Власти Москвы будут платить почти по 2 млн рублей за контракт с Минобороны РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым устанавливается единовременная дополнительная выплата для тех, кто заключит с Минобороны России контракт о прохождении военной службы. Выплата составит 1,9 миллиона рублей.
Об этом пишет издание "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что выплату получат те, кого отберут городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года.
Власти Москвы заявили, что также сохранят ежемесячную выплату из московского бюджета в 50 тысяч рублей. С учетом федеральных выплат, которые может получить военнослужащий-контрактник, сумма за год войны может превысить 5,2 млн рублей, утверждают в мэрии.
Издание отмечает, что некоторые российские регионы недавно увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта. В Краснодарском крае он теперь составляет один миллион рублей, в Дагестане - 500 тысяч рублей, а в Татарстане - 1,05 миллиона рублей.
Согласно подсчетам российских экспертов, с июля 2023 года по июнь 2024 года выплаты российским военнослужащим, а также раненым и родственникам ликвидированных солдат, участвующих в войне против Украины, могли составить от 2,75 до 3 триллионов рублей. Эта сумма соответствует 1,4-1,6% ожидаемого ВВП России в 2024 году, а также 7,5-8,2% всех расходов федерального бюджета на текущий год.
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можна так трохи нажитися.
"Хахли", які їздили на заробітки "в мааскву", "прізадумалісь"...
Вот и заманивают "плюшками"
На військову службу за контрактом з початку року надійшли понад 100 тис. осіб, повідомило Міноборони Росії
це приблизно 400 тисяч на рік, тільки хто сам йде.
google в помошь
Яким навіть самі ж кацапи не вірять .
Колись радо косяками на 200к йшли, і от тепер вже 2М.
Далі думай якщо є чим.
таке враження що ми в різних реаліях сьогодення.....
пів міліона втрат навіть параша б відчула.
А наемник убивает за зарплату. И ему все равно кого убивать. Оттого то эту падаль во все времена били смертным боем нещадно, считая за мерзость.
вони ще бусифікацію не починали, тому по часу у них запасу десь рік порівняно з нами
нажаль, бо зелень категорично проти найманців чи іноземних легіонів, чомусь