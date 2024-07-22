США развернули стратегические бомбардировщики B-52 на авиабазе в Румынии

Два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress прибыли на одну из авиабаз ВВС Румынии. Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США в Европе.

Отмечается, что на новом месте базирования они будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.

По прибытии на авиабазу Михаил Когелничану, самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет.

В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для усиления безопасности в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США.

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Это первый случай, когда стратегические бомбардировщики США, которые способны нести ядерное оружие, действуют на территории Румынии.

"В условиях глобальной нестабильности важно поддерживать устойчивые возможности на больших дистанциях. Эта операция позволяет усовершенствовать тактику и взаимодействие наших войск", - подчеркнул командующий ВВС США в Европе Джеймс Хеккер.

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