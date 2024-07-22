Заявления Венгрии, что ЕС якобы "поддерживает" войну в Украине, неприемлемы, - Боррель
На Совете министров ЕС рассмотрят последствия визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в РФ и Китай.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
"Сегодня я проведу закрытую встречу только с участием министров, чтобы обсудить произошедшее в течение прошлых недель в контексте визита в Киев, Москву и Пекин премьер-министра Орбана, и выступление на Совете Безопасности ООН, где его министр иностранных дел обвинил ЕС в "подталкивании" войны. Это полностью неприемлемо", - подчеркнул он.
Боррель отметил, что ЕС поддерживает Украину и стремится завершить эту войну на основе Хартии ООН.
"Мы обсудим, как страны-члены оценивают такую позицию страны, которая одновременно представляет ротационное председательство в ЕС. Европейский Союз не подталкивает к войне. Он не является стороной войны, но он защищает Украину от агрессии", - добавил высокий представитель ЕС.
Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин
5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
8 июля в рамках своей "миротворческой миссии" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин.
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Тигр махає хвостом а не хвіст махає тигром.
Орбан ВІДКРИТО підтримує Гаазького педофіла путіна - тому поставити на місце орбана дуже легко.
Друге діло коли би йшла закрита шпигунська гра - тоді складніше.
Коли путін так топорно палить свої агентів - це ПОВНИЙ провал для кгб-іста. В часи ссср він вже давно десь білим медведям спину чухав...
Тут схоже на класичний "стокгольмський синдром".
Хто Диявол..,
А хто , ****, ангел?
А хто і Дявол...
З чортовою пикою...
В одніцй колизиці...
Родилась нечисть...
Яка сосала сиськию...
На грунті слизі...
от і галюни в очах
Це все тільки заоохочує Ху..йла не шукати дипломатичний вихід із ситуації а продовжувати агресію
Ти плануєш що літом тобі поставлять снаряди, ділиш планово те що є із бригадами а потім раз і ніх... не дають... в таких умовах просто не можливо вести успішно оборону... коли не знаєш що буде з постачанням у майбутньому