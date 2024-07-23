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Украина остается одной из важнейших тем во время переговоров с союзниками, - Госдеп США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

В Госдепе заявили, что когда США ведут переговоры с союзниками в контексте вопросов глобальной безопасности, Украина остается одной из важнейших тем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер перед турне госсекретаря Энтони Блинкена в Индо-Тихоокеанский регион.

"Каждый раз, когда мы ведем такие дискуссии с нашими союзниками и партнерами, ситуация вокруг Украины и необходимость продолжать поддержку Украины являются топтемами в списке обсуждений", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение по обеспечению Украины большим количеством систем Patriot на встрече в Токио глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии.

Представитель не указал, какие темы будут обсуждаться, впрочем, отметил, что США сообщат детали, когда встречи состоятся.

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Госдепартамент США (1818) Миллер Мэтью (338) Блинкен Энтони (936)


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Менше б ви там собі переговори переговорювали,а взяли і просто передали всю номенклатуру ***********,з далекобійними ракетами включно!!!І це буде ніяка не ескалація,а звичайне виконання Будапештського меморандуму!
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23.07.2024 07:08 Ответить
 
 