Армия Великобритании за три года должна быть готова к войне, - начальник Генштаба Уокер

Вооруженные силы Великобритании за три года должны быть готовы к войне.

Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Британии генерал Роли Уокер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По мнению генерала, странами, от которых может исходить опасность, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Уокер подчеркнул, что конфликт не является неизбежным. Однако он предположил, что российский диктатор Владимир Путин после выхода из войны с Украиной будет "очень, очень опасным" и "захочет возмездия" странам, которые поддерживают Украину. Это может произойти независимо от того, победит Россия или проиграет, заявил Уокер.

Волкер также предположил вторжение Китая на Тайвань, стремление Ирана разработать ядерное оружие и угрозу со стороны Северной Кореи.

Командующий вооруженными силами заявил, что Британия не находится на "неизбежном пути к войне", однако существует "настоятельная необходимость" восстановить способность британской армии "сдерживать будущие войны".

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Sky News пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал повысить оборонные расходы до 2,5% от национального дохода с чуть более 2%, которые есть сейчас.