с начала полномасштабной войны было эвакуировано с опасных территорий, в том числе, и подразделениями ГСЧС, более 2,8 млн гражданских лиц. Среди них - более 670 тыс. детей и более 102 тыс. лиц с инвалидностью.

Даник отметил, что сейчас подразделения ежедневно эвакуируют детей и взрослых из Торецкой громады.

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Ранее сообщалось, что несмотря на принудительную эвакуацию родители с детьми тайно возвращаются в Торецк.