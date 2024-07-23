Кандидат в президенты США от демократов будет избран до 7 августа, - The New York Times

Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщил, что дата онлайн-голосования за кандидата в президенты США пока не назначена. Однако отмечается, что голосование за выдвижение кандидата состоится в первую неделю августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Представители партии, принявшие участие в телефонном разговоре, заявили, что кандидат на должность вице-президента также может быть выдвинут до 7 августа. При этом кандидат на пост президента, которым на данный момент скорее всего станет действующая вице-президент Камала Харрис, будет иметь право влиять на то, когда будет избран и проголосован делегатами кандидат в вице-президенты.

NYT добавило, что выдвижение кандидата в президенты в ходе виртуального голосования состоится за несколько недель до того, как делегаты соберутся в Чикаго 19 августа. Это в свою очередь сведет съезд к чисто церемониальной функции.

Напомним, президентская кампания Камалы Харрис собрала 81 млн долларов за первые 24 часа после того, как Джо Байден прекратил участие в избирательной гонке и поддержал ее как кандидата от Демпартии.

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