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Россия вывела два носителя "Калибров" в Черное море. ИНФОГРАФИКА

У Чорному морі Росія тримає два носії Калібрів

По состоянию на утро вторника, 23 июля, в Черном море находятся два российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Черном море военные фиксируют 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Также по информации военных, по состоянию на 6:00, 4 корабля находятся Азовском море, носители "Калибров" отсутствуют.

В Средиземном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Укрытие для кораблей РФ в Новороссийске становится достаточно условным. Дроны Sea Baby будут доставать и туда, - ВМС

Сколько судов совершили проход Керченским проливом в интересах России?

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 11 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Также читайте: ВСУ уничтожили 28 российских кораблей, в том числе подлодку, - ВМС

У Чорному морі Росія тримає два носії Калібрів

Автор: 

ВМС (1461) корабль (2040) Черноморский флот РФ (1557) Черное море (1472)


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Потроху отуються до чергового удару за допомогою закордонних технологій
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23.07.2024 08:28 Ответить
Удару по виведенних кораблях?! Правильно я розумію, бо Крим це Україна, а Україна має право захищати свої території
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23.07.2024 08:34 Ответить
а где магура для гура? Уже 3 недели на телемарафете 10 лямов собирают на дрЫн. Кстати почему так дорого? И почему не по себестоимости, аля фсе для фронта, все для победы или вообще за счет бюджета. Все за счет зубожЫлого нариту. Где донаты от кошевага и пекалова? от четы зеленских, от агрохимии? Гидэ?
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23.07.2024 08:37 Ответить
 
 