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Байден делегировал отдельные полномочия относительно закона о поддержке Украины Минфину и Госдепу США
Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Министерства финансов и Государственного департамента США.
Об этом говорится в его заявлении, передает Цензор.НЕТ.
В заявлении указано, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона.
Речь идет о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев".
Он, в частности, касается и возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
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Коли між американською допомогою та економічним добробутом українців не будуть стояти ЗЄрмаки.