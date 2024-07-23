США наблюдают за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, - Пентагон

Соединенные Штаты следят за развитием взаимодействия между Россией и Северной Кореей, в частности в контексте предоставления Пхеньяном военной помощи России в ее агрессии против Украины.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем следить за отношениями этих стран", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать встречу заместителя министра обороны России Алексея Криворучко с диктатором КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, это вызывает беспокойство ввиду того, что "Северная Корея фактически способствует продолжению российской незаконной оккупации Украины путем материальной и моральной поддержки РФ".

Райдер добавил, что американская сторона продолжает "пристально следить" за этим.

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