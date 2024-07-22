Оккупанты за прошедшие сутки сбросили с БПЛА 266 боеприпасов в зоне ответственности ОСГВ "Таврия", 16 из них - с ядовитыми веществами

Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал о ситуации в зоне ответственности группировки, отметив, что обстановка стабильно напряженная, но не самая активная по сравнению с другими участками линии фронта. Враг активно применяет тактику массового сброса боеприпасов с дронов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Лиховий рассказал в эфире общенационального телемарафона.

"За минувшие сутки противник в нашей оперативной зоне применил 180 сбросов с БПЛА с использованием 266 боеприпасов, и 16 из этих боеприпасов были с ядовитыми веществами. Это очень большое количество как для одних суток", - рассказал спикер.

Он сообщил, что в целом обстановка в зоне ОСГВ "Таврия" стабильно напряженная, но не самая активная по сравнению с другими участками линии фронта.

Также, по его словам, в результате экстремальной температуры военные чувствуют себя довольно дискомфортно, и главной проблемой является доставка воды.

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Кроме того, горит сухостой от ударов врага. "Но это игра, в которую играют вдвоем. Когда можно зажечь противника зажигательными снарядами, наши воины делают это охотно", - сказал он.

Лиховий отметил, что активными сейчас являются два участка: "Один - это Ореховское направление, район Роботинского выступа, там за вчера произошло три боевых столкновения - возле Роботино и Новоданиловки, и шесть военнослужащих противника, которые участвовали в этих атаках, были уничтожены".

Кроме этого, остается активным плацдарм на левом берегу Днепра возле с. Крынки.

"Там за вчера также было отбито три штурма московитов... Там ежедневно высокая активность врага, но наши воины продолжат удерживать противника. Для иллюстрации расскажу результат нашей боевой работы возле Казачьих Лагерей, возле Крынков, где за вчера было уничтожено 1 танк, 1 станцию РЭБ и 1 122 мм миномет противника", - добавил Лиховий.

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