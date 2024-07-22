Заявления Венгрии, что ЕС якобы "поддерживает" войну в Украине, неприемлемы, - Боррель

На Совете министров ЕС рассмотрят последствия визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ и Китай.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня я проведу закрытую встречу только с участием министров, чтобы обсудить произошедшее в течение прошлых недель в контексте визита в Киев, Москву и Пекин премьер-министра Орбана, и выступление на Совете Безопасности ООН, где его министр иностранных дел обвинил ЕС в "подталкивании" войны. Это полностью неприемлемо", - подчеркнул он.

Боррель отметил, что ЕС поддерживает Украину и стремится завершить эту войну на основе Хартии ООН.

"Мы обсудим, как страны-члены оценивают такую позицию страны, которая одновременно представляет ротационное председательство в ЕС. Европейский Союз не подталкивает к войне. Он не является стороной войны, но он защищает Украину от агрессии", - добавил высокий представитель ЕС.

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Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

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