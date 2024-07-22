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США развернули стратегические бомбардировщики B-52 на авиабазе в Румынии

США розгорнули стратегічні бомбардувальники B-52 на авіабазі в Румунії

Два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress прибыли на одну из авиабаз ВВС Румынии. Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США в Европе.

Отмечается, что на новом месте базирования они будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.

По прибытии на авиабазу Михаил Когелничану, самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет.

В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для усиления безопасности в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США.

Также читайте: F-16 не позволят Украине сразу получить преимущество в воздухе, это будет более длительный процесс, - командующий ВВС США Хеккер

Это первый случай, когда стратегические бомбардировщики США, которые способны нести ядерное оружие, действуют на территории Румынии.

"В условиях глобальной нестабильности важно поддерживать устойчивые возможности на больших дистанциях. Эта операция позволяет усовершенствовать тактику и взаимодействие наших войск", - подчеркнул командующий ВВС США в Европе Джеймс Хеккер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО предоставили Украине только половину обещанной помощи, - президент Румынии Иоганнис

Автор: 

авиация (2821) Румыния (1086) США (26409)


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Топ комментарии
+13
Треба в Фінляндії розгортати
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22.07.2024 16:14
+8
И кошмарить их воздушное пространство а то залетают к финнам как к себе домой.
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22.07.2024 16:18
+8
Навкруги кацапії треба розгортати та побільше.
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22.07.2024 16:21
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Треба в Фінляндії розгортати
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22.07.2024 16:14 Ответить
И кошмарить их воздушное пространство а то залетают к финнам как к себе домой.
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22.07.2024 16:18 Ответить
О, а якже ескалація?
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22.07.2024 16:18 Ответить
Навкруги кацапії треба розгортати та побільше.
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22.07.2024 16:21 Ответить
Я вже уявляю собі вечірній випуск 60 мінут зі Скабеєвою та Соловйова: НАТО на порозі, ядерний попіл, англосакси і т.ін.
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22.07.2024 16:22 Ответить
Нравицца, не нравицца - НАТА розгортаєцца)
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22.07.2024 16:23 Ответить
А колись в 2020 - літали над Україною
"https://hromadske.ua/ru/posts/bombardirovshiki-ssha-sposobnye-nesti-yadernoe-oruzhie-vpervye-proleteli-nad-ukrainoj-zachem-eto-i-kak-otreagirovala-rf Бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие, впервые пролетели над Украиной. "

Який президент США не побоявся "ескалації"?

Точно Трамп
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22.07.2024 16:25 Ответить
Та Трам нормальный мужик. Тут местные цензоровские Бидонвцы еще извинятся будут, когда Донни станет президентом США и даст кизды ************
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22.07.2024 16:40 Ответить
Или не даст...плохо то,что Трамп непредсказуемый
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22.07.2024 16:51 Ответить
"еще извинятся будут" - тут таких нет
когда просиш дать ссылки на факты, чтобы "извиниться, если не прав" - так они даже в этом случае матеряться и посылают "сам исчи если хочеш проверить"
также, они любят писать "доносы"

Вот например официально в Конгрессе, под присягой никто не отрицал,
что есть "какието записи",
просто открывать их не будем

Зато про Трампа, все знают, какой компромат, когда и где
Даже если и есть какието фото и видео, в таком возрасте уже пофиг на свои похождения в молодости, которые касаются только "морального" облика...

Это же не подозрение в корупции, и влиянии иностранного государства на решения президента

https://www.youtube.com/watch?v=mR-AC3GE7y0&t=749s Сенатор задає питання зам.директору ФБР
Сенатор: Чи секретний документ?
Зам: Ні не секретний
Сенатор: Опублікуйте не секретний документ.
Тому що президент США, підозрюється в отриманні 5млн від іноземної країни
Зам: Ми будемо працювати з вами
Сенатор: Опублікуйте, народ США має право знати, чи брав президент США хабарі
Зам: Ми не можемо, там є інформація про того хто надав інформацію, це стосується його життя
Сенатор: Ви можете виключити персональну інформації про того хто нада
Зам: Бе, ме....
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22.07.2024 16:55 Ответить
На цвинтар акаунтів захотіла, потворо? Нема проблем! Коли?
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22.07.2024 21:19 Ответить
Яйцями не тряси завчасно! Американці вже давно змінили концепцію застосування Б-52 Вони модернізували їх під неядерну високоточну зброю Ядерні ********** нестимуть інші носії
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22.07.2024 17:07 Ответить
Ракети AGM-86B може нести.Там забрали авіабомби B-61 і B-83.
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22.07.2024 17:23 Ответить
А в 2021 році чомусь не літали.Якби політали,то і війни би не було.Москаль не сильніший від США і атакувати війська США не буде точно.
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22.07.2024 17:16 Ответить
Саме так
Військові кораблі США також покинули Чорне море
Ціна на нафту піднялась, тому що в США закрили видобуток
Зняли санкції з сп2
повідомили "що за невелике вторгнення, треба буде розмірковувати над відповіддю"
закрили посольство
дали 3 дні, та готовутись до партизанських дій
керівництву запропонували тікати

одні провокації...
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22.07.2024 17:23 Ответить
Я і забув вже за кораблі.А там постійно перебували.
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22.07.2024 17:29 Ответить
до трампа хай погуляють у навчання.
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22.07.2024 16:29 Ответить
рашистам "свято наближається"
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22.07.2024 16:49 Ответить
Слезы умиления от комментариев. Все еще остаются последние индейцы торжествующее грозящие рашке НАТОЙ. Кулачки дрожат от старости, но не знают усталости.
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22.07.2024 16:55 Ответить
НАТЄ пора насолодитися старістю!
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22.07.2024 17:07 Ответить
 
 