Бизнес-партнер Ермака Колюбаев взял деньги у россиян на дом в США, - СМИ. ВИДЕО
Семья украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, бизнес-партнера главы Офиса Президента Андрея Ермака, взяла кредит у россиян на приобретение дома в пригороде Вашингтона за $600 тысяч.
Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.
В сентябре 2023 года Екатерина Колюбаева, жена украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, приобрела дом в пригороде Вашингтона за $600 тысяч. "Средства за дом полностью платила моя жена, из собственных сбережений, заимствований и из средств, за которые она продала свое имущество. В период с 2022 по 2024 годы моя жена продала два своих автомобиля: Mercedes-Benz CLS 2015 года и Mercedes-Benz GLE 2016 года. Также продала два объекта своей недвижимости в Киеве и Киевской области", - пояснил Колюбаев.
Журналисты проверили эту информацию. Екатерина Колюбаева действительно продала две машины и квартиры - одну в Киеве, вторую - в пригороде столицы. Похоже, женщина могла выручить с продажи всего этого имущества $350 тысяч, которые оплатила за дом в Вашингтоне.
Согласно реестрам США, часть суммы - $250 тысяч - Екатерина Колюбаева заняла у компании A&D Mortgage. "Слідство.Інфо" обнаружило, что эта компания из Флориды имеет российское руководство и связи с Россией.
A&D Mortgage принадлежит Максиму Слюсарчуку, который также является директором Русскоязычной американской палаты южной Флориды.
Жена Максима Слюсарчука и одновременно одна из менеджерок A&D Mortgage - Светлана Изгашева родом из Волгограда. Оба - в руководстве Русскоязычной американской палаты южной Флориды. На старых видео организации спикеров подписывают как членов "Russian American Chamber"(Русско-американская палата, - ред.).
Это сообщество, которое объединяет русскоязычных людей в США. Они, в частности, финансируют "Фестивали русской культуры" - тот самый "русский мир", который уже третий год уничтожает Украину.
Во время поиска информации о компании, у которой жена Колюбаева взяла кредит на покупку дома в США, журналисты нашли объявление о наборе людей в A&D Mortgage в России, в локальный офис в Санкт-Петербурге. А у некоторых сотрудников в LinkedIn прямо указано "работа в офисе, Санкт-Петербург, A&D Mortgage".
Екатерина Колюбаева прокомментировала, что фирму для займа ей посоветовал брокер.
"Сомневаюсь, чтобы в США на рынке кредитования работала с 2005 года американская компания, которая является одним из лидеров рынка и была связана с Россией. Но для того, чтобы не было манипуляций, в том числе с вашей стороны - эта информация будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута", - пояснила Колюбаева.
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Прєдан фюреру...."
знають хто в Україні є Гетьман, кацапські курви ! 😂👍
А розрахунки за це, надійшли від рашистів, у різних варіаціях….
Ось так самміти від зеленського, ну, то таке..
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
якісамі себе видають навіть не боючись народного гніву😡
Невже в українських корупціонерів та шахраїв не знайшлося у кого позичити?
от така ЗЕлена боротьба з корупцією, кумівством і зрадництвом.
Що це- закономірність чи співпадіння...?!
То кому Зеленський довірив управління країною що бореться за своє існування...?!!!
- Можно , но деньги вперед.
Цікаво за які стільці були отримані гроші?
Ви просто кидаєтесь на оточення нашого найшашличнішого, сонцеликого і найкрасивішого ПРЕпіЗДЕНТА!!!
При тому уся його оточуюча ******* без перестанку мандрує світом у "відрядженнях" по усіляким курортам...
Чи може нас ще щось таке здивувати?