Байден делегировал отдельные полномочия относительно закона о поддержке Украины Минфину и Госдепу США

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Министерства финансов и Государственного департамента США.

Об этом говорится в его заявлении, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении указано, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона.

Речь идет о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев".

Он, в частности, касается и возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

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