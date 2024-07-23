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Новости Помощь Украине
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Байден делегировал отдельные полномочия относительно закона о поддержке Украины Минфину и Госдепу США

Байден делегував окремі повноваження щодо щодо закону про підтримку України Мінфіну і Держдепу США

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Министерства финансов и Государственного департамента США.

Об этом говорится в его заявлении, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении указано, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона.

Речь идет о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев".

Он, в частности, касается и возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

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Автор: 

Байден Джо (2785) Госдепартамент США (1818) Минфин США (68)


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тобто дозволу не буде.
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23.07.2024 01:21 Ответить
Мабуть буде відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців. Джерело:
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23.07.2024 02:04 Ответить
Мабуть буде.
Коли між американською допомогою та економічним добробутом українців не будуть стояти ЗЄрмаки.
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23.07.2024 02:27 Ответить
А що сталося, дідусь всьо?
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23.07.2024 06:20 Ответить
Єнтоні! Твій час настав. Держ департамент уперед!
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23.07.2024 06:37 Ответить
Я так розумію, щоб трампон у випадку виграшу щоб не *зарубав* це. Чи ні?!
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23.07.2024 06:51 Ответить
Дідо Йосип потехеньку "линяє з базару"...
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23.07.2024 14:07 Ответить
 
 