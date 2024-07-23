Кандидат в президенты США от демократов будет избран до 7 августа, - The New York Times
Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщил, что дата онлайн-голосования за кандидата в президенты США пока не назначена. Однако отмечается, что голосование за выдвижение кандидата состоится в первую неделю августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Представители партии, принявшие участие в телефонном разговоре, заявили, что кандидат на должность вице-президента также может быть выдвинут до 7 августа. При этом кандидат на пост президента, которым на данный момент скорее всего станет действующая вице-президент Камала Харрис, будет иметь право влиять на то, когда будет избран и проголосован делегатами кандидат в вице-президенты.
NYT добавило, что выдвижение кандидата в президенты в ходе виртуального голосования состоится за несколько недель до того, как делегаты соберутся в Чикаго 19 августа. Это в свою очередь сведет съезд к чисто церемониальной функции.
Напомним, президентская кампания Камалы Харрис собрала 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как Джо Байден прекратил участие в избирательной гонке и поддержал ее как кандидата от Демпартии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"До вечора понеділка Гарріс мала підтримку щонайменше 2579 делегатів, згідно з даними AP, більше, ніж 1976 делегатів, які їй були потрібні для перемоги в першому турі голосування", - пише Associated Press. "У той час як схвалення делегатів продовжує надходити, Гарріс вже підтримала набагато більше, ніж 1976 делегатів", - повідомляє CNN.
Ці цифри не остаточні, і підтримка не означає офіційну номінацію - делегати все одно мають проголосувати на з'їзді партії.
"До того, як мене обрали віце-президентом, до того, як мене обрали сенатором Сполучених Штатів, я був обраний генеральним прокурором Каліфорнії. А до цього я був прокурором у залі суду. У цих ролях я взяв він злочинців усіх видів", - сказала Харріс співробітникам в офісах своєї кампанії у Вілмінгтоні, штат Делавер. "Хижаки, які жорстоко поводилися з жінками. Шахраї, які обкрали споживачів. Шахраї, які порушували правила заради власної вигоди. Тож послухайте мене, коли я говорю: "Я знаю тип Дональда Трампа".
"На цих виборах ми знаємо, що кожен із нас стикається з питанням: у якій країні ми хочемо жити?" Харріс запитав зібраний персонал. "Країна свободи, співчуття і верховенства закону? Чи країна хаосу, страху та ненависті?"
У тому ж зауваженні Харріс сказала, що вона попросила менеджера кампанії Байдена Джулі Чавес Родрігес та голови кампанії Джен О'Меллі Діллон залишитися в цих ролях у кампанії Харріса.
Ви б краще написали яка стратегія у неї щодо України
Харріс - мала зв'язки з одруженим політиком, різниця у віці 30+ років, щоб отримати державні посади. Факт підтверджений політиком
Трамп - згідно жовтої преси в 2013 році, замовив "золотий дощ" в москві. В цей час він звичайни бізнесмен, не політик, та не займає державні посади. Один журнал пообіцяв 1млн за докази "золотого дождя" - докази не були предоставлені.
Отримання таких послуг не є кримінальним злочином в США та росії.
І хто аморальніше? ...