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Бизнес-партнер Ермака Колюбаев взял деньги у россиян на дом в США, - СМИ. ВИДЕО

Семья украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, бизнес-партнера главы Офиса Президента Андрея Ермака, взяла кредит у россиян на приобретение дома в пригороде Вашингтона за $600 тысяч.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

В сентябре 2023 года Екатерина Колюбаева, жена украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, приобрела дом в пригороде Вашингтона за $600 тысяч. "Средства за дом полностью платила моя жена, из собственных сбережений, заимствований и из средств, за которые она продала свое имущество. В период с 2022 по 2024 годы моя жена продала два своих автомобиля: Mercedes-Benz CLS 2015 года и Mercedes-Benz GLE 2016 года. Также продала два объекта своей недвижимости в Киеве и Киевской области", - пояснил Колюбаев.

Журналисты проверили эту информацию. Екатерина Колюбаева действительно продала две машины и квартиры - одну в Киеве, вторую - в пригороде столицы. Похоже, женщина могла выручить с продажи всего этого имущества $350 тысяч, которые оплатила за дом в Вашингтоне.

Согласно реестрам США, часть суммы - $250 тысяч - Екатерина Колюбаева заняла у компании A&D Mortgage. "Слідство.Інфо" обнаружило, что эта компания из Флориды имеет российское руководство и связи с Россией.

A&D Mortgage принадлежит Максиму Слюсарчуку, который также является директором Русскоязычной американской палаты южной Флориды.

Розслудування про Колюбаєва і Єрмака

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о Ермаке: Он мощный менеджер и делает то, что я ему говорю. ВИДЕО

Жена Максима Слюсарчука и одновременно одна из менеджерок A&D Mortgage - Светлана Изгашева родом из Волгограда. Оба - в руководстве Русскоязычной американской палаты южной Флориды. На старых видео организации спикеров подписывают как членов "Russian American Chamber"(Русско-американская палата, - ред.).

Это сообщество, которое объединяет русскоязычных людей в США. Они, в частности, финансируют "Фестивали русской культуры" - тот самый "русский мир", который уже третий год уничтожает Украину.

Во время поиска информации о компании, у которой жена Колюбаева взяла кредит на покупку дома в США, журналисты нашли объявление о наборе людей в A&D Mortgage в России, в локальный офис в Санкт-Петербурге. А у некоторых сотрудников в LinkedIn прямо указано "работа в офисе, Санкт-Петербург, A&D Mortgage".

Смотрите: Червинский: Власть загнала себя в такой угол, что вынуждена всем лгать. Теперь никто не понимает, насколько им можно доверять. ВИДЕО

Екатерина Колюбаева прокомментировала, что фирму для займа ей посоветовал брокер.

"Сомневаюсь, чтобы в США на рынке кредитования работала с 2005 года американская компания, которая является одним из лидеров рынка и была связана с Россией. Но для того, чтобы не было манипуляций, в том числе с вашей стороны - эта информация будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута", - пояснила Колюбаева.

Ермак Андрей (1256) Слідство.Інфо (41) Колюбаев Артем (6)


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Топ комментарии
+37
Тю, і кого ця новина може здивувати?
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22.07.2024 19:25
+34
Какая разніца? Адін народ. Да і всє работают над тєм, чтоби стала адна страна.
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22.07.2024 19:24
+27
Умний ***** нарід під час такої війни вибрав собі президента який гарно грає пісюном на роялі фу ***
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22.07.2024 19:38
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От ні нада завідавать людям )
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22.07.2024 19:24 Ответить
"ничаво личного, просто бизнес"
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22.07.2024 19:41 Ответить
Свой к сваіму па свайо.
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23.07.2024 07:53 Ответить
під@ри
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23.07.2024 12:15 Ответить
То не люди, то мразота.
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22.07.2024 20:14 Ответить
"дь'Єрмак - характер нордічєскій, связєй, порочащіх єго НЄ імєєт...
Прєдан фюреру...."
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23.07.2024 00:50 Ответить
Какая разніца? Адін народ. Да і всє работают над тєм, чтоби стала адна страна.
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22.07.2024 19:24 Ответить
Тю, і кого ця новина може здивувати?
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22.07.2024 19:25 Ответить
нічаво асобенного - рашка благодаріт Ермаку через его ПРотеже , а значіт работу Козиря чтят і уважают . Даже ********* его називает среді канділатов на оновленную власть в Украіне- после Порошенко, Клічко, Ермак ...ідет Разумков і в конце Залужний ...
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22.07.2024 19:50 Ответить
але ж Порох іде першим ?

