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Кандидат в президенты США от демократов будет избран до 7 августа, - The New York Times

гарріс,камала

Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщил, что дата онлайн-голосования за кандидата в президенты США пока не назначена. Однако отмечается, что голосование за выдвижение кандидата состоится в первую неделю августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Представители партии, принявшие участие в телефонном разговоре, заявили, что кандидат на должность вице-президента также может быть выдвинут до 7 августа. При этом кандидат на пост президента, которым на данный момент скорее всего станет действующая вице-президент Камала Харрис, будет иметь право влиять на то, когда будет избран и проголосован делегатами кандидат в вице-президенты.

NYT добавило, что выдвижение кандидата в президенты в ходе виртуального голосования состоится за несколько недель до того, как делегаты соберутся в Чикаго 19 августа. Это в свою очередь сведет съезд к чисто церемониальной функции.

Напомним, президентская кампания Камалы Харрис собрала 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как Джо Байден прекратил участие в избирательной гонке и поддержал ее как кандидата от Демпартии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потенциальные кандидаты от Демократов поддержали выдвижение Харрис в президенты США, - CNN

Автор: 

выборы (24722) США (26409) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+1
Барака? Ну, я чомусь упевний що Барак це лялька. Можливо, його чикагське минуле дає мені для цьго підгрунтя.
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23.07.2024 07:27
+1
Харріс також послалася на "Проект 2025", політичні наміри , складені колишніми співробітниками та союзниками Трампа. Вона сказала, що ця економічна політика за ПРОЕКТОМ 2025 призведе до "нерівності та економічної несправедливості", і що Трамп підпише національну заборону на аборти, якщо він дійде до його столу (він сказав, що не приведе, але деякі республіканці в Конгресі хочуть її продовжувати).

"На цих виборах ми знаємо, що кожен із нас стикається з питанням: у якій країні ми хочемо жити?" Харріс запитав зібраний персонал. "Країна свободи, співчуття і верховенства закону? Чи країна хаосу, страху та ненависті?"

У тому ж зауваженні Харріс сказала, що вона попросила менеджера кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес та голови кампанії Джен О'Меллі Діллон залишитися в цих ролях у кампанії Харріса.
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23.07.2024 07:47
+1
Саме так, прийшлось навіть перевірити

Харріс - мала зв'язки з одруженим політиком, різниця у віці 30+ років, щоб отримати державні посади. Факт підтверджений політиком
Трамп - згідно жовтої преси в 2013 році, замовив "золотий дощ" в москві. В цей час він звичайни бізнесмен, не політик, та не займає державні посади. Один журнал пообіцяв 1млн за докази "золотого дождя" - докази не були предоставлені.
Отримання таких послуг не є кримінальним злочином в США та росії.

І хто аморальніше? ...
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23.07.2024 10:21
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Та вже сьогодні політбюро порішало.
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23.07.2024 07:09 Ответить
Ви маєте на увазі сімейне політбюро брехливого нарциса, захопившого під сім"ю усю партію ?
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23.07.2024 07:18 Ответить
Барака? Ну, я чомусь упевний що Барак це лялька. Можливо, його чикагське минуле дає мені для цьго підгрунтя.
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23.07.2024 07:27 Ответить
BBC

"До вечора понеділка Гарріс мала підтримку щонайменше 2579 делегатів, згідно з даними AP, більше, ніж 1976 делегатів, які їй були потрібні для перемоги в першому турі голосування", - пише Associated Press. "У той час як схвалення делегатів продовжує надходити, Гарріс вже підтримала набагато більше, ніж 1976 делегатів", - повідомляє CNN.

Ці цифри не остаточні, і підтримка не означає офіційну номінацію - делегати все одно мають проголосувати на з'їзді партії.
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23.07.2024 07:30 Ответить
Що є доволі симптоматичний після того як 2020го року за Камалу проголосували 0 (зеро) депутатів на праймеріз.
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23.07.2024 07:31 Ответить
На зустрічі зі співробітниками кампанії у понеділок віце-президент Камала Харріс анонсувала напади, які вона готова вчинити проти колишнього президента Дональда Трампа: я прокурор, а він засуджений злочинець.

"До того, як мене обрали віце-президентом, до того, як мене обрали сенатором Сполучених Штатів, я був обраний генеральним прокурором Каліфорнії. А до цього я був прокурором у залі суду. У цих ролях я взяв він злочинців усіх видів", - сказала Харріс співробітникам в офісах своєї кампанії у Вілмінгтоні, штат Делавер. "Хижаки, які жорстоко поводилися з жінками. Шахраї, які обкрали споживачів. Шахраї, які порушували правила заради власної вигоди. Тож послухайте мене, коли я говорю: "Я знаю тип Дональда Трампа".
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23.07.2024 07:39 Ответить
Харріс також послалася на "Проект 2025", політичні наміри , складені колишніми співробітниками та союзниками Трампа. Вона сказала, що ця економічна політика за ПРОЕКТОМ 2025 призведе до "нерівності та економічної несправедливості", і що Трамп підпише національну заборону на аборти, якщо він дійде до його столу (він сказав, що не приведе, але деякі республіканці в Конгресі хочуть її продовжувати).

"На цих виборах ми знаємо, що кожен із нас стикається з питанням: у якій країні ми хочемо жити?" Харріс запитав зібраний персонал. "Країна свободи, співчуття і верховенства закону? Чи країна хаосу, страху та ненависті?"

У тому ж зауваженні Харріс сказала, що вона попросила менеджера кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес та голови кампанії Джен О'Меллі Діллон залишитися в цих ролях у кампанії Харріса.
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23.07.2024 07:47 Ответить
Це не кращий приклад з її боку згадування про посади на які вона попала через близькість з одним політиком, якщо це буде на дебатах Трамп це використає

Ви б краще написали яка стратегія у неї щодо України
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23.07.2024 09:13 Ответить
Стратегія у Гарріс буде проста ...з зеленським 🤡 нарко** ном діла не буде ...йому треба піти у відставку ,тим більше ОПа під прикритт'ям фсб має виїхати до московії у кращему випадку
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23.07.2024 10:12 Ответить
Саме так, прийшлось навіть перевірити

Харріс - мала зв'язки з одруженим політиком, різниця у віці 30+ років, щоб отримати державні посади. Факт підтверджений політиком
Трамп - згідно жовтої преси в 2013 році, замовив "золотий дощ" в москві. В цей час він звичайни бізнесмен, не політик, та не займає державні посади. Один журнал пообіцяв 1млн за докази "золотого дождя" - докази не були предоставлені.
Отримання таких послуг не є кримінальним злочином в США та росії.

І хто аморальніше? ...
показать весь комментарий
23.07.2024 10:21 Ответить
 
 