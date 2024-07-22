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Залужный обсудил с генсеком Международной морской организации Домингесом безопасность зерновых коридоров

Залужний зустрівся із генсеком Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обсудил с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом безопасность зерновых коридоров и украинской портовой инфраструктуры.

Об этом Залужный сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Рад первой встрече с действующим генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Обсудили безопасность зерновых коридоров, украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, которое блокируется РФ", - отметил он.

Залужный отметил, что кража украинского зерна, которую совершает враг, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом.

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Посол Украины поблагодарил Домингеса и всю команду ИМО за поддержку Украины и наших моряков, пострадавших от российской агрессии.

"Украина и в дальнейшем будет оставаться житницей Европы и всего свободного мира", - добавил Залужный.

Автор: 

Великобритания (4927) Залужный Валерий (656) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+6
Главком їде з воюючої країни !!!
В історії світових війн таке колись було ???
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22.07.2024 16:50
+5
Залужний 🇺🇦❤
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22.07.2024 16:34
+5
Ти загубився в часі?
Війна з лютого 2014-го...
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22.07.2024 17:11
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Боевого генерала отправили со всякими Домингесами перетерать. Хотя фамилия показательная, может "товар" для самого Зе оформят. Не пустыми же обратно ехать, ведь квартал порожняк не гонит
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22.07.2024 16:34 Ответить
Залужний дограється зі своєю активністю, що Зеленський відправить його послом в Антигуа, чи як її там.
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22.07.2024 16:51 Ответить
И Барбуда ( не путайте с бородатыми барбудос).
Не выйдет. Посольства и консульства, а так же представительства Украины там нет. Что случится, разгребает Маркарова.
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22.07.2024 17:20 Ответить
Залужний 🇺🇦❤
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22.07.2024 16:34 Ответить
Ми кормимо африку а за паї отримуємо копійки. Нас дурять.
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22.07.2024 16:34 Ответить
а в цей час тварожні виконують оманські плани , назад чи то вперед знов до Києва ?
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22.07.2024 16:38 Ответить
БОЖЕ великий, верни нам Залужного і прибере клоуна назавжди
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22.07.2024 16:41 Ответить
Гіпотетично. З завтра Залужний президент України. Що конкретно зміниться?
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22.07.2024 16:53 Ответить
Відгадай з трьох раз ! 😂👍
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23.07.2024 02:49 Ответить
Главком їде з воюючої країни !!!
В історії світових війн таке колись було ???
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22.07.2024 16:50 Ответить
а коли таке було що верховним під час війни вибірали кловуна
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22.07.2024 16:57 Ответить
Ти загубився в часі?
Вибирали в 2019 році...
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22.07.2024 17:02 Ответить
Ти загубився в часі?
Війна з лютого 2014-го...
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22.07.2024 17:11 Ответить
а що тоді війни не було??
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22.07.2024 17:55 Ответить
Головне що нічого людям не сказав....
-Так тай так мене зняли,але я не згоден і моє місце як військового у війску.
А так мовчки ,,проковтнув"
Зробив собі ВЛК,ну ви всі в курсі.
Так шо якось Так...
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22.07.2024 17:05 Ответить
Тобто?!
Ти ніколи не чув про Статут, субординацію, дисципліну...? Чи краще, якби він на зелений срач та собі у відповідь? От ***** б тішилось... ну і всяка зелена мерзота...
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22.07.2024 17:13 Ответить
Порошенко и сейчас пеняют членство в Партии Регионов.
Ща Валерий Фёдорович принимает участие в зеленой блудни.
За внешнюю политику отвечает Президент. Проводник политики Зеленского в Англии - Залужныц
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22.07.2024 17:26 Ответить
а також міліон військовослужбовців виконують накази ЗЄлєнського....

кого обрали у 2019 р., того накази й виконуйте, хай вам очі повилазять ! 👿
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23.07.2024 02:56 Ответить
Деды это в 45-ом, от немца слышали.
"Мы ничего не знали. Мы только выполняли приказы"
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23.07.2024 07:59 Ответить
Та йому насрать !
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22.07.2024 18:54 Ответить
Це ганьба !

Талановитого та видатного Головнокомандуючого у 50 років зробили інвалідом через ЗЄльону ВЛК!

.
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23.07.2024 02:51 Ответить
це "потужна" діяльність в часі війни домовлятися про зерновий "гешефт"
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22.07.2024 17:12 Ответить
Якось все це тухло пахне в контексті героя Залужного. ВЛК це "липове"...Пішов з очей подалі...Умовили...Не вивіз Валєра...Не державний діяч явно.
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22.07.2024 17:38 Ответить
не вмовили, а ЗЄлєнський зняв наказом.
різницю відчуваєш ?
у нас і так два десятки талановитих Генералів від Муженка, до Забродського, Марченко, Кривоноса... пилом припадають

бо ЗЄлєнському талановиті та патріотичні Генерали НЕ потрібні
.
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23.07.2024 03:02 Ответить
Залужный огромном , ну *** , это пи*Dец...
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22.07.2024 19:30 Ответить
Мене по плавило. Зерно, зерно, зерно.
Так, з цими питаннями треба генералів видворяти. Рівноцінні здобутки та втрати, геніально.
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22.07.2024 21:46 Ответить
ЗЄльона Україна:
чотирижди уклоніст Верховний головнокомандувач, військами керує, а

Головнокомандувач талановитий Генерал дурний зерновий коридор перетирає
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23.07.2024 03:11 Ответить
 
 