знають хто в Україні є Гетьман, кацапські курви ! 😂👍
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23.07.2024 00:53 Ответить
От якби там фігурував родич сусіда Порошенка, от би тоді народ збудився...
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22.07.2024 23:01 Ответить
"Ліпєцкая фабріка, абвлгде.... глаза виколю !" 😂👍
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23.07.2024 00:54 Ответить
Мене і не дивує. Навпаки - розчулює. Свох гроші у неї були від продажу двох авто і двох квартир, які чесно отримала у спадок (ех! Шастить людям на жаможних родичів!) а решту кчцапи дали. Просто так!!! С*кааа!!!
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23.07.2024 01:07 Ответить
Ну так сенсації ж немає, от якби "Бізнес-партнер Єрмака Колюбаєв взяв гроші у неросіян на будинок у США", от тоді було б так, а так - нічого екстраординарного.
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22.07.2024 19:28 Ответить
Ермак буквально человек донецкой мафии. Так что сколько открытий еще предстоит.
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22.07.2024 19:30 Ответить
єрмаку кацапня через довірених осіб винагороди дає
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22.07.2024 19:31 Ответить
Вагнерівців, з ОПУ зливали московітам, через самозванного??
А розрахунки за це, надійшли від рашистів, у різних варіаціях….
Ось так самміти від зеленського, ну, то таке..
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22.07.2024 19:31 Ответить
дєрьмак на дєрьмаку та дєрьмаком...
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22.07.2024 19:33 Ответить
Гроші не пахнуть? Толку з українського паспорту, якщо воно в душі кацап...
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22.07.2024 19:33 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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22.07.2024 19:33 Ответить
Єрмаку пофіг, він таємний цар, він від кума Катлєти "відхрестився", а від бізнес-партнера - не царськє то діло.
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22.07.2024 19:36 Ответить
« відхрестився» для ТИПОВИХ 🤢🤡лохів , я по Факту відмазав на всіх рівнях ‼️ 73% лохторат жрет ШАШЛИКІі ржет -пів України повні дегенерати , як можно довіряти тому , хто вжє 6-й рік нахабно БРЕШЄ і плює їм в морди ⁉️

