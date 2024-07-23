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Новости Мобилизация в РФ
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Власти Москвы будут платить почти по 2 млн рублей за контракт с Минобороны РФ

Виплати мобілізованим росіянам у Москві  

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым устанавливается единовременная дополнительная выплата для тех, кто заключит с Минобороны России контракт о прохождении военной службы. Выплата составит 1,9 миллиона рублей.

Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что выплату получат те, кого отберут городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года.

Власти Москвы заявили, что также сохранят ежемесячную выплату из московского бюджета в 50 тысяч рублей. С учетом федеральных выплат, которые может получить военнослужащий-контрактник, сумма за год войны может превысить 5,2 млн рублей, утверждают в мэрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая волна частичной мобилизации в России станет неизбежной до конца 2024 года, - Financial Times

Издание отмечает, что некоторые российские регионы недавно увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта. В Краснодарском крае он теперь составляет один миллион рублей, в Дагестане - 500 тысяч рублей, а в Татарстане - 1,05 миллиона рублей.

Согласно подсчетам российских экспертов, с июля 2023 года по июнь 2024 года выплаты российским военнослужащим, а также раненым и родственникам ликвидированных солдат, участвующих в войне против Украины, могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей. Эта сумма соответствует 1,4-1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году, а также 7,5-8,2% всех расходов федерального бюджета на текущий год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ будут платить по 100 тыс. рублей за вербовку родственников и друзей на войну против Украины

Автор: 

армия РФ (19057) москва (3072) Минобороны рф (924)


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Топ комментарии
+19
це означає шо бабла у них повно ..
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23.07.2024 16:33
+17
4,300 евров. в месяц. И платит запад покупая нефть\газ.
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23.07.2024 16:26
+16
Это означает что желающих сдохнуть где то в полях Украины все меньше.

Вот и заманивают "плюшками"
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23.07.2024 16:24
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Цей "указ" поширюється тільки на "маасквічєй", чи на "ґастєй сталіци" також?
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23.07.2024 16:19 Ответить
хто має Московську реєстрацію, не важливо постійну або тимчасову.

можна так трохи нажитися.
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23.07.2024 17:00 Ответить
Це 570 000 гривень. Мда...
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23.07.2024 16:21 Ответить
Так отож...
"Хахли", які їздили на заробітки "в мааскву", "прізадумалісь"...
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23.07.2024 16:23 Ответить
та їздили тому що завдяки ющери порохи та зробили з України найбіднішу країну европи
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23.07.2024 16:45 Ответить
Найбіднішою країною Європи Україну зробили виборці комунофашистів та їхніх нащадків - ригоаналів і "соціалістів". Разом із "крєпкімі хазяйствєннікамі с научно-праізвоцтвєнимі связямі с брацкой расієй".
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23.07.2024 17:08 Ответить
ватний дурник трохи забувся коли зарплати в Україні впереше перетнули позначку в 400 у.о. і якими вони були до Ющенка і якими вони є зараз
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23.07.2024 17:32 Ответить
Пiв-зарплати Серлеща або Пуштунного захисника енергоспоруд
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23.07.2024 16:25 Ответить
Майже 900 тисяч гривень... нажаль ви не так порахували.
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23.07.2024 17:05 Ответить
Мер Москви Сергій Собянін підписав указ, яким встановлюється одноразова додаткова виплата для тих, хто укладе з Міноборони Росії контракт про проходження військової служби. Виплата становитиме 1,9 мільйона рублів.

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23.07.2024 17:22 Ответить
Поставте по курсу НБУ і побачите зовсім іншу цифру
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23.07.2024 18:04 Ответить
Это около 20 к зелени. У Вас с калькулятором или курсом грн/доллар не лады.
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23.07.2024 22:27 Ответить
Это означает что желающих сдохнуть где то в полях Украины все меньше.

