Залужный обсудил с генсеком Международной морской организации Домингесом безопасность зерновых коридоров

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обсудил с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом безопасность зерновых коридоров и украинской портовой инфраструктуры.

Об этом Залужный сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Рад первой встрече с действующим генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Обсудили безопасность зерновых коридоров, украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, которое блокируется РФ", - отметил он.

Залужный отметил, что кража украинского зерна, которую совершает враг, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом.

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Посол Украины поблагодарил Домингеса и всю команду ИМО за поддержку Украины и наших моряков, пострадавших от российской агрессии.

"Украина и в дальнейшем будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира", - добавил Залужный.