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23.07.2024 10:14 Ответить
Умний ***** нарід під час такої війни вибрав собі президента який гарно грає пісюном на роялі фу ***
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22.07.2024 19:38 Ответить
це він до презеденства грав пісюном на роялі, зараз він грає по губах "найрозумнішому" наріду
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22.07.2024 19:42 Ответить
Тіпа єрмак не брав
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22.07.2024 19:45 Ответить
Досі бере.
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22.07.2024 19:54 Ответить
А че непонятного,если бы не он это сделал бы Порошенко,это же так просто.
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22.07.2024 19:46 Ответить
Ото вже кацапня, скрізь метастази пустила.
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22.07.2024 19:47 Ответить
Як казав Льолік з Діамантоваї руки - нада рвать когті. Та родичі вони - Калюбаєв та Ізгашева, одностойбіщні.
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22.07.2024 19:50 Ответить
Цікава схема Колись і кіностудії Потерпілого отримували кошти з бюджету цацапії
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22.07.2024 19:51 Ответить
А Умєровська сімейка хіба не бандита Ахметова кошти у США відмиває, ПРикрившиськримськотатарьским почуттям емпатії у світі?
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22.07.2024 20:01 Ответить
Умєров в делегаціях шоу Єрмака поряд з Олександром Чалим -(дипломатом опозажопістом - зрадником) автором будапештського Меморандуму у Кучми
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22.07.2024 20:03 Ответить
Днище прогнило, уже давным давно...
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22.07.2024 19:58 Ответить
Ворог сидить на Банковій.
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22.07.2024 20:02 Ответить
****** кацапня розлізлась як чума по світу!
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22.07.2024 20:11 Ответить
На Банковій сидять кроти і вороги України ,
якісамі себе видають навіть не боючись народного гніву😡
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22.07.2024 20:15 Ответить
Кому війна, а кому рідна мати!... Можна гарно прібарахлітся!
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22.07.2024 20:16 Ответить
БОНЕВТІКИ - залишилися на смозабезпеченні в Україні , шкодити як могти намірам України й партнерів у війні , а це від Кремля тупо премія. Єрмаку через його вірного компаньйона. типу ВИ ТАМ ДЄРЖІТІСЬ!!!
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22.07.2024 20:20 Ответить
А в єрмака скінчилися, чи зовсім знахабніли
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22.07.2024 20:16 Ответить
А це ідея...де б у росіян взяти позику на дрони....
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22.07.2024 20:20 Ответить
Це просто так називаєься, позика, не виключено, що це якийсь хабар.
Невже в українських корупціонерів та шахраїв не знайшлося у кого позичити?
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22.07.2024 20:22 Ответить
А завтра його покарають - Д'Єрмак скаже, що той кулюбайов йому більше не кум.
от така ЗЕлена боротьба з корупцією, кумівством і зрадництвом.
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22.07.2024 20:23 Ответить
не так все однозначнно
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22.07.2024 20:34 Ответить
Что-то дешево для такого большого дома.
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22.07.2024 20:45 Ответить
Ото буде по більше матеріалів про цього,,, правильних тоді буде якийсь сенс !!!!!!
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22.07.2024 20:55 Ответить
Щось фамілія Єрмака постійно пов'язана з якимись рассєйськими "св'язями"...
Що це- закономірність чи співпадіння...?!
То кому Зеленський довірив управління країною що бореться за своє існування...?!!!
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22.07.2024 20:55 Ответить
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22.07.2024 20:59 Ответить
Никогда не было у «слуг» ни совести, ни ответственности перед страной и ее народом. Зато у них хорошо развиты хватательные и жевательные рефлексы.
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22.07.2024 21:29 Ответить
Чого дивуватися якщо дЄрьмак взагалі в параші на зарплаті.
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22.07.2024 21:04 Ответить
Якщо в тебе немає незрозумілих зв'язків з рф, то в команді Зелі ти не будеш.
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22.07.2024 21:08 Ответить
Бесстыдство и беззаконие украинской власти проявляется во всем! Часто думаю: неужели они и правда способны думать о стране, о ее гражданах, о детях, потерявших будущее, о том, чтобы, наконец, дать людям свет и воду в их жилища? Каждое действие этих ублюдков только для личного обогащения, чтобы нажиться даже во время войны. И не думайте, что главный смехач страны, ставший по ошибке президентом, живет и думает иначе.
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22.07.2024 21:28 Ответить
А можно так: утром стулья, а вечером деньги?
- Можно , но деньги вперед.
Цікаво за які стільці були отримані гроші?
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22.07.2024 21:29 Ответить
Це не агент? Це джаст бізнес.
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22.07.2024 21:31 Ответить
Ну как она 350 штук вывезла из Украины в штаты? без помощи всемогущего агента козыря это было бы невозможно.
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22.07.2024 22:03 Ответить
купиили через кредит,він зрадник
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22.07.2024 22:19 Ответить
інакше і не могло бути. Там всі колюбаєви. У нас навіть преззидент теж трошки колюбаєв.
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22.07.2024 22:24 Ответить
ну це просто...
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22.07.2024 22:51 Ответить
...так нічого дивного, совки владні та антимайдан і декілька рішал, на верхівці влади у нас.
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22.07.2024 23:08 Ответить
байден джо,скрути напоследок эту зеленую шоблу в бараний рог.
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22.07.2024 23:21 Ответить
ПОМИЛКА, ЄРМАК НЕ АГЕНТ ФСБ -
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22.07.2024 23:41 Ответить
Под "кришєй" дома моєго(дядько Сем)
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23.07.2024 00:10 Ответить
Ну і що?) Андрій Борисович це ПОТУЖНИЙ менеджер, тож непотрібно тут ля-ля...
Ви просто кидаєтесь на оточення нашого найшашличнішого, сонцеликого і найкрасивішого ПРЕпіЗДЕНТА!!!
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23.07.2024 02:52 Ответить
Можна тільки позаздрити таким як колюбаєви. для них Україна Ненька а Росія Мати.
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23.07.2024 11:51 Ответить
А чому тут тре дивуватися? буратінка здав вагнерівців бульбофюреру (пізніше сам у цьому зізнався), під відео (для звітності пуйлу) розмінував акваторію порту Маріка, за тиждень майже повністю (включно з ЗАЕС) здав Південь країни, зняв успішного на фронті Залужного та посадив до буцегарні успішного у контррозвідці та ССО Червінського!!! Провалив мобілізацію та спаплюжив репутацію ТЦК.
При тому уся його оточуюча ******* без перестанку мандрує світом у "відрядженнях" по усіляким курортам...
Чи може нас ще щось таке здивувати?
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23.07.2024 13:55 Ответить
і скільки ж тих колюбаєвих в Україну понавезли. для того і везли.
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23.07.2024 14:25 Ответить
 
 