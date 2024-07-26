Глава МИД Британии Лемми призвал Китай прекратить поддержку России в войне

Во время встречи со своим китайским коллегой Ван И министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми призвал Пекин прекратить военную поддержку России, которая развязала войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Во время встречи Лемми изложил видение нового британского правительства относительно долгосрочного, последовательного и стратегического подхода к отношениям между Британией и Китаем.

Он отметил, что правительство будет сотрудничать там, где это возможно, а также бросать вызов там, где это необходимо.

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Лемми отметил непоколебимую приверженность Великобритании к Украине и призвал Китай не допустить, чтобы его компании поддерживали российский военно-промышленный комплекс.

Обе стороны договорились работать над созданием долгосрочных каналов связи.

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