США развернули стратегические бомбардировщики B-52 на авиабазе в Румынии
Два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress прибыли на одну из авиабаз ВВС Румынии. Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США в Европе.
Отмечается, что на новом месте базирования они будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.
По прибытии на авиабазу Михаил Когелничану, самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет.
В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для усиления безопасности в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США.
Это первый случай, когда стратегические бомбардировщики США, которые способны нести ядерное оружие, действуют на территории Румынии.
"В условиях глобальной нестабильности важно поддерживать устойчивые возможности на больших дистанциях. Эта операция позволяет усовершенствовать тактику и взаимодействие наших войск", - подчеркнул командующий ВВС США в Европе Джеймс Хеккер.
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"https://hromadske.ua/ru/posts/bombardirovshiki-ssha-sposobnye-nesti-yadernoe-oruzhie-vpervye-proleteli-nad-ukrainoj-zachem-eto-i-kak-otreagirovala-rf Бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие, впервые пролетели над Украиной. "
Який президент США не побоявся "ескалації"?
Точно Трамп
когда просиш дать ссылки на факты, чтобы "извиниться, если не прав" - так они даже в этом случае матеряться и посылают "сам исчи если хочеш проверить"
также, они любят писать "доносы"
Вот например официально в Конгрессе, под присягой никто не отрицал,
что есть "какието записи",
просто открывать их не будем
Зато про Трампа, все знают, какой компромат, когда и где
Даже если и есть какието фото и видео, в таком возрасте уже пофиг на свои похождения в молодости, которые касаются только "морального" облика...
Это же не подозрение в корупции, и влиянии иностранного государства на решения президента
https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=749s Сенатор задає питання зам.директору ФБР
Сенатор: Чи секретний документ?
Зам: Ні не секретний
Сенатор: Опублікуйте не секретний документ.
Тому що президент США, підозрюється в отриманні 5млн від іноземної країни
Зам: Ми будемо працювати з вами
Сенатор: Опублікуйте, народ США має право знати, чи брав президент США хабарі
Зам: Ми не можемо, там є інформація про того хто надав інформацію, це стосується його життя
Сенатор: Ви можете виключити персональну інформації про того хто нада
Зам: Бе, ме....
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