Вот и заманивают "плюшками"
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23.07.2024 16:24 Ответить
03 квітня 2024

На військову службу за контрактом з початку року надійшли понад 100 тис. осіб, повідомило Міноборони Росії

це приблизно 400 тисяч на рік, тільки хто сам йде.
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23.07.2024 17:01 Ответить
яким ще цифрам кацапського мінвбивста дітей та пенсіонерів ти пропонуєш нам повірити? )
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23.07.2024 17:33 Ответить
це ви самі можете прочитати

google в помошь
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23.07.2024 17:56 Ответить
Дорослий , а віриш в казочки дегенерала кокошенкова , і п'яного Дімона . ?
Яким навіть самі ж кацапи не вірять .
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23.07.2024 22:21 Ответить
4,300 евров. в месяц. И платит запад покупая нефть\газ.
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23.07.2024 16:26 Ответить
Одноразовим
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23.07.2024 19:39 Ответить
Це означає, шо особо бажаючих недофіга...а тим паче масквічей
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23.07.2024 16:28 Ответить
це означає шо бабла у них повно ..
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23.07.2024 16:33 Ответить
Бабла повно, а бажаючих все менше.
Колись радо косяками на 200к йшли, і от тепер вже 2М.
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23.07.2024 16:49 Ответить
Росія вербує на війну проти України громадян щонайменше 21 країни. Forbes
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23.07.2024 16:52 Ответить
І знову здебільшого жебраків, які самі собі не потрібні.
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23.07.2024 16:55 Ответить
Та невже? Чому тоді таке обурення щодо купи інвалідів та непридатних в лавах ЗСУ?
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23.07.2024 17:15 Ответить
При тому, що коли кацапи набирають всяке сміття, то це вони правильно роблять, якщо ми - то все, кінець-кінець.
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23.07.2024 17:35 Ответить
У нас гине цвіт нації, у них біомусор.
Далі думай якщо є чим.
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23.07.2024 17:52 Ответить
Виявляється, деяка частина рукастих-головастих чмобіків теж перетворюється на харошіх русскіх. Шкода, співвідношення там таки суворо не на нашу користь.
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23.07.2024 17:53 Ответить
це означає що в дурні голови починає доходити що ті євро він може і не пропити)))А інформація радянським радіо розходиться дуже швидко..
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23.07.2024 16:54 Ответить
це означає: https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM "возьми все - я себе ещё нарисую" і що друкарський станок Московії для друку веселкових папірців працюватиме з прискоренням..
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23.07.2024 18:04 Ответить
навіщо дохлому гроші?
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23.07.2024 16:31 Ответить
родичам, дітям
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23.07.2024 17:03 Ответить
Дітям - навряд чи. Односельці не допустять.
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23.07.2024 17:11 Ответить
Це образно, звичайно матері або опікуну.
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23.07.2024 17:12 Ответить
шо?
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23.07.2024 17:22 Ответить
тримайтесь
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23.07.2024 18:14 Ответить
Дякую.
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23.07.2024 18:24 Ответить
Ніяких грошей не шкодують заради імперських божевільних мрій *****.
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23.07.2024 16:39 Ответить
це їх особисті мрії. І ***** тут не до чого по великому рахунку
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24.07.2024 00:08 Ответить
Тобто на тисячу потенційних жмурів, які ЗСУ перемелює за 1 день, треба буде майже 22млн баксів. Щось в них там з мобілізацією мабуть зовсім не дуже ок.
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23.07.2024 16:43 Ответить
Горе мені горе, з такими коментаторами,
таке враження що ми в різних реаліях сьогодення.....
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23.07.2024 16:49 Ответить
Да ты вообще на подсосе кремлевском, конечно в разных )
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23.07.2024 17:18 Ответить
З Польщі горюєш, сашенька?))) Дивись з горя там не напивайся.
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23.07.2024 17:32 Ответить
немає там тисячі жмурів, 300-400 може бути, все інше поранені різного ступеня важкості, і це при постійних штурмах...
пів міліона втрат навіть параша б відчула.
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23.07.2024 17:54 Ответить
Яка різниця? Факт є фактом. Хай два дні а не день. Це мільярди доларів на рік. І я впевнений що це скоріше інформаційний вкид для ідіотів. Із сотні може одному двом заплатять. Бо це мільярди баксів на рік і це тільки гонорари в руки. А ще вдіти, взути, накормити, бронік з каскою, дати зброю в руки і БК. Яка б рашка не була там багата на ресурси, але таких бабок давати кожному контрактнику це скоріше фарс і медійне лайно на вуха аніж реальність.
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23.07.2024 18:20 Ответить
не хвилюйтеся за рашкостан. коли закінчутця бажаючі воювати за гроші, почнеться мобілізація як у нас
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23.07.2024 16:55 Ответить
Але коли в них почнеться мобілізація "як у нас", у нас вже лише одні каліки та пенси войовничі лишаться.
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23.07.2024 19:38 Ответить
І чорний чувал безкоштовно.
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23.07.2024 16:57 Ответить
похорон за рахунок МО РФ...
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23.07.2024 17:04 Ответить
Лиси з їжаками поховають.
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23.07.2024 17:21 Ответить
Не идет ванька воевать, рублем дурня заманивают. Т.е. фактически это наемники. А наемников во все времена в плен не брали и кончали там где ловили. И дело то в том что солдат он человек присяги. Приказали и пошел. Не по воле своей.
А наемник убивает за зарплату. И ему все равно кого убивать. Оттого то эту падаль во все времена били смертным боем нещадно, считая за мерзость.
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23.07.2024 17:23 Ответить
Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
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23.07.2024 17:35 Ответить
Мда, гарно Хйло дбає про своє військо! а українцям нові податки, нові тарифи і виконавча служба, яка блокує будь-який рахунок як військовим, так і пенсіонерам. До речі, цікавий урок для буратін, які думали, що вони найрозумніші, найкмітливіші, найоригінальніші, коли обирали брехуна Голобородька! І це не карма, це такі правила гри в усьому Так що кожен презедент
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23.07.2024 17:28 Ответить
подивись відео де московити жаліються що ім виплачують по 40 000 фублів, що женуть як на м'ясо
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23.07.2024 17:46 Ответить
так ідіть у військо ху*ла. Вас там чекають. Там не буде ані податків, ані нових тарифів чи виконавчої служби, хіба що чеченський х* в жопі, але ж вам не звикати)
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24.07.2024 00:11 Ответить
А у нас ****** на воротнік, а податківцям зарплату в 2 рази вище.
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23.07.2024 17:38 Ответить
Це в кого воротнік лишився, бо ...є вже без сандалів ходять
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23.07.2024 18:14 Ответить
І контракт на 1 рік.
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23.07.2024 17:40 Ответить
Пока Штаты не захотят рубли в фантики превратить эти бараны и дальше будут наниматься на убой и потом стреляться в онлайне.
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23.07.2024 17:50 Ответить
Штати вже все що могли зробили, зараз не 80-ті коли світ залежав від США та бакса
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23.07.2024 17:56 Ответить
поки товстий схудне, худий помре

