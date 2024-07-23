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США наблюдают за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, - Пентагон

Речник Пентагону Патрік Райдер.

Соединенные Штаты следят за развитием взаимодействия между Россией и Северной Кореей, в частности в контексте предоставления Пхеньяном военной помощи России в ее агрессии против Украины.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем следить за отношениями этих стран", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать встречу заместителя министра обороны России Алексея Криворучко с диктатором КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, это вызывает беспокойство ввиду того, что "Северная Корея фактически способствует продолжению российской незаконной оккупации Украины путем материальной и моральной поддержки РФ".

Райдер добавил, что американская сторона продолжает "пристально следить" за этим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО уверены, что КНДР оказывает значительную военную поддержку РФ, - Столтенберг

Автор: 

КНДР (1189) Пентагон (1447) россия (95365) США (26409)


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Топ комментарии
+3
Попкорном запаслись, чи віддають перевагу пиву з чипсами?
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23.07.2024 09:55
+2
і?
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23.07.2024 09:57
+1
Ахах
Куколди
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23.07.2024 09:45
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Ахах
Куколди
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23.07.2024 09:45 Ответить
... дуже розумно.
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23.07.2024 09:47 Ответить
Імпотенти жалюгідні. Хоч би Трамп прийшов, може дасть лад цим куколдам. Бо обамівська баба не варіант.
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23.07.2024 09:48 Ответить
Трамп дасть ладу: чудово поладить з всіма ними. Просто віддасть їм поділити світ на сфери впливу і буде насолоджуватись великою Америкою всередині США.
Диктаторів та автократів він поважає і потайки любить (навіть щасливий отримати запісочку від когось з них).
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23.07.2024 10:27 Ответить
Ну еле живой президент определяет еле живую реакцию государства...
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23.07.2024 09:48 Ответить
Спостерігаючим спостережникам спостерігати не переспостерігати...
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23.07.2024 09:49 Ответить
Попкорном запаслись, чи віддають перевагу пиву з чипсами?
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23.07.2024 09:55 Ответить
Потрібно наносити удар по злу !

Яке спостерігаєм ?

11 рік спостережень і що ? Лохи
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23.07.2024 09:56 Ответить
скоро почуємо про тисячне останнє китайське попередження від білого дому
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23.07.2024 09:57 Ответить
і?
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23.07.2024 09:57 Ответить
Шо ім ше залишається
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23.07.2024 10:02 Ответить
Зніміть заборони з Японії,вона за пару місяців розбереться з обома,як було вже не раз.
А міну сповільненої дії заклав ще"отєц народов",якби американці довели справу до кінця,не було б цього геморою..
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23.07.2024 13:26 Ответить
і це ті, хто забрав нашу яз, ракети і літаки. Сс*ні потвори
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24.07.2024 00:54 Ответить
 
 