Россия вывела два носителя "Калибров" в Черное море. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро вторника, 23 июля, в Черном море находятся два российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Черном море военные фиксируют 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Также по информации военных, по состоянию на 6:00, 4 корабля находятся Азовском море, носители "Калибров" отсутствуют.

В Средиземном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

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Сколько судов совершили проход Керченским проливом в интересах России?

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 11 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

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