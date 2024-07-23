Враг пытался прорвать оборону наших войск на Кураховском направлении, на Покровском больше атак вблизи Новоалександровки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 22 июля, на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активным на Краматорском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 96 авиаударов, сбросив 132 КАБа. Кроме этого, совершил более 4400 обстрелов, из них 105 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник Харьковской области; Воздвиженка, Тимофеевка, Веселое, Гродовка, Волчье, Новоселовка Первая, Александрополь, Курахово, Угледар, Водяное, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское, Великая Новоселка, Розовка, Комар и Урожайное Донецкой области; Львово, Садовое и Новоберислав Херсонской области.

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять артиллерийских систем, станцию РЛС и три склада боеприпасов.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 64 автомобиля и три единицы специальной техники врага.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении зафиксировано 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского, Тернов, Торского, а также Серебрянского леса.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Орехово-Васильевки, Выемки и Переездного. Всего произошло восемь боестолкновений.

"На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Часова Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Пивничного, Торецка, Нью-Йорка и Зализного", - говорится в сообщении.

Генштаб также информирует, что на Покровском направлении наши защитники отбили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиново. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

Как отмечается, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 17 атак возле Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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Сутки на Юге

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха при штурме наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

На Времевском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.