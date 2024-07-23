США наблюдают за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, - Пентагон
Соединенные Штаты следят за развитием взаимодействия между Россией и Северной Кореей, в частности в контексте предоставления Пхеньяном военной помощи России в ее агрессии против Украины.
Об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем следить за отношениями этих стран", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать встречу заместителя министра обороны России Алексея Криворучко с диктатором КНДР Ким Чен Ыном.
По его словам, это вызывает беспокойство ввиду того, что "Северная Корея фактически способствует продолжению российской незаконной оккупации Украины путем материальной и моральной поддержки РФ".
Райдер добавил, что американская сторона продолжает "пристально следить" за этим.
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Куколди
Диктаторів та автократів він поважає і потайки любить (навіть щасливий отримати запісочку від когось з них).
Яке спостерігаєм ?
11 рік спостережень і що ? Лохи
А міну сповільненої дії заклав ще"отєц народов",якби американці довели справу до кінця,не було б цього геморою..