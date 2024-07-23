Армия Великобритании за три года должна быть готова к войне, - начальник Генштаба Уокер
Вооруженные силы Великобритании за три года должны быть готовы к войне.
Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Британии генерал Роли Уокер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
По мнению генерала, странами, от которых может исходить опасность, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.
Уокер подчеркнул, что конфликт не является неизбежным. Однако он предположил, что российский диктатор Владимир Путин после выхода из войны с Украиной будет "очень, очень опасным" и "захочет возмездия" странам, которые поддерживают Украину. Это может произойти независимо от того, победит Россия или проиграет, заявил Уокер.
Волкер также предположил вторжение Китая на Тайвань, стремление Ирана разработать ядерное оружие и угрозу со стороны Северной Кореи.
Командующий вооруженными силами заявил, что Британия не находится на "неизбежном пути к войне", однако существует "настоятельная необходимость" восстановить способность британской армии "сдерживать будущие войны".
Sky News пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал повысить оборонные расходы до 2,5% от национального дохода с чуть более 2%, которые есть сейчас.
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Усю свою історію британці вправно воювали чужими арміями.
Невже 0,5% національного доходу спасуть Об'єднане Королівство?
І кому ж доведеться "затягнути паски"? Невже афро-азійським "мальчікам в трусіках"?
А Зеленський, безпеку України, замістив асвальтом та виведенням грошей з України, усим кагалом95!!
Добре, що про це знають і Західні Партнери, аж до номерів банківських рахунків, їх жінок та послиць!!
Слава Україні! Борімося, і поборемо!!
Якщо будете готові влітку 2026-го, шановні Британці -- то може все буде OK.