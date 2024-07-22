Трагедия на аттракционе в Киеве: Полиция проводит следственные действия в Департаменте КГГА
Нацполиция проводит неотложные следственные действия в Департаменте экономики и инвестиций города Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Отмечается, что правоохранители осуществляют изъятие оригиналов документов, связанных с проведением инвестиционного конкурса по обустройству аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки дружбы народов до Труханова острова".
"Департамент способствует следственным действиям в расследовании гибели человека на аттракционе-канатной переправе и предоставляет затребованные документы в пределах процессуальных норм", - говорится в сообщении.
Там отметили, что как организатору конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта, Департаменту экономики и инвестиций КГГА было поручено заключить договор с победителем инвестиционного конкурса и заказчиком реализации проекта.
"По условиям заключенного инвестиционного договора победитель конкурса - инвестор - был обязан обеспечить разработку проектной или другой предусмотренной законодательством документации, а также получить в установленном порядке предусмотренные законодательством Украины документы, необходимые для обустройства и эксплуатации аттракциона канатной переправы", - добавили в пресс-службе.
Обрыв троса на аттракционе в Киеве
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.
22 июля стало известно, что тело парня достали из Днепра.
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