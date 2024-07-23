Россия вывела два носителя "Калибров" в Черное море. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро вторника, 23 июля, в Черном море находятся два российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Черном море военные фиксируют 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
Также по информации военных, по состоянию на 6:00, 4 корабля находятся Азовском море, носители "Калибров" отсутствуют.
В Средиземном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Сколько судов совершили проход Керченским проливом в интересах России?
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 11 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
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polini orop
показать весь комментарий23.07.2024 08:28 Ответить Мне нравится 0
valentyna #410470
показать весь комментарий23.07.2024 08:34 Ответить Мне нравится 1
Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.07.2024 08:37 Ответить Мне нравится 0
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