Венгрия будет блокировать деньги Евросоюза на помощь Украине оружием из-за ситуации с транзитом нефти "Лукойла", - Сийярто

Венгрия будет блокировать 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира, которые предназначены для компенсации поставок оружия Украине, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".

Об этом заявил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATV.

Главный венгерский дипломат в очередной раз возмутился сложностями в транзите российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, энергоснабжение которых "оказалось под угрозой из-за действий украинцев".

"Я также четко дал понять, что пока Украина не решит этот вопрос, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за передачу оружия из Европейского фонда мира, потому что как бы это выглядело, если бы мы способствовали выплате 6,5 миллиарда евро, тогда как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения", - заявил он.

Он считает, что Европейская комиссия "должна надавить на Украину", чтобы позволить "Лукойлу" возобновить поставки нефти через украинскую территорию.

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Напомним, ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит топливный кризис после того, как она осталась без российской нефти, которую транспортировали через Украину по нефтепроводу "Дружба".

18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

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