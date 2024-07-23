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Новости Помощь Украине
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Венгрия будет блокировать деньги Евросоюза на помощь Украине оружием из-за ситуации с транзитом нефти "Лукойла", - Сийярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Венгрия будет блокировать 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира, которые предназначены для компенсации поставок оружия Украине, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".

Об этом заявил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATV.

Главный венгерский дипломат в очередной раз возмутился сложностями в транзите российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, энергоснабжение которых "оказалось под угрозой из-за действий украинцев".

"Я также четко дал понять, что пока Украина не решит этот вопрос, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за передачу оружия из Европейского фонда мира, потому что как бы это выглядело, если бы мы способствовали выплате 6,5 миллиарда евро, тогда как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения", - заявил он.

Он считает, что Европейская комиссия "должна надавить на Украину", чтобы позволить "Лукойлу" возобновить поставки нефти через украинскую территорию.

Читайте также: Решение Украины прекратить транзит нефти "ЛУКойл" является "нарушением Соглашения об ассоциации", - Сийярто

Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".

18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Читайте также: Решение Украины по прекращению транзита российской нефти неприемлемо, Венгрия поднимет этот вопрос на Совете ЕС, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (1933) нефть (1917) Лукойл (21) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+54
Угорські ******* робили це і без того, зараз ущєрбним прилетіло
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23.07.2024 20:02
+38
Це краіна НАТО чи Пн Корея?
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23.07.2024 20:04
+31
угорцям не місце в ЄС і НАТО. Їх місце на мокшанських болотах
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23.07.2024 20:15
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Угорські ******* робили це і без того, зараз ущєрбним прилетіло
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23.07.2024 20:02 Ответить
Під час другої світової війни в червоній армії був негласний приказ: мадьярів в полон не брати.
І було за що.
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23.07.2024 21:59 Ответить
Це краіна НАТО чи Пн Корея?
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23.07.2024 20:04 Ответить
це гірше
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23.07.2024 23:56 Ответить
УСІ МАД'ЯРИ ПРИШЕЛЕПКУВАТІ -,ГАРЯЧКУВАВ ВОДІЧКА.
НУ, НЕ УСІ МАД'ЯРИ ВИНУВАТІ, ЩО ВОНИ МАД'ЯРИ,- ЗАУВАЖИВ ШВЕЙК.
ЯК НЕ ВИНУВАТІ, УСІ ВИНУВАТІ,- ВІДПОВІВ ВОДІЧКА.
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23.07.2024 20:06 Ответить
Могли б вже попередити..ГОЛОСНО - буде продовжувати в такому ж ключі, країну позбавлять членства всюди, де можна. З роз'ясненнями для населення - через вашого дебільного гібона, що продався расєї, у вас більше не буде ні фінансування, ні дотацій, ні безвізу..типу - і@іться тепер самі, як хочете.

