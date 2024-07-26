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Новости Война
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Глава МИД Британии Лемми призвал Китай прекратить поддержку России в войне

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі

Во время встречи со своим китайским коллегой Ван И министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми призвал Пекин прекратить военную поддержку России, которая развязала войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Во время встречи Лемми изложил видение нового британского правительства относительно долгосрочного, последовательного и стратегического подхода к отношениям между Британией и Китаем.

Он отметил, что правительство будет сотрудничать там, где это возможно, а также бросать вызов там, где это необходимо.

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Лемми отметил непоколебимую приверженность Великобритании к Украине и призвал Китай не допустить, чтобы его компании поддерживали российский военно-промышленный комплекс.

Обе стороны договорились работать над созданием долгосрочных каналов связи.

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Автор: 

Великобритания (4912) Китай (2909) россия (95308) Ван И (70) Лемми Дэвид (48)


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Топ комментарии
+3
Моя твая не панимаю!!))
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26.07.2024 14:18
+2
КОРИСНІШЕ НАДАТИ НАМ БІЛЬШУ РЕАЛЬНУ ДОПОМОГУ А НЕ ПУСТІ ЗАКЛИКИ ДО ТАКИХ САМИХ УЗУРПАТОРВ.
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26.07.2024 14:23
+2
Вчора Кулеба казав що Китай нейтральний в цей війні наче Швейцарія. Кому вірити..
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26.07.2024 14:24
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Правила форума Совет форумчан
Моя твая не панимаю!!))
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26.07.2024 14:18 Ответить
КОРИСНІШЕ НАДАТИ НАМ БІЛЬШУ РЕАЛЬНУ ДОПОМОГУ А НЕ ПУСТІ ЗАКЛИКИ ДО ТАКИХ САМИХ УЗУРПАТОРВ.
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26.07.2024 14:23 Ответить
Вчора Кулеба казав що Китай нейтральний в цей війні наче Швейцарія. Кому вірити..
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26.07.2024 14:24 Ответить
СОРОЦІ НА ГІЛЦІ...
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26.07.2024 14:28 Ответить
Чому треба вірити Суслику якщо він пропонує вірити сороці, навіть якщо суслик Агроном.
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26.07.2024 14:45 Ответить
репчік лучше б зачітал
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26.07.2024 14:27 Ответить
Та нема ніякої підтримки!! Кулеба блок гаванських елітних віддає, якщо так.

Чому глава МЗС Британії не слухає українського колєгу?
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26.07.2024 14:30 Ответить
Кєтай не підтримує війну. Кєтай підтримує "мір". "Рускій мір".
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26.07.2024 14:31 Ответить
Друга економіка світу - яка тягне соки з рашки - мабуть вже нікого не слухає
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26.07.2024 14:31 Ответить
А тим часом Кулеба відмазує Сцяного Пня, як Арахамія Абрамовича.
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26.07.2024 14:35 Ответить
Чи мої слова...

Кммсь відверженні...

Слизняком якимсь..

Хто!"

Мені може?

В поєтикуті...

В понекутиті..

Засвітити...

Я хочу поюбачити Твою рожу.
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26.07.2024 14:37 Ответить
Ці заклики не просто ніякі, вони шкідливі, бо Китай бачить, що за поставки не йде жодних санкцій, лише пустопорожнні заклики.
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26.07.2024 14:45 Ответить
продались хунвэйбины кацапам за Амурскую обл. , Забайкалье и Дальний Восток
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26.07.2024 14:58 Ответить
Європа наскільки розбалувана і розніжена що якщо на них попруть, то буде закликати не робити цього.
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26.07.2024 16:23 Ответить
 
 