вони ще бусифікацію не починали, тому по часу у них запасу десь рік порівняно з нами

нажаль, бо зелень категорично проти найманців чи іноземних легіонів, чомусь
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23.07.2024 19:26 Ответить
В нас немає стільки бабла, щоб переплюнути рашку в питанні найманців. Ми, може, і раді були б найманців набирати, але рашка просто запропонує їм більше грошей, ніж здатні ми, і тому вони ідуть воювати за москалів
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23.07.2024 22:32 Ответить
Макрон кілька місяців тому пропонував ввести французьський легіон. Бубочка була проти.
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24.07.2024 14:16 Ответить
Ну що не кажи а грошова мотивація у них набагато краще за нашу, якби давали відразу лям гривень і місяць на збори, думаю багато хто сам пішов, бо мав би і час завершити справи і гроші щоб докупити те що треба. А так і посмертні не платять і замість рекрутінгу тцк людей калічать.
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23.07.2024 22:22 Ответить
А шо таке случілось , русня вже не бажає йти на забій за великі гроші . ?? Тепер вимагає - дуже великих ??
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23.07.2024 22:24 Ответить
ставки підвищуються...погано
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24.07.2024 00:12 Ответить
Разбогатей или сдохни!
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24.07.2024 09:06 Ответить
 
 