Але сцуть..
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23.07.2024 20:10 Ответить
Всьому - свій час! А сеча- вона колись закінчиться!
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23.07.2024 20:26 Ответить
хто буде попереджати? орбан сиярто?
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23.07.2024 20:34 Ответить
Читати вмієте? Попереджати не вони повинні.
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23.07.2024 20:41 Ответить
пані не розуміє іронії..
орбан керує ЄС. він щаз головний на континенті. виходить шо він і повинет попереди сіярту
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23.07.2024 20:48 Ответить
Це не іронія.
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23.07.2024 21:09 Ответить
енергопостачання яких "опинилося під загрозою через дії українців"
До дій *****, значить, претензій немає.
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23.07.2024 20:11 Ответить
Є таке слово Дипломатія. Покажіть зеленському його тлумачення в словнику. Трубу треба не перекривати публічно а зупиняти на ремонт. Дуже довгий ремонт, кілька років. І ще з мадярів гроші на нього взяти. Кілька ярдів.
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23.07.2024 20:11 Ответить
Роман ти про що , де зеленський а де дипломатія ?
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23.07.2024 20:33 Ответить
Як варіант, "промазати", збиваючи кацапську ракету в якийсь важливий вузол на трубі. А ремонт буде не на часі. Якщо вже закривати, то закривати, а не робити з цього шоу.
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23.07.2024 21:14 Ответить
Вы еще за свой ОТР-банк с нами не расчитались.
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23.07.2024 20:14 Ответить
угорцям не місце в ЄС і НАТО. Їх місце на мокшанських болотах
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23.07.2024 20:15 Ответить
До Хатів,на історичну батьківщину великих мад'яр!!))
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23.07.2024 20:27 Ответить
Ця курва щей шатажує!!Вже не один рік мізки Україні довбають,а тут гвалт Україна загрожує енергетиці Великої Мад'ярщині!! Курва пічаба !!))
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23.07.2024 20:16 Ответить
Старанно відпрацьовує гроші кремля. Тягне, навіть, на премію!
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23.07.2024 20:27 Ответить
Он дійсно ******** цей Сіярто. А до цього не блокували? От мудья свинячи ці мудьяри.
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23.07.2024 20:19 Ответить
******!!))
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23.07.2024 20:25 Ответить
Агов, Євро"союз", ви кого там у себе тримаєте під назвою "угорщина"?
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23.07.2024 20:26 Ответить
А до цього хоч одне питання не блокувалось? Чи тепер двома руками голосуватимете проти?
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23.07.2024 20:27 Ответить
Ага то есть раньше просто так палки в колеса совали, а теперь из-за нефти.. Ну так лучше как сейчас тогда
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23.07.2024 20:28 Ответить
Мадярські недолюдки, орбани та сціярти, забувають, що вони живуть в центрі Європи, а не на місті Єврейської АО на берегах Амуру. Якби ЄС керували не ліберали-сопленосці, а консерватори, сиділи б вони в своїх ньїредьхазах як миші в підполі. Та й то навіть до лібералів почало доходити, що з мадярськими дикунами треба щось робити.
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23.07.2024 20:32 Ответить
слова скінчилися, тільки матюки
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23.07.2024 20:39 Ответить
пашла жоская атвєтка )
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23.07.2024 20:40 Ответить
Циганва однаково все блокуватиме , як блокувала все що пов'язане з допомогою Україні і раніше. Отже перекрийте наглухо той кран і пішли вони н...й .!!
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23.07.2024 20:41 Ответить
Пособники гітлера є пособниками кацапського фашизму...
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23.07.2024 20:43 Ответить
Заблокуй собі собачий рот, циганва угро-фінська!
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23.07.2024 20:51 Ответить
Як що коротко-блокування нафтопроводу це отвєтка за багаточисленні блокування Угорщини допомоги для України.
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23.07.2024 20:53 Ответить
Мад'яри сволота, ви ще за Корюковку відповісте, прийде час. Тварюки профашистські.
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23.07.2024 20:54 Ответить
Доки Угорщина щось блокує - жодні питання для Угорщини нне будуть вирішуватись.
І так, газ теж потрібно перекрити. З ************ шаннтажистами - тільки їх методами.
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23.07.2024 20:56 Ответить
Та без проблем, тупоголовий мудяре. Але мудярія без нафти!
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23.07.2024 20:58 Ответить
Наши Зешмаркли поддерживают єто решение.
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23.07.2024 21:11 Ответить
https://ua.news/ua/world/ugorshhyna-gotova-rozblokuvaty-zakupivlyu-zbroyi-dlya-********-v-obmin-na-naftu Угорщина готова розблокувати закупівлю зброї для України в обмін на нафту

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23.07.2024 21:16 Ответить
мудярщина буде без нафти. Все! Крапка!
Сіярто, можешь кіздеть, блювати, пердіти, жерти свій кал - вже все вирішене!
Мудярія без нафти!
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23.07.2024 21:17 Ответить
Евросоюзу єто вьігодно!
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23.07.2024 21:47 Ответить
иначе давно бы заблокировали.
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23.07.2024 21:49 Ответить
Гнать пора жабу из ЕС и НАТО.
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23.07.2024 21:47 Ответить
Сіятренко не переживай- ось ребренденгуємо москальську нафту на азербайджанську и потече вона до вас аж бігом
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23.07.2024 21:52 Ответить
Мадярські гниди ******* путінську трубу смоктати
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23.07.2024 22:06 Ответить
Мадяри почали зрозуміти своє місце, об вас нарешті почали витерати ноги.
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23.07.2024 22:10 Ответить
Значить потрібно заблокувати ще і газ, щоб мало не здалося. І нехай тоді блокують внутрішні протести невдоволених мадяр.
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23.07.2024 22:24 Ответить
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23.07.2024 22:31 Ответить
А Угорщина випускає велосипеди ?
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23.07.2024 22:54 Ответить
Бугагагага ! Ні в якому разі не пропускати угорцям ніяку нафту !!! Нехай трошки подумають як за дебілів голосувати.
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23.07.2024 23:11 Ответить
а чи треба нам такий єс?
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23.07.2024 23:58 Ответить
Не варто ототожнювати Орбана з угорцями. Це те ж саме що ототожнювати Зєлєнского з українцями. Це "недорозуміння". "Нещасний випадок". В історії народів така фігня трапляється... Треба протидіяти придуркам користуючись здоровим глуздом і міжнародним правом.
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24.07.2024 02:26 Ответить
 
 