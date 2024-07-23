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Новости Война
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Армия Великобритании за три года должна быть готова к войне, - начальник Генштаба Уокер

британська армія

Вооруженные силы Великобритании за три года должны быть готовы к войне.

Об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Британии генерал Роли Уокер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

По мнению генерала, странами, от которых может исходить опасность, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Уокер подчеркнул, что конфликт не является неизбежным. Однако он предположил, что российский диктатор Владимир Путин после выхода из войны с Украиной будет "очень, очень опасным" и "захочет возмездия" странам, которые поддерживают Украину. Это может произойти независимо от того, победит Россия или проиграет, заявил Уокер.

Волкер также предположил вторжение Китая на Тайвань, стремление Ирана разработать ядерное оружие и угрозу со стороны Северной Кореи.

Командующий вооруженными силами заявил, что Британия не находится на "неизбежном пути к войне", однако существует "настоятельная необходимость" восстановить способность британской армии "сдерживать будущие войны".

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Sky News пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал повысить оборонные расходы до 2,5% от национального дохода с чуть более 2%, которые есть сейчас.

Автор: 

Великобритания (4927) россия (95365)


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Топ комментарии
+9
Ой, з такою допомогою Україні доведеться значно раніше..
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23.07.2024 22:38
+5
Всім, хто на 0 - подяка та шана!
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23.07.2024 23:18
+4
Ну, хоч британське керівництво, не розказує своєму народу про шашлики, а тверезо оцінює ситуацію і розуміє можливі ризики.
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23.07.2024 23:06
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Вже скіко раз казали, не цілуйте у 5 точку китай ,москву...нам війну підтасували своїми постійними занепокоїнями , а тепер і в УСЬОМУ СВІТІ ЗАПАХЛО СМАЖЕНИМ
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23.07.2024 22:36 Ответить
Реаліст.
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23.07.2024 22:38 Ответить
Ой, з такою допомогою Україні доведеться значно раніше..
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23.07.2024 22:38 Ответить
Готуйтесь, готуйтесь!
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23.07.2024 22:39 Ответить
та да, ми три роки протримаємось, щоб ви встигли.
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24.07.2024 01:30 Ответить
То вже треба пєнсам готуватися! Наберіть, як що вже буде - Київ, кг 5 потягну та км 2 пробігу мабуть... Бучі не хочу.
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24.07.2024 02:19 Ответить
а хто не може бігти, то хай з вікна відстрілюється.
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24.07.2024 03:49 Ответить
Нє, я не до Тиси біжать збираюся, а у вікні одразу замінусують( Тута ще лісу навкруги... Ірпінь, Тетерів, море мать-київське... Є де у "Зарніца" пограти - ДОТів лишилося ще... Але ніяк не ССО бігти- і не з їх НЗ із БК!!! Пробіг метрів 200, ререпочив, від дроно сховався і далі... Мацква не так вже й далеко)
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24.07.2024 05:15 Ответить
ну, не всі взагалі можуть бігати.
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24.07.2024 05:20 Ответить
Я ж бігти і не хочу. Тому що))) Але щось підказує, що є шанець жирку скинуть як лисицьці - як у 41-му...
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24.07.2024 05:34 Ответить
Нагуя?
Усю свою історію британці вправно воювали чужими арміями.
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23.07.2024 22:52 Ответить
І коли ж це?
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23.07.2024 23:17 Ответить
Щоб було догуя! СРСР ще взасос цілувався з Німеччиною, а Британія вже два роки воювала наодинці проти неї! Країни Західної Європи, які воювали 10 днів, чи навіть цілий місяць - не зараховуються.
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24.07.2024 05:41 Ответить
"прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв підвищити оборонні витрати до 2,5% від національного доходу з трохи більше ніж 2%, які є наразі." Джерело: https://censor.net/ua/n3501232
Невже 0,5% національного доходу спасуть Об'єднане Королівство?
І кому ж доведеться "затягнути паски"? Невже афро-азійським "мальчікам в трусіках"?
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23.07.2024 22:57 Ответить
Ну, хоч британське керівництво, не розказує своєму народу про шашлики, а тверезо оцінює ситуацію і розуміє можливі ризики.
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23.07.2024 23:06 Ответить
Респект!! Здорове рішення розумних Британців!!
А Зеленський, безпеку України, замістив асвальтом та виведенням грошей з України, усим кагалом95!!
Добре, що про це знають і Західні Партнери, аж до номерів банківських рахунків, їх жінок та послиць!!
Слава Україні! Борімося, і поборемо!!
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23.07.2024 23:14 Ответить
Їдьте до ІІІ-ї, АЗОВу, 110-ї, Маґури.. Там ще Вовки підтягнуться, Едельвейси... Мядяр теж не лишній буде... Рубіж, Буревій!!! RUSORIZ знаннь своїх передасть)) Їи би всім ще зброї - різної, якісної і багато!
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23.07.2024 23:16 Ответить
К2 забув((((
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23.07.2024 23:17 Ответить
Хай їдуть в Україну та вивчають, як треба воювати.
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23.07.2024 23:18 Ответить
Всім, хто на 0 - подяка та шана!
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23.07.2024 23:18 Ответить
Думаю, ще й швидше.

Якщо будете готові влітку 2026-го, шановні Британці -- то може все буде OK.
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23.07.2024 23:41 Ответить
Вже півтора роки ясно, що захід розраховує на оборону України максимум 2-3 роки. А потім хана нам
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24.07.2024 00:30 Ответить
 
 