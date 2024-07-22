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Трагедия на аттракционе в Киеве: Полиция проводит следственные действия в Департаменте КГГА

Обрив троса на канатній дорозі в Києві. Правоохоронці вилучають документи

Нацполиция проводит неотложные следственные действия в Департаменте экономики и инвестиций города Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что правоохранители осуществляют изъятие оригиналов документов, связанных с проведением инвестиционного конкурса по обустройству аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки дружбы народов до Труханова острова".

"Департамент способствует следственным действиям в расследовании гибели человека на аттракционе-канатной переправе и предоставляет затребованные документы в пределах процессуальных норм", - говорится в сообщении.

Там отметили, что как организатору конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта, Департаменту экономики и инвестиций КГГА было поручено заключить договор с победителем инвестиционного конкурса и заказчиком реализации проекта.

"По условиям заключенного инвестиционного договора победитель конкурса - инвестор - был обязан обеспечить разработку проектной или другой предусмотренной законодательством документации, а также получить в установленном порядке предусмотренные законодательством Украины документы, необходимые для обустройства и эксплуатации аттракциона канатной переправы", - добавили в пресс-службе.

Обрыв троса на аттракционе в Киеве

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.

22 июля стало известно, что тело парня достали из Днепра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обрыв троса на аттракционе в Киеве: Виновникам грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура

Автор: 

аттракцион (36) КГГА (2978) Киев (25475)


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Неоправданно много новостей по этому событию, имхо
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22.07.2024 13:58 Ответить
А! Так то Кличко за допомогою булінгу загнав хлопця на атракціон! Який майже через апшори теж належить йому!
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22.07.2024 14:01 Ответить
Вже не знали як доїб....ся до Кличка, як раптом ,,пощастило"! Нібито він атракціони встановлює!!
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22.07.2024 14:07 Ответить
Атракціони в Києві встановлюються без відкату та підпису кличка, старовинні будівлі руйнують без відкату та підпису кличка, торговельні центри на трасах метро ставлять без відкату та підпису кличка.
Кличко святий!
Амінь!
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22.07.2024 14:13 Ответить
хоть хтось напише що то за атракціон і за яке місце привязали до того троса хлопця
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22.07.2024 15:15 Ответить
 
 