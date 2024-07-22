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Новости Война
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Заявления Венгрии, что ЕС якобы "поддерживает" войну в Украине, неприемлемы, - Боррель

орбан

На Совете министров ЕС рассмотрят последствия визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ и Китай.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня я проведу закрытую встречу только с участием министров, чтобы обсудить произошедшее в течение прошлых недель в контексте визита в Киев, Москву и Пекин премьер-министра Орбана, и выступление на Совете Безопасности ООН, где его министр иностранных дел обвинил ЕС в "подталкивании" войны. Это полностью неприемлемо", - подчеркнул он.

Боррель отметил, что ЕС поддерживает Украину и стремится завершить эту войну на основе Хартии ООН.

"Мы обсудим, как страны-члены оценивают такую позицию страны, которая одновременно представляет ротационное председательство в ЕС. Европейский Союз не подталкивает к войне. Он не является стороной войны, но он защищает Украину от агрессии", - добавил высокий представитель ЕС.

Читайте: Орбан планирует продолжить самопровозглашенную "мирную миссию" по войне в Украине, - Bloomberg

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит Орбана в Россию был не "мирной миссией", а замириванием агрессора, - фон дер Ляйен

Автор: 

Венгрия (1933) Евросоюз (17061) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
Меня другое интересует, почему ета циганская жаба ниразу не заявила что Китай, Иран и северная корея которые поставляют рашистам оружие, поддерживают войну?
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22.07.2024 11:35
+7
"Хто платить - той замовляє музику!" Кацапи заплатили Орбану - от він їм "чардаш" і "наярює"!
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22.07.2024 11:32
+6
та викиньте нахер цих мад'ярів зі своєї організації - для вас же краще буде!
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22.07.2024 11:28
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22.07.2024 11:19 Ответить
Потужно цей Орбан європейський гадюшник розворушив. Незалежно від результату осадок залишиться.
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22.07.2024 11:26 Ответить
Гадюшник в тебе у голові.
Тигр махає хвостом а не хвіст махає тигром.
Орбан ВІДКРИТО підтримує Гаазького педофіла путіна - тому поставити на місце орбана дуже легко.
Друге діло коли би йшла закрита шпигунська гра - тоді складніше.
Коли путін так топорно палить свої агентів - це ПОВНИЙ провал для кгб-іста. В часи ссср він вже давно десь білим медведям спину чухав...
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22.07.2024 11:59 Ответить
та викиньте нахер цих мад'ярів зі своєї організації - для вас же краще буде!
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22.07.2024 11:28 Ответить
Тримай друзів близько а ворогів ще ближче... 👍
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22.07.2024 12:01 Ответить
Наверное Орбан имеет ввиду что если бы ЕС не поддерживало Украину то ***** уже все бы закончил. Украина была бы в руинах а украинцы мирно жили бы в лагерях и ямах.
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22.07.2024 11:31 Ответить
Меня другое интересует, почему ета циганская жаба ниразу не заявила что Китай, Иран и северная корея которые поставляют рашистам оружие, поддерживают войну?
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22.07.2024 11:35 Ответить
поцікався його гаманцем, і запитання зникнуть
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22.07.2024 11:42 Ответить
"Хто платить - той замовляє музику!" Кацапи заплатили Орбану - от він їм "чардаш" і "наярює"!
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22.07.2024 11:32 Ответить
ЄС платить ще більше у виді грантів.
Тут схоже на класичний "стокгольмський синдром".
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22.07.2024 12:04 Ответить
ЄС платить країні, а москалі в кишеню політикам ...
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22.07.2024 16:12 Ответить
Давйте на рівні ликів!

Хто Диявол..,

А хто , ****, ангел?

А хто і Дявол...

З чортовою пикою...
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22.07.2024 11:32 Ответить
Бл...одін мад'ярський будьоновець , не дає покою а ні своїм венграм а ні всьму ЄС ...
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22.07.2024 11:34 Ответить
Сплилось ізчалдіє...

В одніцй колизиці...

Родилась нечисть...

Яка сосала сиськию...

На грунті слизі...
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22.07.2024 11:38 Ответить
шо поставляют кацапам оружие ?
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22.07.2024 11:42 Ответить
ага ,а чайники с Ыном не поддерживают
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22.07.2024 11:43 Ответить
а шо вы с мудяров хотите .ю они в прошлом пришли в Европу с Урала
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22.07.2024 11:45 Ответить
це воно дешевою нафтою об'їлось
от і галюни в очах
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22.07.2024 11:55 Ответить
Дайте йому ''сєльодки''
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22.07.2024 12:00 Ответить
А що не підтримує??? наобітцяють багато зброї на всяких зустрічах а потім тільки відсотків 20%-30% з того дають.... закривають очі на диряві санкції та шукають дружніх стосунків з Китаєм...

Це все тільки заоохочує Ху..йла не шукати дипломатичний вихід із ситуації а продовжувати агресію
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22.07.2024 12:44 Ответить
Візьмемо із сторони генштабу йому обітцяли до літа 500 тис снарядів потім 300 тис а не дали майже ніх...

Ти плануєш що літом тобі поставлять снаряди, ділиш планово те що є із бригадами а потім раз і ніх... не дають... в таких умовах просто не можливо вести успішно оборону... коли не знаєш що буде з постачанням у майбутньому
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22.07.2024 12:58 Ответить
 
 