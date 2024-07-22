Бизнес-партнер Ермака Колюбаев взял деньги у россиян на дом в США, - СМИ. ВИДЕО

Семья украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, бизнес-партнера главы Офиса Президента Андрея Ермака, взяла кредит у россиян на приобретение дома в пригороде Вашингтона за $600 тысяч.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

В сентябре 2023 года Екатерина Колюбаева, жена украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, приобрела дом в пригороде Вашингтона за $600 тысяч. "Средства за дом полностью платила моя жена, из собственных сбережений, заимствований и из средств, за которые она продала свое имущество. В период с 2022 по 2024 годы моя жена продала два своих автомобиля: Mercedes-Benz CLS 2015 года и Mercedes-Benz GLE 2016 года. Также продала два объекта своей недвижимости в Киеве и Киевской области", - пояснил Колюбаев.

Журналисты проверили эту информацию. Екатерина Колюбаева действительно продала две машины и квартиры - одну в Киеве, вторую - в пригороде столицы. Похоже, женщина могла выручить с продажи всего этого имущества $350 тысяч, которые оплатила за дом в Вашингтоне.

Согласно реестрам США, часть суммы - $250 тысяч - Екатерина Колюбаева заняла у компании A&D Mortgage. "Слідство.Інфо" обнаружило, что эта компания из Флориды имеет российское руководство и связи с Россией.

A&D Mortgage принадлежит Максиму Слюсарчуку, который также является директором Русскоязычной американской палаты южной Флориды.

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Жена Максима Слюсарчука и одновременно одна из менеджерок A&D Mortgage - Светлана Изгашева родом из Волгограда. Оба - в руководстве Русскоязычной американской палаты южной Флориды. На старых видео организации спикеров подписывают как членов "Russian American Chamber"(Русско-американская палата, - ред.).

Это сообщество, которое объединяет русскоязычных людей в США. Они, в частности, финансируют "Фестивали русской культуры" - тот самый "русский мир", который уже третий год уничтожает Украину.

Во время поиска информации о компании, у которой жена Колюбаева взяла кредит на покупку дома в США, журналисты нашли объявление о наборе людей в A&D Mortgage в России, в локальный офис в Санкт-Петербурге. А у некоторых сотрудников в LinkedIn прямо указано "работа в офисе, Санкт-Петербург, A&D Mortgage".

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Екатерина Колюбаева прокомментировала, что фирму для займа ей посоветовал брокер.

"Сомневаюсь, чтобы в США на рынке кредитования работала с 2005 года американская компания, которая является одним из лидеров рынка и была связана с Россией. Но для того, чтобы не было манипуляций, в том числе с вашей стороны - эта информация будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута", - пояснила Колюбаева.