Трагедия на аттракционе в Киеве: Полиция проводит следственные действия в Департаменте КГГА

Нацполиция проводит неотложные следственные действия в Департаменте экономики и инвестиций города Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что правоохранители осуществляют изъятие оригиналов документов, связанных с проведением инвестиционного конкурса по обустройству аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки дружбы народов до Труханова острова".

"Департамент способствует следственным действиям в расследовании гибели человека на аттракционе-канатной переправе и предоставляет затребованные документы в пределах процессуальных норм", - говорится в сообщении.

Там отметили, что как организатору конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта, Департаменту экономики и инвестиций КГГА было поручено заключить договор с победителем инвестиционного конкурса и заказчиком реализации проекта.

"По условиям заключенного инвестиционного договора победитель конкурса - инвестор - был обязан обеспечить разработку проектной или другой предусмотренной законодательством документации, а также получить в установленном порядке предусмотренные законодательством Украины документы, необходимые для обустройства и эксплуатации аттракциона канатной переправы", - добавили в пресс-службе.

Обрыв троса на аттракционе в Киеве

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве из-за обрыва троса на аттракционе в Днепр упал 20-летний парень.

22 июля стало известно, что тело парня достали из Днепра.

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