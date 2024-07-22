Залужный обсудил с генсеком Международной морской организации Домингесом безопасность зерновых коридоров
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обсудил с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом безопасность зерновых коридоров и украинской портовой инфраструктуры.
Об этом Залужный сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Рад первой встрече с действующим генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Обсудили безопасность зерновых коридоров, украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, которое блокируется РФ", - отметил он.
Залужный отметил, что кража украинского зерна, которую совершает враг, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом.
Посол Украины поблагодарил Домингеса и всю команду ИМО за поддержку Украины и наших моряков, пострадавших от российской агрессии.
"Украина и в дальнейшем будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира", - добавил Залужный.
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Не выйдет. Посольства и консульства, а так же представительства Украины там нет. Что случится, разгребает Маркарова.
В історії світових війн таке колись було ???
Вибирали в 2019 році...
Війна з лютого 2014-го...
-Так тай так мене зняли,але я не згоден і моє місце як військового у війску.
А так мовчки ,,проковтнув"
Зробив собі ВЛК,ну ви всі в курсі.
Так шо якось Так...
Ти ніколи не чув про Статут, субординацію, дисципліну...? Чи краще, якби він на зелений срач та собі у відповідь? От ***** б тішилось... ну і всяка зелена мерзота...
Ща Валерий Фёдорович принимает участие в зеленой блудни.
За внешнюю политику отвечает Президент. Проводник политики Зеленского в Англии - Залужныц
кого обрали у 2019 р., того накази й виконуйте, хай вам очі повилазять ! 👿
"Мы ничего не знали. Мы только выполняли приказы"
Талановитого та видатного Головнокомандуючого у 50 років зробили інвалідом через ЗЄльону ВЛК!
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різницю відчуваєш ?
у нас і так два десятки талановитих Генералів від Муженка, до Забродського, Марченко, Кривоноса... пилом припадають
бо ЗЄлєнському талановиті та патріотичні Генерали НЕ потрібні
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Так, з цими питаннями треба генералів видворяти. Рівноцінні здобутки та втрати, геніально.
чотирижди уклоніст Верховний головнокомандувач, військами керує, а
Головнокомандувач талановитий Генерал дурний зерновий коридор перетирає